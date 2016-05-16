الفساد .. والتماسك الوطني

طلعت علينا الصحف الكويتية يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري، ناقلة للقراء حبس 28 كويتية في تجاوزات دعم العمالة، مع 1283 امرأة ادعين أنهن متزوجات من بدون وأخريات وصل عددهن الى 1479 ادعين انهن غير متزوجات، و224 متوفى أزواجهن، بالاضافة إلى 465 مواطنا يعملون في القطاعين العام والخاص ويتقاضون المساعدات في مخالفة صريحة للقانون، وكان حكم المحكمة بحبس السيدات وصاحب الشركة لمدة سنة وتغريم كل منهن ألف دينار مع استرجاع المبالغ.

هذا الخبر شهادة يقين من أن الفساد تحوّل إلى سوق سوداء له أبطال يهندسون، ووكلاء يتعاملون، من خلال شبكات تدير الصفقات في عالم آخر يتحرك وفق ضوابط خاصة به.

ولا تشكل صفقة المخالفات المشار إليها شيئاً في حجم السرقات من أموال الدولة والاعتداءات على أراضيها والعبث بكل الاحتياطات القانونية التي أصدرتها، والسبب اضمحلال قبضة القانون والاستهتار بمكانة الدولة، والتعالي على حق الوطن في ضرورة احترام النظام العام، مع اندفاع نحو المكاسب بسرعة يحركها الشعور بأن الآخرين سيكسبون السباق في حوزة المحاصيل المغرية.

كيف أصبح حق الدولة مستباحاً؟ هناك أسباب كثيرة منها:

أولا ـ تآكل دور الدولة في تأكيد حسن السلوك، وغرس القيم العالية التي تدعو إليها الأديان، والاصرار على أن المواطنة أخذ وعطاء وأن حق الوطن يتعالى على حق المواطن، وكان على الحكومة أن تترجم هذا النهج العالي باجراءات حازمة، فيها التثقيف عبر آليات تنويرية في الفصول المدرسية وفي مختلف مراحل التعليم وفي مسارات النشاط الاجتماعي.

بكل أسف تآكل الحكومة أفرزته حالة التراخي مع تخليها عن الرقابة السلوكية، ولن يتوقف هذا الانحدار الفاسد من دون خروج الحكومة عن الأسلوب المواعظي البالي وتبنيها المواجهة الصلبة الممزوجة بتطبيق القانون من دون تردد.

ثانيا ـ لا يمكن أن يتواصل التماسك الوطني من دون عدالة تفرضها الحكومة بالنزعة القيادية في تصريف أمور الدولة، مع الاستفادة من طاقات المنظمات الأهلية المختلفة لتجنيد كل ما فيها للتوصل إلى مجتمع يسعى إلى العدالة ويتميز بالامتثال للقانون، ويدرك مزايا قوة القانون، ويعرف بأن أكبر فوائد الانضباط هي الطمأنينة في مجتمع يتمتع بالسلم الأهلي.

ثالثا ـ عجز الجهاز الاداري، المتمثل في جيش الموظفين، عن التفاعل مع معاني الحمية الوطنية في رفض الفساد وملاحقته وتهميش من يبحث عنه، وتحقير من يخطط له ويهندسه.

لا ننكر بأن الفقر الفكري للجهاز الاداري وانسجام جيش الموظفين مع الاسترخائية الاجتماعية وضعف الحس بواجب العمل، هي عناصر ساهمت في الحالة المزعجة التي يشكو منها مجتمع الكويت.

وعندما نتحدث عن عالم سوق الفساد الأسود، فالمقصود ممارسة خلايا الفاسدين لتحقير معاني الانضباط وتحدي مبادئ القانون والاستخفاف بالدولة، ومن هذه الممارسة يتولد مجتمع التزوير والتحايل والفاقد لاحترام حرمة المال، والمهدد لأمن الوطن، كما يتجسد في تجار الاقامات ومخبري الممنوعات.

رابعا ـ يجب أن تتدخل المؤسسة البرلمانية لحماية القيم التي يجسدها الدستور والتي تتحدث عن القانون والمساواة والاستقامة والحس الوطني، وتعيب الوساطات وتحارب ممارسيها، وتصرح بأنها ترى فيها دمارا لمفهوم العدالة وهي منبت للتعصب الطائفي والقبلي وتجلب الحقد وتؤذي الانسجام الوطني، فليس من الحصافة ولا من الذوق أن يتكرر داخل البرلمان الحماس عن حماية الدستور وصونه من الخراب، بينما يعتمد بعض النواب في استدامة العضوية على هذا السلوك المسبب لدمار قيم الدستور.

هذا الواقع يفرض على الحكومة التوصل إلى اتفاق مع النواب على ابتعاد البعض منهم عن زيارة المكاتب للوساطات، صوناً للقانون وحماية للعدالة ووصلا إلى حقوق المواطنة، وأن تخرج الحكومة عن نهج المجاملة إلى الدخول في بطن الأحداث كموجه وناصح، وقائد محذر، وكفاعل مؤثر، بدلا من المشاهدة الشاكية والحالمة بقدوم الخلاص من رب العالمين..

*نقلا عن "القبس"