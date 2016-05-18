حيلة انتخابية خلف اتهام السعودية

المسؤولون في الحكومة الأميركية ممن اطلعوا على الـ28 صفحة السرية في تحقيقات الكونغرس حول اعتداءات 11 سبتمبر، يؤكدون باستمرار أنها تعتمد على معلومات غير مؤكدة، وخالية من أي أدلة على تورط السعودية بالهجمات الإرهابية. أحدهم كان جون برينان، رئيس جهاز الاستخبارات الأميركي الذي دحض هذه الاتهامات، وأشاد بالدور السعودي في الحرب على الإرهاب في حواره الأخير في برنامج "واجه الصحافة".

هل توقفت الحملة بعد حديث برينان؟

بالطبع لا، بل على العكس تصاعدت.

يوم أمس صرح جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض بحديث مشابه لتصريحات برينان بعد أن وافق مجلس الشيوخ على قانون باسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، وأكد أن الرئيس أوباما سيوقفه.

هل سيكبح حديث إيرنست ورئيسه موجة الهجوم على السعودية؟

الجواب مرة ثانية، بالطبع لا.

ولكن لماذا هذا التعارض الصادم بين ما يقوله المسؤولون الأميركيون العارفون وما يردده أعضاء من الكونغرس المصرين بعناد على إثارة هذا الموضوع كلما خفت وهجه؟

قد يعترض أحد بالقول بأنه حفاظاً على المصالح، ولكن من المستبعد جداً أن يغامر هؤلاء المسؤولون بسمعتهم ويحجبوا حقائق خطيرة قد تلطخها للأبد. الإجابة الأقرب موجودة بين كلمات السؤال السابق. الهدف بالدرجة الأولى انتخابي من أجل توسيع القاعدة الجماهيرية وسحب ورقة هامة قد يستخدمها منافسو هؤلاء الأعضاء ضدهم. الدخول إلى عقل المرشح الذي يفكر دائماً بالانتخابات القادمة سيحل اللغز. المزايدات أداة لا يتورع عن استخدامها، والخطاب الشعبوي الناري أهم من الحقائق الباردة. السعودية و11 سبتمبر والإرهاب والضحايا هي خلطة مثالية لا تقاوم لكل مرشح يريد أن يلمع صورته أمام ناخبيه، ويظهر بصورة البطل القومي. هل تعد هذه انتهازية؟ بالتأكيد، ولكنها مقبولة في العملية الديمقراطية حتى لو انحط مستواها.

لا يعتمد الأمر فقط على أعضاء في الكونغرس، مثل السيناتور الديمقراطي تشارلز شومر، والجمهوري جون كورنين اللذين تبنيا هذه الحملة، ولكن أيضاً المرشحون الديمقراطيون للرئاسة، مثل هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز اللذين أعلنا تأييدهما للقانون، وذلك طمعاً بالمؤيدين، وخشية من غضب الناخبين لاتهامهما بخيانة قضية مسكونة في مخيلة الأميركيين ومحركة لمشاعرهم. المرشح الجمهوري دونالد ترامب يبرع بهذه اللعبة أكثر من غيره. لم يصرح عن القانون، ولكن من المؤكد أنه سيؤيده. ترامب سبق الجميع في الهجوم على السعودية منذ بداية حملته الانتخابية لأسباب غريبة، مثل مطالباته بأن تدفع السعودية المال لأميركا نظير خدماتها. حجة غير معقولة تماما مثل الحديث عن تورط السعودية التي خسرت المئات من خيرة أبنائها في الحرب على الإرهاب.

عدد من المقالات والتقارير التي نشرت في الصحافة الأميركية حول هذه القضية لم تكن عادلة في تناولها للقضية، واعتمدت على مغالطات واضحة. تعترف على مضض بهشاشة الأدلة، وتنتقل بسرعة إلى قضية ثقافية عامة لا علاقة لها بالجانب الجنائي بالاعتداءات، مثل أن الايديولوجيا المتطرفة تفضي إلى العنف. صحيح أن ثقافة التطرف هي الطريق الوحيد المؤدي للإرهاب، ولا يمكن الخلاص من الإرهاب إلا بالخلاص منها, ولكن هذه مشكلة كبرى يواجهها ويعاني منها المسلمون منذ قرون ولم تحل، وليست فقط مسؤولية السعوديين وحدهم.

القضية ستتسبب بصداع للسعوديين لفترة، وعلى الأرجح لن تفضي لشيء، ومن المؤكد أنها لن تؤثر على العلاقات السعودية الأميركية. أما متى ستنتهي، فربما بعد أن يعاد ترشيح هؤلاء الأعضاء في الانتخابات القادمة، وسيلتفتون حينها لقضية مشتعلة جديدة تثير عواطف الناخبين الساخطين.