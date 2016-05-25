حينما ترغب دولة فى شراء طائرة قتال من نوع إف ـ ١٦ فإنها سوف تبدأ بالنوعية التى توجد فيها «الأساسيات» التى تتعامل مع عمليات قتالية بسيطة ليس فيها تعقيد كثير. إذا كان فى العمليات تعقيد أكثر لأنها تجرى على مسافة أبعد، أو أنه لدى الطرف الآخر أسلحة دفاع جوى منتشرة، أو أنه من المنتظر أن تواجه الطائرة أنواعا مختلفة من الطقس غير المعتدل؛ هنا فإن «موتور» الطائرة لابد له أن يكون أكثر سعة، وأشد عزما، وكذلك أن يتوافر فيها إلكترونيات وأدوات استشعار أكثر حساسية لكى تحذر من الصواريخ المضادة للطائرات، وقدرات أكبر بكثير للمناورة إذا ما كان لدى الطرف الآخر طائرات مقاتلة لابد من استشعارها عن بعد، ومعرفة اللحظة التى تطلق فيها صواريخها حتى يمكن إطلاق الأجسام المضادة لها. كل ذلك يرتب الكثير من الإضافات أو مضاعفات القوة التى تجعل الطائرة أقوى، وأغلى ثمنا، بكثير مما كانت عليه فى صورتها الأصلية.

بالطبع فإنه لا يوجد هنا ادعاء بالخبرة العسكرية، ولكن المثال هو أن كل شكل من أشكال القوة يمكن مضاعفته نتيجة عوامل شتى منها التقدم التكنولوجى، والتدريب والمهارة الفردية، والتنسيق مع أدوات وأسلحة أخرى، والتوفيق فى الحصول على أحوال جوية مناسبة. التنمية بالتأكيد هى شكل من أشكال القوة، فهى ببساطة نجاح الدولة فى تحقيق قدر كبير من التراكم الرأسمالى فى المال، وفى الأصول الرأسمالية، وفى تسهيل حياة المواطنين، ورفع مستوى المعيشة، ومد العمر المتوقع عند الميلاد لدى الشعب. التنمية ليست سلسلة من المشروعات حتى ولو كانت بالغة الأهمية، وهى ليست قاطرة ضخمة تقود حركة أمة إلى الأمام كما يحدث فى قطارات السكك الحديدية التى تجرها عربة عالية الطاقة. وفى وقت من الأوقات ساد الظن أن السد العالى فى أسوان يمكنه القيام بهذه المهمة لأنه سيولد الكهرباء ويدعم الصناعة ويحول أراضى رى الحياض إلى رى دائم فلا تكون هناك خسائر الفيضان، وبدلا عنها نزرع المحاصيل على مدار العام.

لا شك أن السد العالى حقق الكثير لمصر حتى مع الأخذ فى الاعتبار ما أخذ عليه من تحفظات، ولكنه لم يحقق التنمية لأن مضاعفات القوة لم تتوافر وكان أهمها أن مصر لم يقدر لها العيش فى سلام، فدخلنا حرب اليمن، وجرى استدراجنا إلى هزيمة يونيو ١٩٦٧ والتى كان لابد من الثأر لها فى حرب الاستنزاف ومن بعدها حرب ١٩٧٣. وهكذا عندما تم الانتهاء من السد العالى كانت النتائج محدودة لأن مصر ساعتها كانت مثخنة بالجراح فضلا عن أن عدد سكانها قفز قفزات كبيرة. ولعل السلام يعد أهم مضاعفات القوة، ولا توجد دولة نجحت فى تحقيق التنمية الشاملة دون فترة طويلة من السلام أو الكمون مع الدأب على تحقيق التراكم الرأسمالى فى الدولة. فعلتها أمريكا بعد الحرب الأهلية، كما فعلتها أوروبا مرتين، مرة بعد انتهاء الحروب النابليونية، ومرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والصين بعد وفاة ماو وعقد مؤتمر الحزب الشيوعى الصينى عام ١٩٧٨، وتركيا بين عامى ٢٠٠٠ و٢٠١١، والأمثلة بعد ذلك كثيرة.

