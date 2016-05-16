تطهير ‬المكلا ‬وثالوث ‬الإرهاب

مرت‎ ‬سنوات ‬طوال ‬وتنظيم ‬«القاعدة» ‬يتخذ ‬من ‬حضرموت ‬اليمن ‬ملجأ ‬له، ‬يدير ‬منها ‬عملياته، ‬ويحشد ‬فيها ‬أتباعه ‬ويدربهم ‬ويسلحهم، ‬وتنطلق ‬من ‬هناك ‬هجمات ‬إرهابية ‬لكل ‬أرجاء ‬العالم، ‬وعلى ‬رأسها ‬المملكة ‬العربية ‬السعودية ‬والولايات ‬المتحدة ‬الأميركية. كتبتُ ‬في ‬هذه ‬المساحة ‬في ‬18 ‬أبريل ‬الماضي: «‬ومن ‬هنا ‬فإن ‬إحدى ‬أهم ‬المهام ‬التي ‬ستقع ‬على ‬عاتق ‬التحالف ‬العربي ‬ودول ‬الخليج ‬في ‬مقدمتها ‬هو ‬مواجهة ‬هذه ‬التنظيمات ‬الإرهابية ‬الصريحة ‬وضربها ‬في ‬مواقع ‬انتشارها» ‬وهو ‬ما ‬حدث ‬بالفعل، ‬فقد ‬قامت ‬قوات ‬التحالف ‬العربي ‬وقوات ‬الشرعية ‬في ‬اليمن ‬بضربة ‬قاصمة ‬لتنظيم ‬«القاعدة ‬في ‬اليمن»، ‬وذلك ‬في ‬25 ‬أبريل الماضي، ‬وقد ‬كبدت ‬«القاعدة» ‬خسائر ‬فاقت ‬800 ‬قتيل ‬من ‬العناصر ‬الإرهابية.

لم‎ ‬يكن ‬منطقياً ‬بأي ‬حالٍ ‬من ‬الأحوال ‬أن ‬يستمر ‬تنظيم ‬«القاعدة» ‬في ‬السيطرة ‬على ‬مناطق ‬بكاملها ‬في ‬جنوب ‬اليمن، ‬ولم ‬يكن ‬لـ«عاصفة ‬الحزم» ‬أن ‬تُكمل ‬مهمتها، ‬ولا ‬أن ‬تستعيد ‬استقرار ‬اليمن ‬إلا ‬بالقضاء ‬على ‬تنظيم ‬«القاعدة»، ‬ولئن ‬كانت ‬المهمة ‬قد ‬بدأت، ‬فإنها ‬تحتاج ‬أن ‬تأخذ ‬وقتها ‬اللازم ‬للقضاء ‬على ‬فلول ‬«القاعدة» ‬التي ‬بدأ ‬تنظيم ‬«داعش» يزاحمها ‬على ‬إرهاب ‬المواطن ‬اليمني ‬المغلوب ‬على ‬أمره.

تنظيم‎ ‬«القاعدة» ‬تنظيم ‬إرهابي ‬مجرم، ‬سواء ‬كان ‬في ‬اليمن ‬أم ‬في ‬المغرب ‬العربي ‬أم ‬في ‬سوريا ‬أم ‬في ‬أي ‬مكان ‬وجد ‬فيه، ‬و«القاعدة ‬في ‬المغرب ‬العربي» ‬و«جبهة ‬النصرة» ‬في ‬سوريا ‬تنظيمان ‬إرهابيان ‬مجرمان، ‬و«القاعدة» ‬لا ‬تختلف ‬عن ‬«داعش» ‬إلا ‬في ‬الدرجة ‬لا ‬في ‬النوع، ‬فالمبادئ ‬واحدةٌ ‬والأفكار ‬شبه ‬متطابقة. ‬ومن ‬أراد ‬البحث ‬في ‬تفاصيل ‬الاختلافات ‬لغرض ‬علمي ‬يوضح ‬المشهد ‬فهو ‬عمل ‬جيد، ‬ولكن ‬حين ‬يطرح ‬البعض ‬تجريم ‬تنظيم ‬«داعش» ‬ويدافع ‬عن ‬تنظيم ‬القاعدة ‬فهو ‬شريك ‬في ‬الجريمة، ‬ويقوم ‬بهذا ‬الدور ‬المشبوه ‬بعض ‬«إخوان ‬الخليج» ‬والمنتسبين ‬للإسلام ‬السياسي ‬في ‬دول ‬الخليج ‬العربي.

