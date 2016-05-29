يمكن للمؤرخين في المستقبل ان يصفوا الزمن الذي نعيش انه زمن (الفرار من القرار) في حقيقة الأمر سوف يكون تعريفهم هو الأصوب. كل من حولنا منهمك ليس في التفكير في كيفية الوصول إلي القرار الصائب، بل في التطلع إلي الفرار من القرار الذي يجب أن يتخذ، ونحن نبحر في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ، نغوص في مناقشات القرن السادس!!. الأمثلة كثيرة ،ولكني سوف ابدأ بتونس التي استقر كثيرون علي الإشارة إليها أنها التي أطلقت الشرارة الأولي من عاصفة الربيع العربي إن صح التعبير. في تونس كما في غيرها من بلدان العرب، فسطاطان علي الأقل، أحدهما ينظر الي الماضي علي انه العصر الذهبي الذي يجب العودة اليه ، وفسطاط آخر يتوق إلي أن يعيش الحاضر ويتطلع الي المستقبل ،كما فعلت وتفعل شعوب اخري كثيرة في الشرق والغرب.

جماعة النهضة (وهي مسمي من مسميات الإسلام السياسي) لأسباب عديدة ومختلفة، منها الواقع التونسي ومنها الواقع العالمي، قررت كما عرفنا بعد مؤتمرها العام الأسبوع الماضي أن تغير من لون جلدها و(تغادر مكان الإسلام السياسي) لتدخل في (الديمقراطية الإسلامية)! حقيقة الامر ان السيد راشد الغنوشي كما هو المرحوم حسن الترابي سيدان في ابتكار الشعارات التي اري انها تمنيات اكثر منها واقعا يمكن البناء عليه. ما شهدناه بعد (مغادرة الإسلام السياسي) للنهضة في تونس، عاصفة من التعليقات،العربية والاجنبية بعضها في العموم محبذ ومرحب بالخطوة الغامضة، وبعضها ناقد ومتريث ، بعضها يقرأ في النيات وآخرون يستبشرون بتغيرات، ذلك ما فوق السطح. ما تحت السطح فإن التفكير في النهضة التونسية، وإن بدا للبعض أنه مناورة او تكيف مع المعطيات التونسية التي فرضت ذلك التوجه، فإنه يطرح سؤالا مهما علي الجميع ، من المغرب غربا الي الخليج شرقا ، أين موقع (الإسلام) كدين للأمة؟ وأين موقع السياسة كفعل يومي يستجيب لحاجات الناس، من حياتنا العامة؟ إجابة هذا السؤال أخذت الكثير من الوقت ومن الجدل ومن طاقة الأمة، بل ومن الضحايا و المغرر بهم ،علي مدي عدد من الاجيال ،ولا تزال هي كما هي.

ربما نذهب أكثر في العمق ونقول هل مظهر المتدين أو الذي يتحدث في الدين أو الذي يلبس عباءة يلبسها رجال الدين، هل هو بالضرورة رجل صالح من جهة، ورجل سياسة من جهة اخري يمكن الوثوق به فقط لان مظهره ينبئ عن تدينه؟ الإجابة المنطقية، حتي من الخبرة الحياتية لا و لا كبيرة! لان رجل السياسة مطلوب منه أن يوفر للناس الكثير من الخدمات، وكما هو متوقع في ادائه لمهمته تلك ،يمكن ان يلجأ للمناورة ولا اقول ( يكذب) ويساير الجمهور. لعلي هنا اعرض المقولة التي تنقل عن السيد ونستون تشرشل، عندما قيل له: في هذا القبر يدفن رجل سياسي أمين! قال: أول مرة أري أن هناك شخصين يدفنان في قبر واحد!!. ربما تلك المقولة اخترعها أناس ليؤكدوا الفارق الكبير بين رجل السياسة وبين (الأمانة) بمعناها المطلق. في العصر الحالي ( الامانة) هي عمل تشترك فيه المؤسسات المختلفة رقابة وتقويما وتوضع له خطوط قانونية واضحة، لذلك تقوم المجتمعات من خلال الدولة بوضع القواعد والأطر التي تسمي عادة (المتابعة والمحاسبة) وأن لا أحد فوق القانون، لا يعصم أحد ملابس معينة ولا انحدار من عائلة معينة ولا طول لحية أو قصر ثوب! المجتمعات الحديثة تتقدم من خلال مؤسسات، تترك لكل منها القدرة علي المحاسبة والتدقيق والمراقبة.

