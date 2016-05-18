اتركوا الرئيس يعمل..!

نجيب من الآخر ونخلص؟ تعالوا نجيب من الآخر ورزقنا على الله. إن مصر- يا سادة- ليس أمامها الآن سوى طريقين اثنين لا ثالث لهما؛

إمّأ أن ينجح السيسى- ونحن معه- فى مشروعه الوطنى الذى بدأه للنهوض بمصر.. أو- لا قدر الله- سنروح جميعا فى ستين داهية وسنكون مثل سوريا( عفاها الله من أزمتها). آه.. هى كده.. «وشّ»! ( وعلى فكرة.. معظم الناس فى بر مصر يقولون ذلك الآن فى مجالسهم.. وإن شئتم فاسمعوا للناس).

يا أساتذة.. نحن لم يعد لدينا ترف الفلسفة واللف والدوران و المزايدات. وحتى ينجح الرئيس لابد من أن نساعده- نحن الشعب- ونهيىء له البيئة الملائمة ليعمل.. بعيدا عن التريقة، والمزايدات وطق الحنك المجانى وشغل العيال. كل من فى فمه كلمة كده ولّا كده من فضلكم يخليها لنفسه.. فالوقت وقت جد وليس هزلا. آآآآآه.. حضرتك تريدها ديكتاتورية واستبداد وضرب على الدماغ إذن؟ لا والله.. لم يقل أحد ذلك، وما كان له أن يقول.. وإنما المقصد أن نكف عن ترديد الكلام الفارغ.. ونبدأ فى سلك سلوك آخر يقودنا للأمل والاستبشار والبناء والابتعاد عن اليأس والتيئيس.. فقد شربنا يأسا وإحباطا حتى لم يعد فى الروح مكان ليأس جديد. خلاص جبرت!

سيقولون: ماشى ها نسكت خالص.. فماذا بعد؟ هنا نبدأ معا الكلام الزين. تعالوا نجرب (ولو لبعض الوقت!) أن ننظر إلى الإيجابيات ونترك- ولو لحين- حديث السلبيات. عندك كلمتان طيبتان تفضل قلهما.. ما عندكش نقطنا بسكاتك. ستسأل: وهل فى البلد أى شىء إيجابى يا عمّ؟ الإجابة: نعم.. فيه الكثير.. فقط انزع عنك النظارة السوداء.. وانظر حولك.. ولسوف ترى. وخذ عندك مثلا موضوع الشقق التى بدأت الدولة فى بنائها وستوزعها قريبا على الشباب. إن معنى أن تكون لدى الشاب منّا (لا.. لا.. عفوا.. ليس منّا.. فنحن قد هرمنا.. وإنما نقصد لأبنائنا!) وحدة سكنية أنه سيتمكن من الاستقرار وبناء حياته بعيدا عن حضن أبيه وأمه.. ومن ثم تبدأ رحلة رجولته الحقيقية.. إذ لا انطلاق لأى شاب بدون شقة خاصة به.. وهذا ما يعرفه الرئيس جيدا.

وخذ عندك أيضا موضوع شق طرق جديدة, وافتتاح محطات ماء وكهرباء كل يوم.. إن معنى ذلك أن أى مستثمر قادم إلينا سيجد بنية تحتية يتحرك فيها ليقيم لنا المشروعات.. فيكسب هو.. ونستفيد نحن تشغيل أيد عاملة من الشباب.. وهكذا يكون الشاب قد حصل على شقة وفرصة عمل. وللعلم، فإن أخطر ما تواجهه مصر الآن هو إحساس الشباب بالإحباط نتيجة لندرة فرص العمل.. فإن نحن استطعنا توفير العمل له فسوف تهدأ النفوس.. ويأخذ البلد فى الانطلاق.. والرئيس يدرك ذلك أيضا.

ثم تعال ننظر لتصريح الرئيس قبل أيام عن أن القانون لا استثناء فيه.. وسينطبق على الكبير قبل الصغير( قال الرئيس ذلك بمناسبة تجاوز وقع داخل مؤسسة الرئاسة نفسها- وهى ما هى!). إن تحليل كلام الرئيس إلى عناصره الأولية سيشير إلى إيجابية لا يجب التغاضى عنها؛ وهى إدراك الرئيس بأن هناك تجاوزات.. وأنه بات من الخطر السكوت عليها.. وتلك بارقة أمل يمكن البناء عليها فى بقية المؤسسات. لكن الواقعية تفرض علينا أن نعرف أن التطهير- والتطهر- يستغرقان وقتا..

..وإليكم هذا الاقتراح: رمضان داخل وكل عام وأنتم بخير.. لماذا لا نجعل من هذا الرمضان فرصة لالتقاط الأنفاس، والكف عن الكلام المثير للإحباط وترديد الاتهامات والتشكيك فى كل شىء.. جايز يا سيدى ربنا سبحانه وتعالى يفرجها.. وتفاءلوا بالخير تجدوه. هيا نستمتع بما فى أيدينا الآن ونترك الرئيس والحكومة والمؤسسات المختلفة يمارسون عملهم.. ماذا سنخسر؟ إنه شهر واحد فما المشكلة فى إغلاق الفم شهرا واحدا؟ تعالوا نترك لحن الحزن والزهق والسواد ونرى الحياة حلوة (ولو مرة واحدة!).. موش احتمال أننا نضخم الأمور.. وأن الحياة ليست بالسوء الذى نتصوره؟ ما تيجوا نجرب ورزقنا ورزقكم على الله!

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية