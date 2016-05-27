متى " انقلابكم "؟

تحلى الرئيس تمام سلام بجرأة عالية غير معتادة في ثقافة المساءلة السياسية الذاتية حين وصف حكومته المنهكة بطول العمر القسري جراء الفراغ الرئاسي بانها الأفشل وبأننا دولة فاشلة فعلا. ولعل لسان حال اللبنانيين عقب " انسياب" السنة الثالثة من الفراغ سيردد: هل تنفع الصدمات الكلامية في فتح مسرب الى القصر المهجور أم ترانا نمضي في مسار العقم و"ما لجرح بميت إيلام "؟

الحال ان وقع بدء السنة الثالثة من الفراغ يضع " الدولة الفاشلة " الذاهبة الى أنجاز آخر فصول الانتخابات البلدية امام مفارقة تمزق غير مسبوق حين يحل 30 أيار يوما آخر رتيبا في مسار التأزم كأن شيئا لم يكن . لا نغالي ان اكتشفنا ان حال الازمة الرئاسية يغدو شبيها تماما بحال دولة نجحت في فرض الامن الانتخابي بعدما سجل وزير الداخلية نجاحا مشهودا له في إيفاء هذا الاستحقاق كل موجباته، ولكن جريمة ثأر صادمة جاءت من الباب الخلفي لتشوش بقوة على هذا الإنجاز . معنى ذلك أن لبنان محكوم راهنا بمعادلات قسرية تحول دون الانهيار الشامل ولكنها لا تتيح له الخروج من الإختناق . واذا كان ترداد الأنغام العبثية عن لبننة الاستحقاق الرئاسي والضرب على وتر القوى التعطيلية لا يؤدي الا الى مزيد من الملل فان الأشد فداحة ان يمضي تطبيع الفراغ في سنته الثالثة على معادلة تمييز ديموقراطية بسمنة من هنا وديموقراطية بزيت من هناك. لذا نسأل عند مشارف نهاية الانتخابات البلدية التي شكلت بكل المعايير خرقا حقيقيا كان يحتاج اليه لبنان والدولة التي لم يترك رئيس حكومتها المجال لاي نعت أقسى فيها، كيف تراها القوى المناهضة للتعطيل ستدير معركة إنقاذ الرئاسة ما لم تبدل جذريا أنماط سياساتها التي لم تعد تجدي نفعا في مواجهة التعطيل وقوى التعطيل؟ نحن لم نراهن يوما ، ولن نفعل الان، على يقظة" وجدانية " تأتي من حسابات متكئة على مصالح إقليمية ربطت مصير البلاد برمته باسترهان لبنان ورقة في الصراعات الاقليمية المتفجرة وتورطاتها المرعبة. ولكن مع حلول سنة ثالثة من الفراغ لم يعد جائزا للقوى المدافعة عن النظام والمناهضة فعلا للتعطيل ان تبحر في عجز يتأتى عن اغراق عبثي عقيم في شكليات دستورية اثبتت فشلها المطلق . لا يمكن هذه القوى بعد اليوم أن تبقى صامتة ( بما يوازي التواطؤ ) عن قبول الاستمرار في تشريع لعبة نصاب ارتضته قبل سنتين وبات السلاح الأمضى لقوى التعطيل. واذا كان لا بد من انقلاب صادم مهما كلف الامر فليبدأ من اعادة النظر بالنصاب الانتخابي لان مشروعية التوافق على النصاب الجاري العمل فيه سقطت بفعل اسقاط المعطلين للجمهورية والدولة. فماذا تراكم تنتظرون؟

نقلاً عن "النهار"