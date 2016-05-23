انتحار الطيار أكاذيب جديدة

انتشرت في الفترة الأخيرة أكاذيب الإعلام الغربى تجاه مصر وفى كل يوم تطاردنا حكايات وقصص جديدة كلها أخبار ملفقة تفتقد الأمانة والمصداقية .. وسط أحزان ضحايا طائرة باريس التى سقطت أخيرا في البحر المتوسط وعلى بعد دقائق من ارض الوطن تخرج علينا أكذوبة تدعى ان قائد الطائرة قد انتحر وهى نفس القصة التى رددتها أمريكا في سقوط الطائرة المصرية أمام نيويورك وادعت ان قائدها الطيار جميل البطوطى قد انتحر ..وسارت هذه الرواية في الإعلام الغربى رغم سذاجتها وللأسف الشديد اننا وجدنا في إعلامنا من يصدقها ويروجها رغم ان هذه الطائرة كانت تحمل عدداً من شبابنا أصحاب الخبرات النادرة ومازال سر سقوطها لغزا محيرا حتى الآن .. لا اعتقد ان العالم سوف يصدق هذه المرة الأكاذيب عن قائد طائرة باريس لأن تسجيلاته مع المسئولين في اليونان كانت تؤكد كما جاء في تصريحاتهم انه في حالة طيبة.. في زمان مضى أمام العبث السياسى الرخيص كنا نصدق كل ما يقول لنا الأصدقاء الأمريكان حتى ولو كان كلاما ساذجا مثل انتحار البطوطى .. كانت لدينا أجهزة ومسئولون يقفون كالأصنام أمام القرار الامريكى ولذلك كنا نصدقهم رغم كل الأكاذيب التى عشنا فيها والآن يحاولون ان يشوهوا الحقائق كما اعتادوا ولكن لن يسمعهم احد لأن مصر القرار تغيرت ولأن مصر الشعب أفاقت..ان شهداء الطائرة الآن في رحاب خالقهم يلقاهم بواسع رحمته وغفرانه ولأهل الضحايا عزاء الملايين من أبناء مصر .. انها كارثة على كل المستويات ولكن الواضح ان مصر مازالت تخوض معركتها ضد الإرهاب وللأسف الشديد أننا نحارب أكثر من جبهة ونخوض معركة شرسة ضد مؤامرات دولية وداخلية لا تريد لنا ان نقوم مرة أخرى .. ان الإعلام الغربى الذى يشوه كارثة لحقت بنا يكمل تاريخه الأسود معنا وهو تاريخ استخدم كل الوسائل ضد مصر وشعبها ولكننا في النهاية ندرك دورنا ومسئوليتنا في حماية أوطاننا ضد الأكاذيب والابتزاز وانتهاك مقدسات الشعوب.. سوف تأتينا أكاذيب أخرى حول الطائرة وظروف سقوطها أو تخريبها وعلينا ان نستوعب دروس الماضى.

*نقلاً عن صحيفة "الأهرام"