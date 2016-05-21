إسقاط مصر وليس إسقاط طائرة «مصر للطيران»

ماذا يحدث فى مصر هذه الأيام؟

هل نحن أمام مخطط إجرامى لإسقاط طائرات «مصر للطيران» أم أمام مخطط شيطانى لإسقاط نظام الحكم فى مصر؟

هل نحن أمام مخطط إجرامى لحرق أرزاق وبيوت البلاد والعباد، أم نحن أمام مشروع تخريبى لحرق مشروع الدولة فى مصر؟

نحن أمام مشروع مخطط بعناية فائقة، وبدون ارتجال، يهدف بشكل ممنهج لإفساد علاقات مصر الإقليمية والدولية التى استند عليها نظام ثورة 30 يونيو.

ليست صدفة أن تتم الدعوة لإنهاء حكم عبدالفتاح السيسى عقب إعادة الجزيرتين إلى السعودية.

وليست صدفة أن يطفو موضوع الطالب الإيطالى بعدما تطورت علاقة الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الإيطالى، وبعدما أعلنت شركة «إينى» الإيطالية عن بئر غاز فيها احتياطى يبلغ 32 تريليون متر مكعب.

وليس صدفة أن يتم تفجير الطائرة الروسية بعدما حدث تفاهم وتنسيق استراتيجى على أعلى مستوى بين الرئيسين بوتين والسيسى، وعقب توقيع اتفاقات عسكرية كبرى.

وليس صدفة أن يتم عمل إجرامى تجاه طائرة «مصر للطيران» التى غادرت من مطار فرنسى لإفساد زهوة أكبر اتفاق تعاون اقتصادى عسكرى بين مصر وفرنسا منذ أسبوعين أثناء زيارة الرئيس أولاند للقاهرة.

إنها محاولة لضرب علاقات مصر وتحطيم لكل ركائز القوة أو الاستقرار فى أى مجال من المجالات.

إنها سياسة تحطيم المعبد على رأس الرئيس والحكومة والجيش والشرطة والشعب، مهما كان الثمن، ومهما كانت فاتورة التكاليف.

* نقلا عن "الوطن"

