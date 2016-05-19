تجديد الخطاب الدينى بـ «الإنترنت» !

استوقفنى ما تردد عن الخطة المقبلة لتجديد الخطاب الدينى ستكون عبر الفضائيات والإنترنت رغم أن الإنترنت تختلط

فيه الأمور ولايمكن مراقبته أو السيطرة عليه، وإذا شاع بين الناس أن ما ينشر فيه من النواحى الدينية يتماشى مع الأديان دون تدقيق وتمحيص سنجد أنفسنا أمام كارثة بكل المقاييس، فمن المنتظر أن يتسلم مجلس النواب خلال أيام أول وثيقة تتعلق بتجديد الخطاب الديني، والتي أصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووزارة الأوقاف.وستتم إحالتها إلى اللجان المختصة لبدء تفعيل مشروع تجديد الخطاب الديني داخل البرلمان، وأعلنت اللجنتان «الدينية والتضامن الاجتماعي»، المختصتان بالمشروع، أنهما بصدد ترتيب لقاء مع شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف؛ لمناقشة أهداف الوثيقة، وآليات تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، ومدى رضا المواطن عن هذه الآليات، وهل تتناسب معه أم لا، وأيضا إمكان تطويرها.

وقد شملت وثيقة نبذ العنف التي أعدتها وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، توصيات عديدة منها ضرورة عدم ربط الإرهاب بالإسلام، واستصدار قرار دولي بمنع الاعتداء على المسلمين والأقليات، وإعادة دراسة النصوص المتعلقة بغير المسلمين، وإبراز الوجه الحضارى للإسلام، والتنسيق بين المؤسسات الدينية لاستثمار الفضائيات، ومواقع الإنترنت لمواجهة الفكر المتطرف بالوسائل العصرية.

والسؤال المهم في هذا الصدد: هل يمكن اعتبار الفضائيات مراكز تنوير، فيعهد إليها بهذه المهمة، وهي التي تسعى دائمًا إلى جذب المشاهدين بأي ثمن، حتى على حساب القيم الدينية والمبادئ الأخلاقية؟ وكذلك الإنترنت، فليس كل ما يقال عبر صفحات التواصل الاجتماعي صحيحًا، وليكن ذلك من خلال وسائل الإعلام الخاضعة لجهات موثوق بها، إذ لايعقل أبدًا أن يكون تجديد الخطاب الدينى عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير المأمونة.. أليس كذلك؟



*نقلا عن "الأهرام"

