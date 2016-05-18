الانتماء الوطني.. والرؤية السعودية

مثلما جذبت الرؤية السعودية الاهتمام الإقليمي والعالمي وانتشارها الواسع بين الأوساط الاقتصادية والسياسية والإعلامية، فقد استنفرت هذه الرؤية السعودية الثاقبة القوى المعادية للرياض، خصوصاً التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتحقق في 2030.

معهد الأمن القومي الإسرائيلي، وهو إحدى الجهات التي استنفرتها الرؤية السعودية، قدّم ورقة لا ترتقي لأن تكون بحثاً، ولا تحتوي، أيضاً، على نقد موضوعي للرؤية، فقد أعابت الورقة على «إدراك السعودية، بعد عقود من الزمن، ضرورة تنويع مصادر الدخل في المملكة»، وكأن إسرائيل حليف أو دولة صديقة نصوحة للرياض!

الرؤية السعودية التي حمل مسؤوليتها ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية الأمير محمد بن سلمان لم تكن محل إعجاب المعهد القومي الإسرائيلي، بسبب انها جاءت من شاب يبلغ من العمر 31 عاماً، ولكن لو جاءت من شخص آخر في سن متقدمة، فأنا على يقين بأن الانتقاد سيركز على أن الرؤية لا تعكس طموح الشباب والأجيال القادمة، وأنها رؤية سيطر عليها التخطيط التقليدي!

تناول معد الورقة موضوع انخفاض أسعار النفط وازدياد النفقات وعجز الميزانية، بينما أغفل أهدافاً في غاية الأهمية تضمنتها الرؤية السعودية بشفافية كبرامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي والرؤى والتوجهات ومراجعة الأنظمة وقياس الأداء وإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ورأس المال البشري وحوكمة العمل الحكومي والبطالة والشراكة الاستراتيجية.

وذكرت ورقة المعهد الإسرائيلي أن التوجه السعودي نحو «خفض الدعم والإعانات المقدّمة للمواطنين سوف يؤدي إلى فقدان الولاء والطاعة» للنظام السعودي! بينما وثيقة الإصلاح والتحول الاقتصادي والاجتماعي التي تسعى إليها الرياض ستخلق شراكة استراتيجية بين النظام والشعب وترسخ مبادئ الانتماء والولاء من خلال بوابة الشراكة في صنع القرار وتحقيق كل برامج الرؤية السعودية.

من المعروف أن من أبرز توصيات البنك الدولي ومراكز الأبحاث بخصوص وضع دول الخليج ضرورة انسحاب الحكومات من قطاع الخدمات، والتركيز على الأمن الاجتماعي والدفاع والسياسة الخارجية، وتقليص دور اعتماد المواطن على ثقافة الاستهلاك أو الدولة كضامن للمستقبل.

وثمة معادلة سياسية تتكون من أن مشاركة الشعب في صناعة القرار وصياغة القرار ترسخ مبدأ الانتماء وتمنع من حدوث ما يعرف بالغربة أو العزلة ALIENATION، ولكن يبدو أن هذه المعادلة غابت عن التقييم الإسرائيلي بدلاً من الإعراب صراحة عن المخاوف من التحولات الاقتصادية التي تنشدها المملكة، علاوة على التغيير في السياسة الخارجية السعودية والخطاب الدبلوماسي حتى مع مجلس الأمن الدولي وواشنطن على وجه التحديد، وما صاحب ذلك من فتور في العلاقات السعودية – الأميركية.

الرؤية السعودية خطة تنموية جاءت نتيجة دراسة وقرار وعزيمة على الإصلاح وليس عكس ما يحصل عندنا!

صحيح أن الرؤية السعودية جاءت متأخرة، ولكنها أفضل من ألا تأتي أبداً.

*نقلاً عن "القبس" الكويتية