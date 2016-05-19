50 نائباً و51 وزيراً.. ماذا فعلوا؟

لست ممن يوزع الاتهامات هكذا، ولا أنا في وارد الاساءة إلى أحد، لكنني من واقع مسؤوليتي كمواطن مشارك في الحياة العامة ومن خلال كتاباتي في الصحافة، أرى لزاماً علي أن أوصل الفكرة والمعلومة ومكامن الخلل، إلى اصحاب الشأن لعل في ذلك يكون منفعة للدولة ولأصحاب القرار، فنحن في النهاية علينا واجب.

الحقيقة أنني لم أشعر بالارتياح عندما قرأت تصريحاً لأحد القياديين، والذي قال فيه: «لا يمكن لـ 50 نائباً و15وزيراً أن يساهموا في حل كل المشاكل التي يعانيها مجتمعنا».. هل يعقل أن يتم التنصل من مواجهة المشاكل بتلك الصورة وأنتم في موقع القيادة؟.. إذا لم يكن النواب والوزراء هم المسؤولون فمن يا ترى مطلوب منه حل مشاكل المجتمع والدولة؟.. صحيح أن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لها دور في ذلك لكنه دور مكمل وليس أساسيا.

النواب انتخبوا لأجل هذه المهمة الوطنية السامية، والوزراء اختيروا ليقوموا بواجباتهم وبحسب الدستور والقوانين واللوائح.. لذلك لم يكن هذا التبرير موفقاً، ولا تكون المعالجة بالهروب من الواقع الذي نعيشه، أنتم في الصفوف الأمامية وعليكم أضعاف المسؤولية.. وهذا ما نأمله منكم ونتوقعه، بل كنا ننتظر المبادرة إلى أخذ زمام الأمور ومحاسبة الحكومة على إدارتها.. وتقديم المشاريع ومتابعة تنفيذها والا نكون في حلقة من التراشق الكلامي بغير معنى وجدوى.

لن نفتح الصناديق المغلقة أو بعض اصحاب المناقصات الكبرى فهذا شيء يعرفه أهل الكويت، انما نحن أمام استحقاقات كبرى، فعلينا أن نكون على قدر التحدي، فالدول العظيمة والمتقدمة لا تبنى إلا بسواعد ابنائها وبإيمانهم وإخلاصهم بحل كل المشاكل وتجاوزها بكثير من الصبر والصمود والتحدي.

لا نتحدث عن المشاكل بقدر ما نتحدث عن الحلول والقدرة على التنفيذ بل ومحاسبة من يقصر أو يسرق أو يدوس على القانون… أفترض أن السباق يكون بمن أنجز أو قدَّم حلاً وهذا هو الجوهر، لنترك مسألة احصاء المشاكل ولا نحن نطلب المعجزات بل قليل من التواضع، فالمشاكل لن تنتهي ولن تتوقف، المهم، كيف نعالج، وما هي أدوات قياس الحلول، وكلفتها المالية على الدولة وعلى المجتمع هذا هو الأهم؟ كم مشروعاً أنجز في موعده، وكم مشروعاً تأخر وحصلت فيه أوامر تغييرية؟ هنا مربط الفرس، وهنا تكمن قضيتنا.. أي مدى القدرة وتوافر الظروف السياسية والمالية وغيرها بأن نعلن للملأ، اننا قدمنا هذا المشروع وانجزناه في موعده المحدد، واتمنى أن يظهر أحدهم ويقول للعالم: إننا أنهينا المشروع قبل موعد تسليمه ولو بيوم واحد.

أعطونا الثقة بأنفسنا وبقياديينا، فالكويت ليست عاقرا، بل انجبت رجالات دولة وقدمت صورة مشرَّفة للاصدقاء والجيران والعالم. فحافظوا عليها.

*نقلا عن "القبس"