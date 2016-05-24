تاجر اليورانيوم

كانتْ كلمة «اليورانيوم» في الماضى تثير حالة خاصة من الفَزَع.. لكن الكلمة المهيبة لم تعُد كذلك.

(1)

تراجعتْ كثيراً الهالة التي طالما أحاطتْ بالمكوِّن الأخطر في الطبيعة.. وأصبح الحديث عن «تهريب اليورانيوم».. و«تجارة اليورانيوم».. أمراً رائجاً في العديد من مناطق العالم.

واليوم يحاول إرهابيون في تنظيمات عديدة «الوصول» أو «الحصول» على مادة القنبلة النووية.. التي ستضَع في لحظة ما نقطة نهاية السطر.. لتاريخ الإنسانية.

(2)

ظلّتْ صناعة القنبلة النووية.. أخطر الأسرار.. على مرِّ العصور. وفى السابق كانتْ الصحف تردِّد أن عدد الذين يفهمون نظرية القنبلة النووية محدودٌ ومعروفٌ.. ويمكن تسميتهم واحداً واحداً.

واليوم.. فإنَّ الكثير من العلوم النووية باتَ متاحاً في آلاف الجامعات، وعلى آلاف المواقع.. ولم يعُد الغُموض يحيط بتلك الصناعة الأسطورية على النحو السابق.

(3)

تنشُر الصحف باستمرار أنبَاءً متفرقة عن محاولات «القاعدة» و«داعش» للحصول على اليورانيوم.. وفى أفريقيا الآن يتمدَّد تنظيم داعش في ليبيا جنوباً.. ويقابله تنظيم بوكو حرام بالتمدد شمالاً.. من أجل الإطباق على القارة السمراء.. وما بين «داعش» و«بوكو حرام» حقول هائلة من اليورانيوم.

يقول مراقبون إن العلاقة بين «داعش» ليبيا و«بوكو حرام» نيجيريا قد توطدّت منذ عام.. حين بايعتْ «بوكو حرام» تنظيم «داعش» في يونيو عام 2015. ويتحدث مسؤولون غربيون عن انضمام عناصر من «بوكو حرام» إلى «داعش» للقتال في ليبيا.

إن الصحراء التي كانت «فاصِلة» ثم صارتْ «واصِلة» بين «بوكو حرام» و«داعش».. فيها كميات هائلة من اليورانيوم.. وتحصل فرنسا– مثلاً– على قرابة نصف اليورانيوم الذي تحتاج إليه في تشغيل مفاعلاتها النووية من هذه الصحراء.

إن السؤال الآن: ماذا لو تمكنت هذه التنظيمات من وضع أيديها.. ثم استثمار أو الاتجّار في هذه الثروة المروِّعة؟!

(4)

تتوازى مع ذلك محاولات حركات الإسلام السياسى في آسيا للحصول على اليورانيوم بالشراء عبْر السوق السوداء. وقد تحدثت مراكز دراسات عن محاولات عديدة لتهريب اليورانيوم والمواد المشعة من منشآت نووية في روسيا وغيرها.. وعن صفقات جرى وقف بعضها.. لبيع هذه المواد إلى سلسلة طويلة من المستفيدين.

ثمّة شبكات وعصابات «نووية».. تعمل على تطوير «الاتجار في اليورانيوم».. كنشاط جديد.. يوازى «الاتجار في السلاح» و«الاتجار في المخدرات». وفى دولة جورجيا وحدها، وفى شهرٍ واحدٍ.. ألقت الشرطة القبض على عصابتيْن تتاجران في اليورانيوم.. وأعلنت الشرطة أن سعر كيلوجرام اليورانيوم في السوق السوداء وصل ثمنه إلى أكثر من ثلاثة ملايين دولار!

(5)

على غرار «تاجر البندقية» للأديب الأشهر ويليام شكسبير.. لدينا سلسة روائية «واقعية» جديدة باسم «تاجر اليورانيوم».

إن خطورة انتعاش هذه التجارة.. ومأساة الزيادة في أعداد تُجّار اليورانيوم.. وإمكانية صنع أسلحة كيماوية.. أو نووية من قبل أشخاص وجماعات.. من خارج الدولة.. ومن خارج القانون الدولى.. من شأنه أن يشكل تهديداً مُفزعاً للسلم والأمن الدوليين.

إن «تاجر اليورانيوم» هو مصدر تهديد حقيقى لبقاء العالم.. واستمرار الإنسانية.

حفظ الله الجيش.. حفظ الله مصر

نقلاً عن المصري اليوم