التعليم يأتى بعد السلام مباشرة كمضاعف للقوة، فمعظم دول العالم لديها تلك الأساسيات المتوافرة فى الطائرة إف ـ ١٦، ولكن هذه الأساسيات لا تتضاعف قدراتها إلا عندما يكون العنصر البشرى للدولة قادرا على اكتشاف واستغلال ثرواتها التى لا تشمل ثروات طبيعية فقط وإنما كل ما تحتويه الدولة من قدرات تاريخية وجغرافية وثقافية وروحية. وفى مصر خاصة فإن التعليم، أو غيابه، يمثل «كعب أخيل» للتجربة التنموية المصرية على مدى مائتى عام وعقد منذ عهد محمد على وحتى الآن. الحقيقة التى نعرفها أنه لا توجد دولة تقدمت فى عالم اليوم ما لم يتعلم جميع سكانها. وعندما بدأت اليابان نهضتها فى عام ١٨٦٨ كانت عملية التحديث المصرية قد بدأت قبل ستة عقود؛ ولكن الفارق بين مصر واليابان بدأ عندما نجحت اليابان فى القضاء تماما على الأمية فى ١٩٠٦، وهو ما لم يحدث لدينا لا فى ١٩٠٦ (أى بعد قرن من تجربة محمد على) ولا بعد ٦٠ عاما من ثورة يوليو (١٩٥٢- ٢٠١١)، وبعد خمس سنوات من ثورة يناير فإن نسبة الأمية فى البلاد زادت عما كنا عليه ساعة النزول الكبير إلى ميدان التحرير. معامل التعليم ظل دوما نقطة ضعف أصيلة فى التجربة التنموية المصرية سواء قادها طلعت حرب فى ظل الملكية أو عبدالناصر فى زمن الجمهورية. كانت هناك حقا تنمية فى كل العصور، ولكنها كانت بدون مضاعف للقوة، ومسرع ومعجل بتحقيق تراكم الثروة، وفى النهاية كانت تأتى نكسة هنا أو هناك لكى تطيح بالفرصة كلها.

المسألة ببساطة هى أن هناك دائما سباقا مع الزمن الذى لا يمكن اختراقه إلا بقوة دفع هائلة، وبينما تحتاج الطائرة إلى قوة دفع ومضاعفات للقوة حتى تتغلب على الجاذبية التى تشدها إلى أسفل؛ فإن المجتمعات كذلك لا يمكنها الانتقال من التخلف إلى التقدم بينما ٢٦٪ على الأقل من سكانها لا يعرفون القراءة والكتابة، وفى العصر الحديث فإن أكثر من ضعف هذه النسبة لا يعرف شيئا عن الكمبيوتر والثقافة الرقمية. ومع الجهل فإن ما يكبل قدرة المجتمع على النمو وتحقيق تراكم كبير للثروة المعنوية والمادية يتجسد فى نظم سياسية واقتصادية واجتماعية متخلفة وأثبتت طوال ممارساتها فى دول مختلفة (آخرها فى فينزويلا) أنها قرين للعجز المزمن والتراجع الدائم إلى الخلف. أليس مدهشا أن تعانى مصر، والمستثمرون فيها من نقص فى الأراضى، بينما ٩٣٪ من أراضيها لم يمسسها بشر؛ وأليس مدهشا أكثر أن نكتشف وسط العراك الذى دار حول جزيرتى تيران وصنافير أن كلتيهما ظل بعيدا عن خطط التنمية المصرية فى كل العصور ومعهما ٨١ جزيرة فى خليج العقبة والبحر الأحمر لم يقترب منهم أحد.

لماذا ظلت الأرض والجزر المصرية على حالها بلا تنمية لا يمكن فهمه إلا بأن مضاعفات القوة والقدرة والثروة لدينا كانت دائما واهنة وضعيفة ولا يجرى فيها تراكم مرغوب ومطلوب. أخشى ما أخشاه أنه وسط المحاولات الراهنة لإعمار مصر من خلال سلسلة من المشروعات العملاقة أن تنتهى كلها إلى خطوة لا بأس بها فى طريق التقدم ولكنها لا تستطيع التحليق بمصر حتى السماء السابعة. هل يمكن لمشروع العاصمة الإدارية، وقناة السويس، والساحل الشمالى، والمثلث الذهبى، وآلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة، وملايين الأفدنة المستصلحة، أن يحدث كل ذلك دون استثمارات تجرى فى المدن والجزر والأرض الزراعية والمعادن بكافة أنواعها تأتى كلها من جانب الشعب المصرى مستثمرا كان أو عاملا؟ العجيب أن تجربتنا تقول إن الشعب المصرى كان جاهزا بأكثر مما قدر كل الخبراء فى الاستعداد لتقديم التمويل اللازم لمشروعات قناة السويس طالما أن الفكرة كانت واضحة، والحافز المالى كان موجودا، والضمان كان متاحا. مثل ذلك لم يحدث فى بقية المشروعات، وفى بعض الأحيان واعتمادا على رصيد الثقة الذى تكون، غامر الناس كما حدث فى أراضى بيت الوطن ولكن النتيجة كانت مفجعة.

أظن أن الصورة الآن واضحة، فبعض من التنمية ممكن ولو إلى حين، ولكن الانطلاق ضد جاذبية التخلف، قصة أخرى تحتاج إلى الأمن والسلام، والتعليم، وتحرير الاقتصاد والمجتمع والدولة من قيود وأثقال لا تنفك تجعل جنبات الطرق الجديدة خاوية، والمدن الحديثة خاوية على عروشها، والمشروعات الكبرى متعثرة لأن عجز الميزانية العامة مزمن؛ وحتى قد ننجح فى تحقيق فائض من الكهرباء التى تولدها مفاعلات نووية وحدائق من لوحات الطاقة الشمسية، ولكن لا توجد مصانع تستعملها لكى تنتج وتصدر وتفتح أسواقا وتقيم علاقات، وباختصار تضاعف كل عناصر القوة المصرية. تحرير الإنسان هو القضية؟!.

* نقلا عن "المصري اليوم"