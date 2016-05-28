الصيف والسياحة والشيخ

نصح أحد أئمة المساجد في صلاة الجمعة الناس، بمناسبة حلول فصل الصيف، بألا يذهبوا إلى الغرب بلاد الكفار والفسق والمجون والتفكك العائلي، وبعد نهاية الصلاة وقف مستثنياً الظروف التي يُسمح بها الذهاب إلى بلاد الكفر كالتداوي وطلب العلم والتجارة، التجارة يا شيخ! ومع الكفار! معاذ الله! ماذا أقول وأعلّق على ذلك، أنا لست علمانياً، ولن أكون يوماً علمانياً، ولكني أقول إن الغربيين تفوقوا علينا بالصناعات والديموقراطيات وحقوق الإنسان، لأنهم طبقوا تعاليم الاسلام وليس لأنهم كفار، فهم لا يكذبون ويحافظون على النظام والنظافة الداخلية والخارجية، مخلصون في العمل، فلا سرقة ولا غش، فيا سيدي الشيخ إن دراسة أُجريت في جامعة جورج واشنطن عن أكثر الدول تطبيقاً للدين الإسلامي في العالم، فكانت نيوزيلندا الأولى، وأول دولة عربية كانت تحمل رقم 48، والأولى إسلامياً ماليزيا تحمل الرقم 38، وعندما ترى بقية القائمة فإنك تُصاب بدهشة صادمة، شيء آخر هذه الدول ذات الأعراق المختلفة بلغاتها وعادتها توحدت ويحتاج المرء إلى سمة دخول واحده بلا سين ولا جيم وأنت أيها الشيخ كم سمة دخول تحتاج للتجول في البلاد العربيه؟! وكم سؤالاً وجواباً؟! لا أنسى يوماً وقفت أكثر من ساعتين ليُسمح لي بالدخول إلى بلد عربي على الرغم من أنني أحمل سمة الدخول، وأتى فوج إسرائيلي فلم يقف دقيقة واحدة. أثناء دراستي في ألمانيا حصلت على رخصة قيادة مدى الحياة، لأنهم يثقون بالشخص عندما يشعر بعدم القدرة على قيادة السيارة فإنه سيتوقف من تلقاء نفسه. لم أر ولم أسمع أن هناك تصديقاً للشهادات بين الجامعات والدول إلا عندنا، نريدها مصدّقة من كل الجهات، لأننا لا نثق بأنفسنا وبشهاداتنا، وعندما طلبت شهادة مصدقة لابني من المدرسة في ألمانيا استغربوا وضحكوا. أليس قتل المسلم للمسلم حراماً، فأين ذلك في سوريا والعراق وليبيا، بينما بجانبها إسرائيل تستبيح الأقصى والكنيسة ولم نسمع عن أي احتكاك أو تحرش حتى تعليق لم نسمع به. يا سيدي الشيخ، إن لم تكن تدري، فإن في معظم البلاد الغربية توجد المساجد والمراكز الإسلامية، وكثير من يعتنق الإسلام هناك، والأحرى أن تحث الناس على السفر هناك ليتعلموا أخلاقيات دينهم ويتعرفوا عن الفضائل، لا أن يبحثوا عن الرذيلة والفسوق وهما متواجدان في جميع دول العالم لمن يبحث عنهما. ولو كنت وزيراً للأوقاف، لدعوت أساتذة جامعاتنا لإلقاء الخطب العلمية التي تنير عقول الناس، لعلنا نلحق قليلاً بقطار التقدم العلمي كما يجب. اكتفي بهذا القدر داعياً الله أن ينير عقولنا ويهدينا سواء السبيل.

• ملاحظة على ضوء حادث سقوط الطائرة المصرية: «اللهم احفظ أرض الكنانة، فإنه تحاك ضدها المؤامرات لتحطيم آخر صخرة في الصمود العربي».

* استودعكم إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

**نقلاً عن "القبس" الكويتية