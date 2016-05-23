عشاء اليرزة حرّك جمود الملف الرئاسي ليس أكيداً أن يؤدي إلى انتخاب

لا يمكن إنكار رغبة السعودية في مساعدة القوى السياسية اللبنانية المتنافسة على انتخاب رئيس للجمهورية بعد الفراغ المستمر في قصر بعبدا منذ اكثر من سنتين.

يندرج عشاء اليرزه في سياق توجيه رسالة سعودية إلى القيادات اللبنانية تدعو الى انتخاب رئيس للبلاد، وقد ترجم السفير السعودي علي عواض عسيري رغبة بلاده في حض ّالكتل النيابية الفاعلة والأحزاب على تنوعها الى إنهاء حالة الفراغ الرئاسي، فحضر إلى دارته في اليرزة مرشح بارز لرئاسة الجمهورية هو رئيس "تـكتل التغيير والإصلاح" ميشال عون ، بينما غاب منافسه رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجيه، غير ان رئيس الحكومة تمام سلام وعددا كبيراً من النواب والوزراء ورؤساء حكومات سابقون ورؤساء طوائف أو من ناب عنهم، شاركوا في العشاء وتحاوروا بدون معرفة النتائج وما اذا كانت اقتصرت على مواضيع عامة وتبادل العتاب من دون اتفاق على خطة معينة للتحرك.

وافاد مشاركون في عشاء العمل الأول من نوعه بعد شغور موقع الرئاسة بأنه "يدل بما لا يقبل الشك على حسن نية المملكة للتحرك من اجل انتخاب رئيس يعيد فتح قصر بعبدا، إذ لم يعد مقبولا إبقاؤه فارغا بلا رئيس وبات هذا الوضع يشكل خطرا كبيرا على البلاد ككل .وتاليا يتوجب على الفاعليات السياسية ان تتنبه وتضطلع بمسؤولياتها لإنهاء حالة الشغور، وعدم التذرع بأن اي مرشح لا يستطيع تأمين النصاب، فهذا النوع من المنافسة لم يعد مجديا .

وأضاف هؤلاء أن عشاء اليرزة وفّر مناخاً للتحاور وربما للعتاب واللوم، وأجمعوا لدى سؤالهم عما إذا كان المشاركون فيه قد تأثروا بالنداء السعودي الذي نقله بصوت مرتفع "أبو فيصل" في كلمة القاها خلال المأدبة، وفحواها فليتنازل طرف للآخر اذا كانت في ذلك مصلحة لتسهيل انتخاب الرئيس خلال شهر رمضان. ولم يجزموا أن اللقاءات التي حصلت في حديقة منزل العسيري سيكون لها تابع عملي في الاسبوع الطالع أو أنها حرَّكت ملف الرئاسة.

ولفتوا إلى ان المناسبة السعودية أتت قبل ايام معدودة من زيارة وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرولت للبنان في 26و27 الجاري وفي صلب مهمته بذل الجهود وطرح المخارج الممكنة من اجل انتخاب رئيس للجمهورية.

وأكد سفير دولة كبرى معتمد لدى لبنان لـ "النهار" أن الاتصالات لم تنقطع بين باريس وموسكو والرياض من أجل تأمين الأجواء الملائمة لانتخاب الرئيس بدون المزيد من التأخير والتردد. علماً أن طهران أكدت أكثر من مرة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ولمسؤوليين دوليين ولبنانيين آخرين انها غير معنية بهذا الاستحقاق الذي تعتبره شأناً داخلياً لبنانياً، وبالتالي لا يلغي عدم دعوة "حزب الله" إلى المشاركة في العشاء الغاية التي أقيم من اجلها، ومن الطبيعي الا يوجه العسيري دعوة إلى أي نائب او وزير من الحزب بفعل الخصام والتهجم على المملكة . ولم يشأ أحد ممن شاركوا في العشاء الجزم بإدراج العشاء السعودي ضمن التحرك الروسي -الفرنسي- السعودي والقول إنه فصل من فصوله، أو اعتبار مفعول هذا العشاء انتهى بانتهائه، ولكن الجميع توقفوا عند المناسبة التي تضمنت رسالة سعودية صادقة وحضاً للمسؤولين اللبنانيين على إتمام الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت .

*نقلاً عن صحيفة "النهار"