إلا أن الأمر كما قال لنا تاريخنا القريب أن (الصيد السياسي من خلال الديني) هو صيد سهل ، لذلك لجأت القوي الاستعمارية في كلتا الحربين العالميتين الي الفُتيا، من أجل (إغواء) شعوب الشرق الاوسط للحاق بمشروعيتها ، استخدمها البريطانيون و الفرنسيون وحتي الألمان! كجسر للدخول إلي (عقول وقلوب المسلمين)! عن طريق مفتين!!

في سنوات طويلة وقع المواطن العربي في متخيل ذهني لـ (اختيار القوي الأمين)! علي افتراض أن من يتحدث بالديني هو بالضرورة قوي وأمين! ثم تدخلت الكثير من الأمور السياسية والثقافية كي تلقي بنا في نهاية الأمر في أحضان ما عرف لاحقا بالإسلام السياسي، وأن السياسي (المسلم) خير من السياسي (غير المنضم الي جماعة سياسية تدعي الإسلام)! المحاولات كثيرة في الفترة الاخيرة للقول ان هناك (إسلاما سياسيا) رشيدا، وآخر غير رشيد! أو أن هناك أحزابا ناضجة لها مرجعية إسلامية ،وأخري غاضبة تتوحش ايضا بتبنيها للإسلام السياسي. لقد امتد الجدل طويلا وعليلا في فضائنا العربي حتي غدا لدي البعض مملا، و سقط في هذا الخضم عدد من الرجال الثقاة الذين تصدوا لمناقشة هذا الأمر ، واتهموا بعقيدتهم ، سواء رجالا او نساء في عالمنا العربي، ومازال بعضهم يقدم التضحيات بسبب تفكيره العقلاني ، إلا أنهم قلة، البعض يمتنع عن الخوض في هذا الأمر تزلفا، والبعض يدخلة مستفيدا.

الفرار من القرار الذي يجب ان يفكر فيه هو ان (الدين) لا علاقة له في عصرنا الحاضر بـ(السياسة) هذا ما قاله عدد من العلماء الافذاذ المتقدمين ،ولعلي هنا اذكر نجم الدين الطوفي الذي قال ان الثابت هو العقائد والعبادات (وكتبه متوافرة) اما المعاملات فهي خاضعة لمصالح جمهور المؤمنين يتوجب فيه الاجتهاد لانها خاضعة للعقل والمصلحة. ما ابتلينا به في مرحلة طويلة من تطورنا الفكري اننا خضعنا لتفكير أناس يمكن وصفهم بأنصاف المتعلمين، الذي خلطوا بين السياسة والدين ، حتي شعاراتهم لا يمكن أن تخضع لتمحيص عقل حصيف . حركة الإخوان التي انبثق عنها الكثير من الحركات السياسية وقعت في فخ التسيس حتي ابتلعت السياسية الكثير من أصول الدين، ولم تقدم في أدبياتها الكثيرة حلولا عقلانية ورشيدة للمشكلات التي تواجه الأوطان. في ظني أن المعضلة مازالت معنا ، فمحاولات الانفكاك هي تبديل مفهوم بآخر ،كما فعل السيد الغنوشي أخيرا بتقديمه مفهوم (الديمقراطية المسلمة). لقد أدخل هذا الخلط مجتمعاتنا في توتر دائم ، أوصلنا إلي الحروب الاهلية/ الطائفية التي يتفجر فيها الدم حولنا سخيا دون توقف . لقد ضيفنا الخرافة في ثقافتنا زمنا طويلا وما زال البعض فرارا من القرار القائل ببناء الدولة الوطنية المدنية العادلة القائمة علي العلم، يدخلنا في منحي خرافات جديدة!!

* نقلا عن "الأهرام"