حرق مصر من مرآة اغتيال بن لادن

سبب هجوم حلفاء الاخوان عليها واتهامها بالتحالف مع الغرب, هو العودة لاشراك6 ابريل والاشتراكيين الثوريين للاستفادة من أساليبهم المبتكرة في تقويض الدولة وهدمها, وكذلك رموز المعارضة الليبرالية مع معتدلي التيار الاسلامي واستبعاد تيار التشدد.

الاشكالية تتعلق بالافتقار لمعايير التطرف مقابل الاعتدال بالنظر الي أن الاخوان مارست قبل وبعد الجميع عنفا وتراثها القطبي أحد منابع التكفير لدي بقية الجماعات, بل طرحت بعض تلك الفصائل رؤي نقدية لم تنهض بها الجماعة الأم, وفضلا عن الرؤي الفقهية والاعتراف بأنهم سقطوا في فخ الأخذ بظاهر النص, طرح قادة تلك الفصائل رؤية سياسية مهمة ـ وان عصفوا بها مجددا بالتحالف مع الاخوان ضد الدولة ـ حيث أكدوا أن ما قاموا به لا يمت الي الجهاد الشرعي بصلة ويفتت وحدة الأمة ويضعف مصر أمام التحديات.

القضية اذن لها اعتبارات أخري أهمها العلاقة مع الغرب وتقديم تنازلات لحساب أهدافه التي لا يهم معها وحدة الأمة وقوة مصر, ومن جهة أخري متعلقة بالسلطة التي من أجلها لا تباشرالاخوان اصلاحات وتصر علي توريث مظلومية الحركة في مقابل ترسيخ صورة سوداوية للأنظمة, وتظل عين الجماعة علي الغرب بخطاب خاص في توقيتات مدروسة.

نموذج ذلك التحالف مع الغرب ضد عبد الناصر عندما تلاقت المصالح حول اسقاطه, فاذا بحثنا عن معادلة المتطرف والمعتدل هنا نجدها غير مرتبطة بالمعايير الطبيعية انما بالمصالح الخارجية; فعبد الناصر تبني مسار الاعتدال واذا رفع الاخوان شعار التدرج في تطبيق الشريعة فقد وعدهم هو بنفس المبدأ في حال قبول شراكته وعرض عليهم اتفاق البندين بأن يعطوه السياسة ويتولون هم التربية لمدة خمس سنوات ـ وهو بعينه الفصل بين الدعوي والسياسي الذي يتمنون تطبيقه اليوم للخلاص من مأزقهم ـ, لكنهم رفضوه منه لأنه خرج عنهم وأفشل سيطرتهم علي السلطة.

وهيجوا الجهاديين ضد السادات رغم كل ما قدمه لهم ومرت بباهم محاولة الفنية العسكرية حتي تم اغتياله في المنصة فهنأوا قاتله ووصفوه بالبطل ـ كما فعل محمود الصباغ صاحب كتاب حقيقة التنظيم الخاص ـ لتأتي مرحلة جديدة تقتضي التبرؤ من هؤلاء ووصفهم بالارهابيين والمتطرفين, وهو ما تكرر مرة أخري حاليا حيث اقتضت الحاجة التحالف معهم للعودة الي السلطة بالقوة, ثم الانقلاب عليهم فور ورود اشارات غربية بتدشين تحالفات أخري.

مع تنامي ظاهرة الارهاب والعنف, زادت حاجة الغرب لشريك اسلامي يوجه الخطر بعيدا عن مصالحه, وظهر كتاب فشل الاسلام السياسي للفرنسي أوليفيه روي عام1994, مؤكدا عدم قدرة الجهاديين علي سد فراغ السلطة وطرح بديل للنظام الشيوعي في كابل وللأنظمة العربية, وبداية من عام1995 استشعرت أمريكا وحلف الأطلسي خطورة التيار الجهادي المتشدد علي مصالحها الاستراتيجية, وراحت تبحث عن كيانات ودول تعكس روح الحداثة الديمقراطية بثوب إسلامي.

وكانت الإخوان علي الموعد كالعادة فصدرت عنها لأول مرة ثلاث وثائق في مارس1994 وفي ابريل1995 تتحدث عن قبولهم القيم الغربية في الحكم ومبدأ تداول السلطة وحقوق المسيحيين وتعدد الأحزاب.. إلخ, وكان الخطاب الجديد موجها للغرب لاقناعه بأن الاخوان هم الكيان المناسب للتحالف, الي أن توثقت العلاقات بداية من عام2006 مع زيادة اللقاءات السرية ومع اطمئنان الولايات المتحدة للضمانات التي قدمها الاخوان بشأن ملفات العلاقة مع الغرب وأمن اسرائيل ومستقبل الأقباط في الشرق الأوسط واتفاقيات السلام ـ بحسب ما ذكر القيادي في الاخوان المقيم في سويسرا ابراهيم صلاح.

انه اذن سر قتل أسامة بن لادن في مثل هذه الأيام من مايو2011 في أبوت أباد في باكستان بعد أشهر قليلة من اندلاع الثورات, بما يحمله التوقيت من مغزي, وأقرب الرؤي للمنطق والتصديق أن بن لادن كان تحت الاقامة الجبرية منذ عام2006 بمجمع قريب من ثكنة عسكرية للجيش الباكستاني, والتقارير تؤكد أنه كان أعزلا فكيف لرجل هارب بحجمه أن يختبئ دون سلاح وتأمين! ليتأخر قرار الاغتيال حتي2011 بعد أن تهيأ المناخ للسيطرة علي ردات فعل العالم الاسلامي خاصة في أفغانستان وباكستان والدول العربية, ولم يتحقق لهم ذلك الا بترتيب وصول الاسلاميين المعتدلين الي السلطة, وهي عملية ممنهجة مؤسسة علي التحالف مع الشبكات الاسلامية المعتدلة كما ورد بدراسة مؤسسة راند الأمريكية الصادرة عام2007, وفيها أن لاطاحة بالديكتاتوريات واشراك الاسلام السياسي المعتدل في السلطة يضمن هزيمة التطرف والارهاب ويحفظ صورة أمريكا أمام الرأي العام العربي والاسلامي ويفرض الاستقرار ويحمي المصالح الغربية فكان التحالف الشامل مع الاخوان التي تعاونت قبل ذلك مع بن لادن تحت الرعاية الأمريكية عندما كانت تقتضي المصلحة ذلك.

الحديث يدور اليوم حول تراجع الاسلام السياسي في مقابل ازدهار للاسلام الجهادي, كما ورد أخيرا بتقرير لصحيفة نيويورك تايمز, وهذا برأيي يرجع لعدة أسباب:

الأول: اصلاح الحالة الاسلامية خضع لمعايير غربية وتم التصنيف بين متطرف ومعتدل وفقا للمصالح الأمريكية وخدمة استراتيجية الأطلسي.

الثاني: الحركة الاسلامية لم تعن بإصلاح حقيقي داخلها بقدر عنايتها بارضاء الحليف الغربي واستغلال أوضاع فصائل الحركة في اتمام الشراكة مع الولايات المتحدة.

الثالث: عملية التحول الديمقراطي بصبغة اسلامية لم تراع احتياجات الداخل العربي ولم تخضع لظروف وتحديات ومتطلبات كل دولة علي حدة, انما تم الدفع بالمشروع بالجملة بغرض الدوران في الفلك الغربي فحسب.

* نقلا عن "الأهرام"