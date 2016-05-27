بين الزعيم وسالم

استغرب لاستدعائه فجأة من قبل قائد التنظيم.. فبينهما جفوة قديمة وطويلة منذ أن بدأ يعمل عقله وفكره ويناقش كل أفكار وتوجهات التنظيم، كان الوحيد فى التنظيم الذى يجيد عدة لغات، وله سحنة أوروبية وبشرة بيضاء وشعر أصفر.

ذهب إلى قائد التنظيم متوجساً؟ طال الحديث العام وحول صداقتهما القديمة ثم انتهى بترشيح التنظيم له للقيام بتفجير طائرة ركاب بطريقة مبتكرة وحديثة.

فوجئ سالم بهذه المهمة الخطيرة فارتبك بشدة ثم تمالك نفسه وقال للزعيم: التفجير سيقتل كل ركاب الطائرة؟ قال: نعم، لابد من التضحية نصرة للدين.

قال: كيف تنصر الدين الذى يدعو للإحياء المادى والمعنوى بالقتل والدماء والأشلاء، كيف ننصره بالخراب والدمار والدين يدعو للعمران والبناء، ألم تسمع حديث الرسول «إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها» رغم أن القيامة ستدمر كل شىء، هذه دعوة للبناء والغرس والأمل، فكيف نحوّلها إلى قتل ودماء.

قال الزعيم: إننا نثأر لكل الذين قُتلوا وعُذبوا وسُجنوا من إخواننا فى كل مكان؟

قال: ولكن ركاب الطائرات المدنية لم يسجنوا أو يعذبوا أو يقتلوا أحداً، ثم إن الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين حتى فى حالة الحرب، فما بالنا ونحن لسنا فى حالة حرب مع أحد، وهؤلاء من بنى ديننا أو وطننا، ولا فرق بيننا وبينهم، ويمكن أن يكون أحدنا وأولادنا وزوجاتنا من ركاب هذه الطائرات فهل نرضى لأحد أن يفجرهم أو يقتلهم.

قال الزعيم: كلامك صحيح، ولكننا لا نقصدهم، بل نقصد اقتصاد دول بعينها تحاربنا بعنف، وقسوة، وتفجير طائرة واحدة أقوى من كل العمليات الأخرى.

قال سالم: الإسلام وكل الأديان لا تعرف نظرية الغاية تبرر الوسيلة، لابد أن تكون الغاية شريفة ومشروعة، وتدمير اقتصادات الدول ليس غاية مشروعة بل يدخل فى باب الإفساد فى الأرض، والقرآن يقول «وَلَا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا»، والأديان جاءت لإسعاد الناس وليس لإتعاسهم. قال الزعيم: لقد صدعتنى فقد تغيرت كثيراً، رحم الله سالم القديم رمز السمع والطاعة العمياء. رد عليه سالم بغضب: كل العنف الذى قمنا به أتى بكل المفاسد وضيع كل المصالح وأوقعنا فى الحرام دون مبرر، ألا ترى أننا نصنع الموت لأنفسنا وغيرنا دون جدوى، وهل تجنى مصلحة من وراء الدماء، ألا ترى يا سيدى أننا ننتقل من فشل لآخر، وكل الناس أصبحت تكرهنا اليوم، لماذا لا نجرب يوماً زراعة الحب بدلاً من المتفجرات. اغتاظ الزعيم قائلاً: هذه تضحيات لابد منها!. رد سالم: لقد قتل كل أصدقائى وزملائى دون أدنى مصلحة، ما ذنب الطفل والمرأة والشيخ الكبير والطيار والمضيفة حينما نقتلهم لمجرد أنهم من جنسيات غربية أو شرقية. زمجر الزعيم: لابد من القيام بتفجير الطائرة وليكُن ما يكون؟

قال سالم: قلت لك الغاية حرام والوسيلة حرام، ولابد أن نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، الذى أمر الراعى اليهودى الذى أسلم فى معركة خيبر أن يرد الغنم إلى صاحبها قبل أن يلحق به، وقلت لكم مراراً: إن استحلال دماء وأموال وأعراض الآخرين لهو الكارثة الكبرى التى تلحق بنا العار دائماً.

توتر الزعيم بشدة قائلاً: ألم تعرف ماذا فعلت أمريكا وحلفاؤها بنا فى العراق وأفغانستان وجوانتينامو. أجابه سريعاً: ولكن المواطن ليس مسؤولاً عن سياسة دولته سواءً فى الدول الديمقراطية أو الديكتاتورية، وإذا كان الإنسان ليس مسؤولاً عن تصرفات أبيه وأمه وزوجته وابنه فكيف يكون مسؤولاً عن سياسة دولته التى لا يصنعها، والقرآن نص على شخصية المسؤولية والعقوبة «أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى». والعدل لا يقاوم بالدماء والأشلاء واليتم وزرع الخوف.

قال الزعيم: تفجير هذه الطائرة بالذات سيرفع أسهمنا وقد يحل مشاكلنا ويردع خصومنا.

رد مستهزئاً: أنت واهم، تفجير الطائرات يعنى خرق منظومة الأمان التى أرساها الإسلام والعالم كله، ومن يخرق أمان الآخرين يكتوى بنار الفزع والخوف والمطاردة والقتل، فداعش تذوق الآن ما أذاقته الآخرين، وتكتوى بالألم الذى آلمت به غيرها، وإذا قتلنا غيرنا من الأجانب بأى حجة فهل نبيح لهم قتل المسلمين فى بلادهم بنفس هذه الحجج.

قال الزعيم: أنت مجادل كبير، ولولا صداقتنا السابقة لأمرت بقتلك وتصفيتك، وسأحرمك من هذا الخير. رد سالم: أفضل لى ولكم، وأرجو ألا ترسل لى مرة أخرى.

قرر زعيم التنظيم تكليف اثنين للقيام بتفجير الطائرة فى الأسبوع القادم.

نقلاً عن "المصري اليوم"

