حبّاً بلبنان، انتخبوا رئيساً

"يحيي" لبنان اليوم ذكرى مرور سنتين (24 مايو - أيار 2014) من دون رئيس للجمهورية.

أحيت جامعة سيدة اللويزة مؤخراً الذكرى الـ500 لنشر كتاب يوتوبيا (أو المدينة الفاضلة) لتوماس مور. بحسب ايراسموس فإن عبقرية مور "بلغت حدا لم ولن تشهد له بريطانيا مثيلا". لكن رغم الأهمية الوطنية التي يمثلها توماس مور في بلادي أعتقد أنه يتناسب تماما مع لبنان الحديث.

ما هي يوتوبيا لبنان؟ يذكرنا الفراغ الرئاسي للأسف بالعقبات التي يمكن أن تنجم عن النظام الطائفي، والقادرة على شل الدولة وإضعافها. من دون شك يوتوبيا لبنان يجب أن ترتكز على التعايش. لكن الأمر الأساس: هو على الذين يريدون المحافظة على شكل من أشكال التعايش أن يتمسكوا بالدولة القوية لأن النظام الذي لا يوفر الخدمات الأساسية وفرص العمل وحكم القانون هو نظام غير قابل للحياة. هذا يعني مساءلة ديمقراطية ومحاسبة قانونية تتجاوز عملية التقسيم الحسابية للدولة ومحسوبياتها على أسس طائفية ونظاما لا تشله الصراعات الطائفية، ويعمل لصالح اللبنانيين.

انتخاب رئيس أمر مهم. طبعاً. فلبنان ظل مستقرا بفضل صمود شعبه ومرونته وعمل بعض المؤسسات اللبنانية الرئيسية الاستثنائي والدعم الدولي المتزايد له. لكن الفراغ يؤدي إلى تآكل أسس الدولة ويصعِّب على الحكومة أخذ القرارات المطلوبة، خاصة بالنسبة إلى الأولويات الاقتصادية والأمنية. وكنتيجة لذلك أصبحت الإصلاحات الاقتصادية الأساسية تنحرف، فيخشى بذلك أن يفوّت لبنان على نفسه فرصاً كبيرة نتيجة مؤتمر لندن ليطور مشاريع بنى تحتية واسعة النطاق من شأنها أن تؤدي إلى خلق فرص عمل وإنعاش الاقتصاد.

إن الانتخابات البلدية التي تجري حالياً خير فرصة لإنعاش العملية الديمقراطية. ولكنها لا تعتبر بديلاً عن انتخاب رئيس أو عن إجراء انتخابات برلمانية بأوسع مشاركة ممكنة (إن لجهة المرشّحين أو الناخبين). لست أنا من يحدّد أي قانون انتخابي يجب أن يعتمد، أو ما هي الإصلاحات المؤسساتية المطلوبة، لكن يبدو لي أن نمط "كلما تغيرت الأمور كلما بقيت كما هي" قد استنفذ.

كيفية الوصول إلى المدينة الفاضلة مسألة غالبا ما تشكل محور نقاش سياسي شرس وتغيير صعب. على قادة البلاد تحمّل مسؤولياتهم في حماية وتعزيز التعايش الذي يشكل رمز لبنان عبر التوافق في ما بينهم، والمساومة على الحل للسير قدماً. لقد آن الأوان لكي يكون للبنانيين وطن يبرز ديناميكية هذا الشعب وإبداعه، وطن يزدهر مجدداً كنموذج لتعايش ناجح وكهمزة وصل فريدة بين الغرب والشرق الأوسط.

لقد آن الأوان ليكون للبنان رئيس.

*هيوغو شورتر: سفير بريطانيا لدى لبنان