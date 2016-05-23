حين تذكر الإخوان ضحايا الطائرة

تأكد استشهاد 66 شخصا فى مأساة الطائرة المصرية المنكوبة، أما باقى الفرضيات الخاصة بأسباب سقوطها والمسؤول عنها، فمازالت غير مؤكدة وإن كانت لن تخرج عن فرضيتين: إما العمل الإرهابى أو الخلل الفنى، وفيما عدا ذلك فهى تكهنات واجتهادات صحفية، كثير منها مشروع وموثق، وبعضها الآخر موجه ومنحاز.

والمؤكد أن هذا الحادث قد صدم أى إنسان سواء مصرى أو غير مصرى، محب للنظام السياسى أو معارض له، ولا أنكر صدمتى الشخصية لهذا الحادث، لأنه تعلق بالطائرة المصرية القادمة من باريس، وهى رحلة قمت بها مئات المرات منذ أن ذهبت إلى فرنسا للدراسة فى عام 1989 وحتى الشهر الماضى، صحيح أنه لم تربطنى أى علاقة شخصية مباشرة مع أى من الضحايا، إلا أن هناك معارف لناس أعرفهم، وهناك معارف لأصدقاء، وقصص وحكايات ومآس شخصية مؤلمة لوجوه مألوفة عاشت فى مناطق أعرفها عن قرب فى باريس وفى القاهرة.

ولأن الموت قريب منا جميعا، فالمطلوب فى هذه الحالات التضامن الكامل مع أهالى الضحايا وليس تصفية الحسابات السياسية الرخيصة، والعمل على كشف الحقيقة التى لا يمكن أن تختزل فى جمل وشعارات سطحية تُحمّل النظام القائم مسؤولية الحادث، مثلما فعل الإخوان فى واحد من بياناتهم الأكثر سوءا وشماتة فى مصائب الوطن.

وتحت عنوان: تتوالى كوارث الانقلاب، جاء التالى:

فجعت مصر بسقوط طائرة «شركة مصر للطيران» ومقتل جميع ركابها، ويعد هذا الحادث الثالث من نوعه فى أقل من عام، وهو ما يؤكد فساد تلك المؤسسة، وعدم خضوعها لأى حساب أو رقابة، ويقدم دليلاً جديداً على فشل سلطات الانقلاب الذريع فى إدارة البلاد.

لقد وقع هذا الحادث ومصر غارقة فى الكوارث.. حرائق تجتاح البلاد، وغلاء فى الأسعار يلهب ظهور المواطنين، ومزيد من فرض الإتاوات والضرائب، وانهيار الجنيه المصرى مع تهاوى الاقتصاد إلى الحضيض، وحرمان مصر من حقها فى مياه النيل بعد تنازل... (حذف التوصيف من قبل الكاتب) عن تلك الحقوق.. ارتماء تحت أقدام الصهاينة، تنفيذاً لأوامرهم وانبطاحاً أمام مخططاتهم وضياعاً لهوية مصر وشخصيتها.

من قتل الأبرياء بوحشية منقطعة النظير وحرقهم وجرفهم بين أكوام القمامة لا يمكن أن يكترث بالحرص على أرواح ركاب طائرة، ثم انتقل البيان من الهجوم على النظام والرئيس إلى الهجوم على مصر للطيران والشماتة فى مصائبها بالقول:

إن السقوط المتتالى لطائرات مصر للطيران مع فقدان الأمان فى مطاراتها يعد فضيحة دولية تتسبب فى مزيد من العزوف عن زيارة مصر، وتلك خسارة جسيمة للاقتصاد المصرى الذى أنهكه الانقلاب.

ثم تذكر البيان فى النهاية أن هناك 66 روحا بريئة قد ماتت فى هذا الحادث فقال:

والإخوان المسلمون وهم يتقدمون بخالص العزاء لأهالى ركاب الطائرة المنكوبة، يؤكدون أنه طالما بقى هذا الانقلاب، فستظل مصر عرضة لمزيد من الكوارث والعزلة والضياع.

هل هناك سياسى واحد فى مصر مؤيد أو معارض يمكن أن تصل به الكراهية والشماتة فى البلد إلى إصدار هذا النوع من البيانات؟، وما علاقة سقوط الطائرة بغلاء الأسعار والحرائق؟ للأسف الشديد ما يقوله الإخوان لا يقوله معارض أو سياسى واحد فى مصر، وتلك مأساة جماعة اعتبرت نفسها فوق الوطن والشعب.

*نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"