أين صور الاقتحام

اختلفت اللجنة التى شكلها مجلس النواب برياسة النائب أسامة هيكل وهو فى الوقت نفسه زميل صحفى ووزير سابق للإعلام

مما يعنى أنه فى ضميره لا يحمل عداء للمهنة بل العكس ، إلا أنه فى محاولة إصلاح مابين النقابة ووزارة الداخلية وصل إلى طريق شبه مسدود .

ففى رأى اللجنة البرلمانية أن أساس المشكلة التى لم تعترف بها النقابة «إيواء إثنين فى مقر النقابة مطلوبين بقرار ضبط وإحضار من النيابة العامة ، وأن القبض عليهما داخل النقابة تم تنفيذا لقرار النائب العام وليس وزارة الداخلية».

أما النقابة فالقضية الأساسية لديها « إقتحام الأمن للنقابة بطريقة مخالفة للقانون حيث تحظر المادة 70 من قانون النقابة التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة» .ولأن «لجنة هيكل» لا تريد أن تجعل نفسها حكما فى خلاف لكل طرف منهما أسانيده القانونية ، فقد إنتهت إلى أن هذا الخلاف أمر محله القضاء وليس أى جهة أخرى .

أضيف إلى ذلك مايلى :



1ـ إن النقابة غيرت توصيف الإجتماعات التى تدعو إليها من «جمعية عمومية» إلى «مؤتمر عام للصحفيين» والفرق كبير بين الإثنين ، وأهمه أنه ينزع عن «قرارات الحرب» التى أعلنتها النقابة فى «مؤتمرها السابق» صفة الإلزام لهذه القرارات بإعتبارها صادرة عن جمعية عمومية، ويضعها فى المكان الصحيح كأفكار مطروحة فى إجتماع .

2ـ إن الحكومة رغم الخلاف مع النقابة والذى يمس أحد وزرائها ،إلا أنها فى خطوة تستحق التحية أقرت مشروع قانون الصحافة وأحالته لمجلس الدولة بينما كان الكثيرون يتوقعون غير ذلك .

3ـ إن إتهام النقابة للشرطة بإقتحامها لم يصاحبه رغم أنها نقابة للصحفيين دليل مقنع يجيب على الأسئلة البدائية التى يتعلمها الصحفيون :كيف ومتى وهل ...مثل كيف تمت عملية الإقتحام وعدد أفرادها وطريقها فى النقابة والأماكن التى « إقتحموها » ..الخ

4ـ فوق ذلك لم يقم صحفى واحد من الذين تمتلأ بهم النقابة بتسجيل صورة واحدة لعملية الإقتحام رغم أن التصوير أصبح يقوم به كل من فى جيبه محمول !



5ـ هناك مؤتمر عام دعت إليه النقابة اليوم عليه فى ضوء ماجرى الحفاظ على وحدة الصحفيين.

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية