المستشار ماجد الشراري ... والرحيل المؤلم

كنت أتمنى أن أكتب إلى أخي وزميلي المستشار ماجد بن حمود الشراري تهنئة بالترفيع الى منصب او تعيينه سفيراً في إحدى الدول، فإذا بي وبطرفة عين، أبحث عنه فلا أجده، وأناديه فلا يسمعني، وبدل التهنئة أكتب رثاءً بدمع المحبة وهول الفاجعة لمن كان بالأمس القريب بيننا، صاحب الابتسامة الهادئة والحضور المحبّب. وغاب بصمت ولم يُرِد في رحيله، كما في حياته، أن يكلّف على أحد خدمة او مشقة، لأنه كان، رحمه الله، من هذا الصنف من الناس الذين يعطون من ذواتهم من دون حساب، ويخدمون ولا ينتظرون ان يُخدموا.

لقد تسنّى لي التعرّف الى الاستاذ ماجد، رحمه الله، منذ حوالى سنة عندما تم نقل خدماته من الأردن الى لبنان وتعيينه نائباً لرئيس البعثة. وبطبيعة الحال كان مكتبه الى جانب مكتبي وكنّا نلتقي في شكل دائم مرّات عدّة خلال النهار لتسيير العمل. وسرعان ما لمست فيه خبرة ديبلوماسية كبيرة اكتسبها خلال سنوات عمله في دوائر وزارة الخارجية والهند والقاهرة والأردن ومن خلال تكليفه ببعض المهمات في دول أخرى، مقرونة بأخلاق عالية ورصانة وأدب وهدوء وانضباط استثنائي، وسرعان ما انخرط في جو العمل وكسب محبة وتقدير كل الزملاء بتواضعه ودماثته وتعامله الأخوي معهم وابتسامته التي لا تفارق محيّاه.

خلال فترة قصيرة ألمَّ بالملفات الأساسية وأصبح يرافقني في الزيارات الرسمية التي أقوم بها للمسؤولين اللبنانيين، فقدم مثالاً عن الديبلوماسي السعودي الناجح وأحبه كل من تعرف اليه من المسؤولين السياسيين والروحيين ورجال الإعلام. وكانت قوته في هدوئه، فاكتسب احترام الجميع داخل السفارة وخارجها من تعامله المحترم مع كل الذين التقاهم. ولعلّ أهم ميزاته هي معرفته العميقة وعدم مفاخرته بما يعرف وبما لديه من خبرة، فكان أسلوبه، العمل المنتج من دون ضوضاء أو جلبة، وحكمته في الحياة، التواضع ثم التواضع ثم التواضع.

المستشار ماجد بن حمود الشراري كان يسير بخطى ثابتة باتجاه مستقبل واعد في مسيرة بناها يوماً بعد يوم مخلصاً لدينه ومليكه ووطنه، ملتزماً كل مهمة أوكلت اليه، ولم تكن حياته المهنية سوى إنعكاس للمبادئ التي نشأ عليها في كنف أسرة كريمة وبيئة طيبة، وهي مبادئ الأصالة والشهامة والفروسية، وحسبه كما كان فرعاً من أصل كريم انه ترك أسرة زرع في نفوس أفرادها المبادئ والقيم ذاتها لتكمل الرسالة وتحفظ الأمانة.

أخي ماجد،

يعز عليّ أن أرثيك وأنك رحلت باكراً ولن يتسنى لي بعد اليوم إكمال رحلة زمالتنا وأخوتنا. سوف افتقد حضورك كل صباح الى مكتبي ومناقشاتنا وآرائك السديدة، وسوف يفتدقك زملاؤك في السفارة وأصدقاؤك في لبنان بالقدر نفسه الذي ستفتقدك أسرتك وأهلك وكل من عرفك. أمثالك يتركون فراغاً مؤلماً عندما يرحلون لكن لا راد لقضاء الله عز وجل ولا معقّب لحكمه.

باسمي وباسم زملائي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان وكل الملحقيات والمكاتب التابعة لها أقدم التعازي القلبية الخالصة الى قيادتنا الرشيدة والى معالي وزير الخارجية والى أسرة المستشار ماجد بن حمود الشراري، وأهله وللديبلوماســـية الســعودية التي خسرت برحيله رجلاً من خيرة رجالاتها ونُخبها نذر حياته في سبيل خدمة بلاده ورفع رايتها. تغمد الله الفقيد الغالي بواسع رحمته وألهم أسرته وأهله الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون.

* سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية

نقلاً عن "الحياة"

