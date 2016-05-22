احتباس مصر الحراري!

لم يعد هناك بد من الاعتراف بأن مصر باتت تتعرض لحالة حادة من الاحتباس الحرارى، فتواصل الأيام الحارة فوق ٤٠ درجة مئوية جعل ما كنا نسمع عنه منذ سنوات حقيقة ملموسة. العلماء قالوا لنا أشياء كثيرة عن تآكل، وأحيانا غرق، الساحل الشمالى للبلاد، كما ذكروا لنا نتائج انخفاض الأكسجين فى مياه النيل وهو ما سيؤثر فى الأسماك، وما نستطيع زراعته من المحاصيل المهمة. الأمر كله ليس لنا فيه الكثير نفعله، فالمسؤولية الثقيلة عن الاحتباس تقع على عاتق الدول الصناعية الكبرى، وفى مقدمتها الصين والولايات المتحدة اللذان ثقبا الأوزون ودفعا بالمزيد من حرارة الشمس إلى كوكب الأرض، ومعها ارتفعت الحارة وذابت الثلوج فى قطبى الكوكب الأرضى حتى قيل إن ممرا مائيا تكون فى القطب الشمالى يسمح بمرور السفن وينافس قناة السويس.

ما علينا فعله أن نقلل من آثار متوقعة ونعرفها منذ الآن، وربما كان أهم نتائج مشروع قناة السويس وتفريعاتها أننا جعلنا الممر المائى أكثر تنافسية للمشروعات الأخرى فى الإقليم والعالم من أى وقت مضى. بنفس الطريقة ربما نحتاج ما هو أكثر، وكلما قللنا من عدد الحرائق التى تحدث، أو على الأقل تلك التى نقوم بها بحرق المخلفات، فربما تساعد فى التقليل من آثار الاحتباس. المهمة الأكبر سوف نفكر جديا فى الكيفية التى نبنى بها مدننا والطرق التى نشرع فى رصفها بامتداد البلاد طولاً وعرضاً، فمن الآن وصاعداً فإن علينا أن نتحمل مستويات مرتفعة من درجات الحرارة. يمكن أن نفكر على سبيل المثال فى العودة إلى نظام «البواكى» التى تولد الظل، والممرات الهوائية، ونعود مرة أخرى إلى القباب التى تجمع الحرارة فى أعلى المنازل وتفضى بها إلى الخارج. وسوف يكون مفيدا أن نبعث مرة أخرى النظريات الهندسية للعبقرى المصرى حسن فتحى الذى صمم منازل وقرى ومدناً تعرف كيف تتعامل مع بيئة عالية الحرارة. الأمر هنا رسالة ضرورية لمن سيقومون ببناء «العاصمة الإدارية»، وغيرها من «الجيل الجديد» للمدن الجديدة التى مع المصانع وخدمات الطرق ربما تحتاج كلها لنوعيات جديدة من مواد البناء.

معذرة للأصدقاء من المهندسين، فما قصدت التدخل فى تخصصات آخرين، وعلى أى الأحوال فربما لا تتعرض مصر لنوع واحد من الاحتباس الحرارى، فلعل أكثرها قسوة النوع السياسى الذى تراكم منذ بداية عصر الثورات وخلق أنواعا كثيرة من الغبار والدخان وأحيانا نار ولهب. هناك نوعان من التناقضات الملتهبة: واحدة بين الدولة وشباب الدولة تذكر بما قال به عبدالناصر فى ١٩٦٨ إنه لا يجوز الصدام بين الثورة وشباب الثورة. لم تعد هناك ثورات الآن، ولكن هناك غضب واحتجاجات وسخرية فى ناحية، وأحكام وسجن وغرامات فى ناحية أخرى. السخونة تغطى من جانب على طاقات الشباب الكبيرة، ومن الجانب الآخر تتجاهل جهود الدولة من أجل الخروج من مأزق الثورات بالحرب ضد الإرهاب والتنمية المستمرة.

الديمقراطية ربما تقدم الحل للتخلص من الاحتباس السياسى الحرارى، ولعله يكون مفيداً ما نقل مؤخراً فى «المصرى اليوم» عن «وائل غنيم» (وتردد كثيرا لدى الأستاذ إبراهيم عيسى ود. عمرو الشوبكى) للخروج من الحالة الاحتجاجية إلى الحالة السياسية المنتجة لجهد وأفكار واستثمارات فى بناء مستقبل البلاد. هذه حالة يكون تلاقى الدولة فيها مع الشباب ممكناً ومرغوباً، وطالما بات الأمر كله داخل الحلبة السياسية حيث الانتخابات العامة، واحترام القانون وأدوار السلطات المختلفة، فسوف يحتاج الأمر مبادرات من الدولة للتنفيس الحرارى الذى يفتح نوافذ للكلام وأبواباً للخروج من السجون. الأمر بالتأكيد سوف يحتاج صفقة سياسية كبرى بحيث يندرج الشباب فى العملية السياسية من خلال الأحزاب الموجودة التى تزيد على المائة منها ١٩ دخلت مجلس النواب أو خلق أحزاب جديدة. ومرحبا بهم فى العمل الأهلى حيث توجد ٤٧ ألف جمعية مصرية، وفى البرلمان، والتنافس فى الانتخابات القادمة لرئاسة الجمهورية بعد أن قرر الأستاذ حمدين صباحى الانسحاب من المنافسة.

قانون التظاهر يحتاج إلى تعديلات وفقا لرؤية المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولكن البلاد لا تتحمل المظاهرات على الأقل بالطريقة التى تعارفنا عليها خلال عصر الثورات وما تبعها من فوضى التى سوف تجعل التنمية مستحيلة، وعلى الأرجح أنها سوف تجعل الاحتباس الحرارى يتحول إلى انفجار حرارى لا يريده أحد. الحل هو أن نعدل قانون التظاهر ونجعله متوافقا مع الدستور، وفى نفس الوقت تلتزم جميع القوى السياسية بوقف كل أشكال التظاهر والاحتجاج لمدة عامين، وإذا كانت الشكوك كبيرة فليكن هناك قانون مؤقت يحقق هذا النوع من الاستقرار حتى تستطيع الدولة وقيادتها أن تنفذ برنامجها الذى سيحاسبها عليه الشعب فى النهاية فى صناديق الانتخابات. البديل لهذا الحل هو استمرار الحال على ما هو عليه، أى يستمر الاحتباس الحرارى السياسى فى الدولة الذى من ناحية يحرم البلاد من طاقات كبيرة، ومن ناحية أخرى يجعل عملية التنمية والاستثمارات والمشروعات القومية الكبرى تجرى تحت ستار كثيف من الحرارة القاسية التى تحاصر الجميع وتمنع عن البلاد بعضاً من نسائم حسن السمعة فى العالم.

* نقلاً عن "المصري اليوم"