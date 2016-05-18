هوية مصر: نقاش أفريقى

يبدو أن هوية مصر ليست موضع نقاش وجدل بيننا نحن فقط، إذ نتابع مثل هذا الجدل فى بعض المنتديات العربية، بين حين وآخر، ولدى بعض المستشرقين، ومراكز الدراسات التاريخية المتعلقة بالشرق الأوسط فى العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

لكن الأمر أوسع من ذلك، إذ إنه مطروح فى بعض الأوساط الأفريقية، والذى حدث أننى دُعيت للحديث فى ملتقى للصحفيين الأفارقة، عُقد بالقاهرة الأسبوع الماضى، حول العلاقات المصرية – الأفريقية «ثقافيًّا»، وكان الحديث قصيراً حتى تتاح فرصة أوسع للحوار مع الزملاء والزميلات من أبناء القارة.

وطَرَحَ علىَّ أحد الصحفيين من دولة جنوب السودان السؤال التالى: إذا كانت مصر دولة أفريقية، فلماذا يكون الاسم الرسمى لها «جمهورية مصر العربية» وليس جمهورية مصر الأفريقية؟!

كان السؤال مفاجئاً لى ولكل من فى القاعة، خاصة المشاركين من المصريين ومن أبناء شمال أفريقيا (الجزائر والمغرب) تحديداً.

أُعلنت الجمهورية فى مصر سنة 1953، وصار اسمها الجمهورية المصرية، وقبل ذلك كان اسمها «المملكة المصرية»، ثم مع وحدة مصر وسوريا سنة 1958 صار الاسم «الجمهورية العربية المتحدة»، ولم يتغير الاسم، رغم حدوث الانفصال سنة 1961 بين مصر وسوريا، إلى أن جاء الرئيس السادات وغيَّر الاسم ليكون «جمهورية مصر العربية»، محدداً بذلك الانحياز إلى العروبة بكل معانيها، والواقع أن هذا الانحياز كان مؤكداً ومعلناً، على الأقل، منذ تأسيس جامعة الدولة العربية سنة 1945، واختيار مصر مقراً دائماً لها.

ولابد من القول مجدداً إن «الجغرافيا» يجب أن تحترم، ولا يتم تجاهل مقتضياتها بأى حال من الأحوال.

تقول الجغرافيا إن مصر بلد أفريقى، تقع فى الشمال الشرقى للقارة، وهى دولة كبرى من دول القارة، إن لم تكُن الأكبر، وهى التى لعبت دوراً كبيراً فى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، وفى العمل على تحرير بلدان القارة من الاستعمار الأوروبى سنوات الخمسينيات والستينيات، وعلاقات مصر بأفريقيا قديمة، تعود إلى العصر الفرعونى، ولعب النيل الدور الأكبر فى ذلك، وجعل ارتباط مصر بأفريقيا ضرورة حياة، لكن هذا ليس كل شىء جغرافياً.

مصر أيضاً دولة آسيوية، حيث تقع شبه جزيرة سيناء بأكملها فى قارة «آسيا»، وبهذا المعنى نحن آسيويون، وتتجاور سيناء مع المملكة العربية السعودية ومع فلسطين وكذلك الأردن.

ومصر تطل بساحلها الشمالى على البحر المتوسط، ومن ثمَّ فإن حدودنا البحرية تتقاطع مباشرة مع أوروبا، وبهذا المعنى نحن «دولة متوسطية»، وهذا ما دفع د.طه حسين وتيارا ثقافيا بأكمله أن يذهب منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى أن ثقافتنا متوسطية، وعقليتنا أوروبية، أو يجب أن تكون كذلك، نظراً للعلاقات القديمة بين مصر واليونان (بلاد الإغريق)، ثم مع الدولة الرومانية بعدها، وظلت مصر لفترة طويلة، العاصمة الثقافية لأوروبا والعالم القديم كله من خلال مكتبة الإسكندرية القديمة. ومصر كذلك تطلّ بساحل طويل على البحر الأحمر، الذى تتقاسم شاطئه الشرقى مع السودان، ويقابلها من الشاطئ الغربى الأردن والسعودية واليمن، ثم أُقحمت إسرائيل عليه، عند إيلات بعد حرب 1948، وهذا وضع مصر فى حالة تجاور مع الجزيرة العربية بأكلمها، تجاور واحتكاك جغرافى وثقافى، منذ العصر الفرعونى، تؤكده العديد من الاكتشافات والحفائر الأثرية، ثم حدث أن مصر ارتبطت بالجزيرة العربية أكثر وأعمق مع قدوم الإسلام، ثم تعريب مصر فى القرن الرابع الهجرى، ومن ثمَّ صارت مصر عربية باللغة وبالثقافة وبالتفكير، وهكذا كان الاختيار فى التسمية، كما ارتضاه المصريون؛ وهذه التسمية لا تنفى ولا تستبعد أى عنصر آخر، بل إن معركتنا مع فصائل التشدد تصدر عن أنهم أرادوا لنا أن نهمل البُعد المتوسطى بما ينطوى عليه من معانٍ وأفكار حديثة، فى عملية تأثير وتأثر تاريخى، فقد سبق للإغريق أن تأثروا وتعلّموا من الحضارة الفرعونية العظيمة، فيثاغورث استمد نظريته الشهيرة من بناء الهرم الأكبر، أفلاطون تأثر فى فلسفته بالديانة المصرية القديمة، وهكذا.

البعض الآخر أراد لنا أن نهمل البُعد الأفريقى تماماً، انحيازاً وإيماناً منهم بأن انتماءنا يجب أن يكون بأكمله إلى الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، وقد ثبت مع ثورتى 25 يناير و30 يونيه خطأ ذلك الرهان، فضلاً عن مصادمته لحقائق الجغرافيا وضرورات التاريخ والواقع.

الاسم الرسمى للدولة «جمهورية مصر العربية»، اختيار سياسى، ارتضته الأمة المصرية، وأقرته دساتيرها المتتالية، وهو اختيار لا يهمل حقائق الجغرافيا وضروراتها.



*نقلاً عن "المصري اليوم"