في‎ ‬عملٍ ‬بطوليٍ ‬يستحق ‬الإشادة ‬كانت ‬القوات ‬الخاصة ‬السعودية ‬والإماراتية ‬على ‬موعدٍ ‬مع ‬المجد ‬في ‬القضاء ‬على ‬تنظيم ‬"القاعدة" ‬الإرهابي ‬في ‬المكلا، ‬وبعمليةٍ ‬محترفةٍ ‬وبتكامل ‬مع ‬قوات ‬الشرعية ‬في ‬اليمن، ‬إنها ‬ليست ‬عمليةً ‬عسكريةً ‬فحسب، ‬بل ‬هي ‬تقدم ‬نموذجاً ‬في ‬كيفية ‬القضاء ‬على ‬تنظيمات ‬الإرهاب ‬المجرمة، ‬وهذا ‬النموذج ‬يمكن ‬أن ‬يكون ‬ملهماً ‬في ‬سوريا ‬والعراق، ‬بدلاً ‬من ‬محاولات ‬غير ‬جادة ‬ومشاريع ‬غير ‬مكتملة ‬تعمل ‬هناك ‬بغطاء ‬دولي ولكنها ‬لم ‬تنتج ‬شيئاً ‬ذا ‬بالٍ ‬أو ‬أثرٍ ‬حقيقي. قال‎ ‬العميد ‬الركن ‬مسلم ‬الراشدي، ‬قائد ‬القوات ‬الإماراتية ‬في ‬حضرموت، ‬الذي ‬يقود ‬عمليات ‬تحرير ‬المكلا: «‬عملية ‬تحرير ‬المكلا ‬أثبتت ‬أن ‬القاعدة ‬ضعيفة ‬وهشة»، ‬وهذا ‬صحيح، ‬فتنظيمات ‬الإرهاب ‬ضعيفة، حين ‬تتم ‬مواجهتها ‬بالطريقة ‬الصحيحة.

خطير‎ ‬جداً ‬ما ‬كشف ‬عنه ‬وزير ‬الدولة ‬للشؤون ‬الخارجية ‬أنور ‬قرقاش ‬قبل ‬بضعة ‬أيام ‬على ‬حسابه ‬في ‬«تويتر» ‬حين ‬كتب: ‬«انكشفت ‬انتهازية ‬الإخوان ‬في ‬حرب ‬اليمن، ‬لم ‬يتورعوا ‬في ‬التعاون ‬والتنسيق ‬مع ‬القاعدة ‬والإرهاب، ‬موقف ‬تكرر ‬في ‬العديد ‬من ‬الساحات ‬العربية ‬الأخرى»، ‬وأضاف ‬(الأدلة ‬التي ‬وجدناها ‬في ‬اليمن ‬حول ‬التنسيق ‬بين "الإخوان" و"القاعدة" دامغة، ‬لعله ‬إرث ‬سيد ‬قطب ‬التكفيري ‬من ‬جهةٍ ‬وتاريخ ‬من ‬الانتهازية ‬السياسية ‬الموثقة).

العلاقات‎ ‬القوية ‬التي ‬تربط ‬جماعة ‬«الإخوان ‬المسلمين» ‬بتنظيم ‬«القاعدة» ‬واضحة ‬ومعروفة، ‬والعلاقات ‬القوية ‬التي ‬تربط ‬جماعة ‬«الإخوان» ‬بإيران ‬واضحة ‬ومعروفة ‬كذلك، ‬وإيران ‬تتخذ ‬فروع ‬جماعة ‬«الإخوان» ‬مطايا ‬في ‬أكثر ‬من ‬بلدٍ، ‬وعلاقاتها ‬بتنظيم ‬القاعدة ‬التي ‬باتت ‬واضحة ‬ومعروفة ‬تصب ‬في ‬ذات ‬الاتجاه. أخيراً، ‎ ‬إيران ‬والإخوان ‬والقاعدة ‬ثالوث ‬الإرهاب ‬في ‬المنطقة ‬والعالم، ‬هذا ‬ما ‬تقوله ‬معلومات ‬التاريخ ‬وأحداث ‬الواقع.

* نقلا عن "الاتحاد"