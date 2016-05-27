يذكّرني بعض المحللين السياسيين الذين يظهرون على الفضائيات بمهنة اسمها «الندّابة»، وهي حرفة خاصة بالنساء كانت منتشرة في مدينة دير الزور السورية وربما مناطق أخرى لا أعرف.

وظيفة هذه «الندّابة» أنها تعتاش على مصائب الناس في حالات الوفاة، فيقوم أهل المتوفى باستئجارها لتؤجج عويلهم على الميت، وبمجرد وصولها إلى باب العزاء تبدأ بالصراخ وشد شعرها، وقد يصل الأمر إلى تمزيق ثيابها، ثم تردد بعض الأشعار العامية التي تشيد بمناقب المتوفى، وهي قصائد واحدة لكل الميتين بغض النظر عن سلوكهم وأخلاقهم في حياتهم، وبعد أن تنتهي من أداء دورها الذي استأجروها لأجله، تتوجه إلى حيث أطباق الكباب تلتهمها. ولا تكتفي بذلك، بل تدس بضعة أسياخ كباب في حقيبتها ثم تتقاضى أجرها وتمضي منتظرة ميتاً آخر، ومصيبة جديدة.

كذلك يظهر بعض المحللين السياسيين على شاشة التلفزة اليوم، والذين نشط سوقهم منذ عام 2011 بشكل لافت بعد الأحداث التي عصفت بالعرب، فهم بمنزلة «الندّابة» يعتاشون على مصائب الشعوب، ومعظمهم ليس حيادياً في التحليل، فإما أنه ناطق باسم الأنظمة أو باسم المعارضة أو يميل مذهبياً وعقائدياً وحزبياً لجهة من دون أخرى.

آخر ما تفتق عنه ذهن هؤلاء المحللين في مأساة الطائرة المصرية القادمة من باريس، قولهم إن «الطائرة «أسقطت» ولم تسقط، وذلك بهدف «دق إسفين» بين مصر وفرنسا»..! ثم تحوّلوا من ندابة إلى «بصارة»، فقبل أن ترشح أي معلومات عن الكارثة، وقبل حتى العثور على الصندوقين الأسودين، وقبل تحليل آلاف كاميرات المراقبة الموجودة في مطار شارل ديغول، اعتبروا أن العمل مدبراً.

ولم يقتصر الأمر على «ندّابين» من العرب، بل ظهر لنا «ندابون» أجانب يتحدثون بلغة عربية مكسرة يمثلون وجهات نظر حكومات بلدانهم التي لها وجود عسكري في بعض مناطق الصراع العربية.

أذكر في بداية الأزمة السورية، كانت بعض المحطات الفضائية تستدعي محللين إلى الاستديو ومعهم خرائط وإحداثيات وهم من جنسيات أخرى غير الجنسية السورية. ولكن اللافت أن هؤلاء كانوا يتحدثون عن أجزاء جغرافية في سوريا نائية وبعيدة بمنزلة قرى صغيرة وشوارع يسمونا بأسمائها ولا يعرفها حتى أبناء البلد الذين من خارج هذه المناطق.

وهناك درجات من هؤلاء «الندّابين»، فبعضهم مختص بالفضائيات، والآخر بالأرضيات، أي القنوات الأرضية، ويختلف طبعاً هندام كل منهم، فأصحاب الأرضيات غالباً ما يكونون «دراويش»، تحليلاتهم «على قدهم»، وغالباً ما يكونون من بقايا الأحزاب المنقرضة التي هي السبب في كل كوارثنا العربية.

نقلاً عن "القبس"