محمد بن راشد ... وتحدي القراءة

ببادرة كريمة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انطلق المشروع الفكري الثقافي الأكبر لمسابقة «تحدي القراءة العربي» في ‏16 سبتمبر 2015‏. وهو مشروع ذو هدف عظيم، يسعى إلى نشر العِلم، وصُنع علاقة حُب بين الكِتاب وبين التلاميذ في الوطن العربي على سائر اختلاف اعمارهم، لاسيما وأن هذا المشروع نوعي، يندر أن يوجد مثله ثقافياً على امتداد الوطن العربي، وهو مشروع يحتاجه الوطن العربي فكرياً، ليُرسّخ فيه إدراك الأهمية الشديدة للقراءة والالتفات للكتاب، حيث أن القراءة مفتاح العِلم والكِتاب هو الوعاء، وأنه لا يوجد أي تنمية أو تطوّر شخصي أو مادي إلا بالعِلوم المُدوّنة في الكُتب التي تعب مؤلفوها على نقل خبراتهم لنا من خلالها.

ومن أهم أهداف مشروع المسابقة، أنه يريد أن يبذر عادة القراءة في الأجيال العربية الصاعدة، لإيجاد جيل قارئ واعٍ ومثقف، يعرف قيمة القراءة والكُتب وما لهما من أهمية عظيمة تنعكس إجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات والشعوب. وآلية المسابقة تقوم على «التزام أكثر من مليون طالب المشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي. يأخذ التحدي شكل منافسة إقليمية للقراءة باللغة العربية يشارك فيها الطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر من المدارس المشاركة عبر العالم العربي، تبدأ من شهر سبتمبر كل عام حتى مارس من العام التالي، يتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل واحدة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي. بعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية والتي تُعقد في دبي سنوياً في مايو».

ومن ضمن الفائزين في التصفيات الإقليمية، الطالبة الكويتية جوري محمد العازمي، حيث رغم أنها كفيفة البصر إلا أن ثقتها بالله ثم بنفسها، وقوة طموحها، وعشقها للقراءة، جعلوها تتفوّق وتحصد المركز الأول على مستوى دولة الكويت. ولا شك أن جوري خلفها من ساندها وتعب معها في التعليم والنُصح والتوجيه والتشجيع، من أسرة كريمة، ومُعلمات أحطنها بالحُب والمودة.

وفي النهاية نقول شكراً للشيخ محمد بن راشد على هذا المشروع الفكري الثقافي الذي قدمته للأمة العربية، أُمة اقرأ.

* نقلا عن "الرأي"