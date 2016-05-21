ماذا يحدث في المجلس؟!

ما يحدث في مجلس الأمة الكويتي أمر يدعو للاستغراب، وربما الاستهجان، فهناك شخص من داخله باعتقادي تعدى على الشعب الكويتي بتأبينه مغنية، مدعياً أنه يمثل الشعب الكويتي، وتطاول على البحرين ثم السعودية ولا يزال. ثم طالب أعداءنا بمحاربة السعودية، وهاجم التحالف العربي الذي أنقذ اليمن من براثن المعتدين، وخرج هاربا من الكويت ليواصل تأييده للنظام المجرم في سوريا المدعوم من إيران.

شخص من داخل مجلس الأمة الكويتي رفعت عنه الحصانة وهرب، أو ربما هُرِّب قبل أن يقبض عليه، ثم واصل هجماته ضد أشقائنا العرب لمصلحة أعداء الأمة، وأمضى فترة غياب غير قانونية، وفي الوقت نفسه يرسل برسائله عن طريق وسائل الاعلام ومجلسنا معظمه نائم في العسل، وكأنه يبارك أفعاله وأقواله.

حتى أن هناك نائبا كرس جهده ووقته لتبرير مواقف صاحبه المناهضة للعرب والموالية صراحة لإيران، ولحزبها، ولبشار قاتل العرب السوريين، وكأنه يقول له نحن أيضا معك في تهجمك على منظومة التعاون، التي أمن الكويت واستقرارها من أمنها وقوتها، ومعظم من في مجلسنا لا يزال يتفرج صامتا، ليس له حول ولا قوة، وكأن الأمر لا يعنيه، فهل هو خوف أم هي ربما رغبة من داخل المجلس؟

التحجج بدستورية أو غير دستورية ما قد يفعله المجلس أمر غير مقنع اطلاقا، ويثير الحنق بين الكثيرين، فقد سمعنا كثيرا أن المجلس سيد قراراته، فليتقدم إذن المجلس بقرار يطرد كل عضو يهدد الأمن الوطني، أو يثير النعرات والكراهية، أو من يقدم ولاءه للخارج على ولائه للأمة التي يتشرف بحمل جنسيتها، فماذا لو تقدمت مجموعة من النواب وصوتت على طرده؟ فهل هي نهاية العالم؟! هل ستتوقف الحياة النيابية في البلد، أم سيتدخل أحدهم لفرضه علينا بالقوة؟! فأين فزعاتكم العنترية ضد الوزراء النزيهين وتناديكم لعزلهم عن وظائفهم؟ ولكن لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل، فقد انطبق عليكم المثل القائل «ابوي ما يقدر الا على أمي».

*نقلا عن "القبس"