ســيادة الرئيــس .. حــذار

وأنا أعرف يا سيادة الرئيس أنك تعرف الكثير عبر مصادرك المتعددة. ولكن لا بأس من أن اسمح لنفسى بأن أقدم ما قد يعتبره البعض معلومة جديدة أو تفسيراً أو إيضاحاً لما قد يكون من تصرفات وما اعتقد أنه يختبئ خلف أقنعة البراءة أو الوطنية أو الثورية سيان. ويا سيادة الرئيس: لا يغرنك ما ترى من رجال إن تحت الضلوع داء رويا. فأحدهم كمثال تقارب وأطمأن إلى إمكانية تحقق حلم زائف واستعادة تجربة اثنين من كبار كبار الصحفيين فى أيام ثورة يوليو الأولى. فتخيل نفسه هيكل الزمان الجديد والذى أزاح فى الزمان القديم الصحفى الكبير الآخر حسين فهمى . وفجأة وجد نفسه لا هذا ولا ذاك فهيكل القديم تألق وأمكنه أن يصنع تاريخاً سيبقى، أما هذا الجديد فلم يستطع. وحسين فهمى القديم لم يتغير موقفه فازداد تألقاً وأصبح نقيباً للصحفيين خمس مرات . فماذا تريد يا سيدى من شخص تبدد حلمه ولم يبق منه شيئاً. ولعل الخطأ ليس خطأ صاحب الحلم المتبدد والذى استبد به فجعله مناكفاً ولا أقول معارضاً، فكلمة معارض كلمة محترمة أما المناكف فتعريفه معروف. وإنما هو خطأ الابتسامة الأولى والسماح بالتقرب المنافق فانتفخت بلونة الحلم البائس فتحول الحلم إلى سراب.

وثمة بيتا شعر آخران يقفزان إلى أسطر الكتابة من الأحباب مختص بوجد

وآخر يدعى معه اشتراكاً

إذا اشتبكت دموع مع خدود

تبين من بكى ممن تباكى.

والمعنى واضح فحول الرئيس أى رئيس يتكاثر ذباب النفاق ، ولكل رئيس الحق والمقدرة فى التمييز بين من يختص بالمحبة وبين من يدعى مشاركته. وكذلك بين من سيبكى فعلاً فى حالة الوقوع فى مشكلة، وبين من يتباكى أى يتظاهر بالبكاء دون إحساس إلا إحساس المصلحة الشخصية.

وقد يأتيك يا سيدى الرئيس من يتباكى معتذراً عما كان من خطأ أتى به بعض رجاله إذ تجاوزوا حدود المهنية فى إعلام كان مفترضاً أن يكون ليبرالياً، ولقد يتصور البعض فى هذا الاعتذار شجاعة النقد الذاتى لكن الأمر ليس كذلك فى اعتقادى. ولقد أكون مخطئاً لكن ما لاحظته من المتوترين والمتشددين فى مطالبهم فى الاجتماعين اللذين دعت إليهما رئاسة نقابة الصحفيين كانوا فى عديد منهم وخاصةً الأعلى صراخاً إما من ضحايا مؤسسته الذين طوردوا فطردوا دون أن يهتز جفن لمجلس النقابة العتيد، الذى تحايلوا عليه فقبل تحايلهم لأن بعض الصارخين من قادة النقابة قد أصبحوا من ذوى القربى مع الذين تم الإبقاء عليهم ليس لكفاءة أو مهنية راقية وإنما فى تعبير ظريف ومخيف فى آن واحد عن تحالف يتمادى ويتمدد بين عتاة كبار كبار الرأسماليين وبين من يدعون الثورية واليسارية والاشتراكية فيسمون أنفسهم «الاشتراكيين الثوريين» هذا التحالف الطريف والمخيف يتكشف صراخاً عنيفاً فى ساحات النقابة ليس دفاعاً عن حقوق، فأصحاب الحقوق المهدرة معلومون وأصحاب المواقع المميزة والتى تزداد تميزاً كلما ازدادوا صراخاً معلومون أيضاً وقد يتبدى الأمر أنه مجرد تقارب سخيف وليس مخيف ، من أجل عيون شاب مدلل تقارب مع هؤلاء فيسهل على الجميع تبرير ما يجرى وتمرير نتائجه باعتبارها نوعا من الطيش الرأسمالى. ولكننى أتساءل محذراً هل فى الأمر خبيئ يمكن للعين الفاحصة استكشاف بعض منه. فمثلاً ما علاقة هذه العلاقة التى تتبدى طائشة بالمواقف الدولية المعادية للمسلك المصرى خاصة المسلك الرئاسى منه. وما علاقة ذلك كله بالحلف المعلن فى صراحة مريبة بجماعة الإخوان الإرهابية التى يتمادى من يسمون أنفسهم بالاشتراكيين الثوريين فى التعلق بأصابعها التى تديرهم فيستديرون وتمولهم فينعمون. والآن أريد أن أكون واضحاً فأنا عندما أقحمت موضوع نقابة الصحفيين والصراعات بينها وبين وزارة الداخلية إنما اتخذتها لتفسير مسارات تتكون ، قد لا تكون للنقابة أى دخل فيها وإنما أتى الأمر كما اعتدنا عليه، خطأ من هنا وخطأ من هناك فيصبح الحقل جاهزاً لغربان تنتظر فرصة للنعيق والذى يقتاد الكثيرين من حسنى النية ومن أصحاب الحقوق المهدرة نحو مزيد من التشدد. ولكى أكون واضحاً أنا لا أكتب ولم أكتب نكاية فى أحد ، ولقد يكون الجميع أبرياء حتى كبار كبار من الرأسماليين الذين قد يفسر بعض المتربصين - ولست منهم - مسلكهم هذا بموقف النظام من هذا أو ذاك أو بإجراءات كان بعضها خطأ وبعضها استرداد لحقوق سبق اغتصابها .

ولكن منذ متى كان حسن النية كافياً فى عالم تتربص فيه الذئاب بنا . وأنا لا أريد أن أتهم أحداً حتى هؤلاء «المهاويس» الذين يدعون «الثورية». وأؤكد أننى لا أكتب هذه الأسطر الأخيرة خوفاً من أحد فلست فى سن يسمح للخوف أن يتسلل إلى قلمى ولست أسعى لشىء شخصى فبعد هذه السن لا مغنم ولا منصب ولا حتى مال يمكنه أن يكون مغرياً . فقط أردت أن أبرئ ذمتى فسكبت على الورق محاذير ومخاوف لعلها تحرك ضمائر، أو توقظ مشاعر الحذر كى نغلق معاً أكرر زمعاً الطريق الذى يستدعى غربان الغرب وذئاب الإخوان الإرهابية، فنحمى لمصر مستقبلها ونكون جميعاً لها.. وليس لأحد منا أن يكون ولو بحسن نية عليها. ويا سيادة الرئيس .. حذار. يقولها لك قلم لا يريد شيئاً إلا مصلحة الوطن. وتبقى حكمة تستحق التأمل منا جميعاً «المعرفة بدون وعى خطأ، والوعى بدون معرفة خطر، فحذار من الخطر».

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية