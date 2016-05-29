ثمار «السادات» المُرّة

تنتمى الغالبية الساحقة من المصريين إلى العرق نفسه والأصل ذاته، والأقلية منهم تنتمى إلى أعراق متباينة وفدت إلى مصر فى ظروف متباينة ما بين قوات غازية ذاب أحفادها فى المجتمع، أو باحثين عن أمن وأمان فى أزمان فقدت فيها مواطنهم الأمن. ومن بين أبرز السمات التى يتمتّع بها الشعب المصرى أنه شعب خفيف الظل يعشق الحياة، وفى الوقت نفسه فهو متدين من قبل أن تأتى الديانات الإبراهيمية، فالشعب المصرى كان متديناً فى زمن الفراعنة، وعرف التوحيد على يد إخناتون من قبل أن تعرفه الشعوب الأخرى أو تأتى به الديانات الإبراهيمية. وربما تُعبّر مقولة «ساعة لربك وساعة لقلبك» عن جوهر الشعب المصرى الذى أضفى طابعه الخاص على كل ما ومن وفد إليه.

الشعب المصرى يكره الدم والعنف، لذلك لم يدخل فى دوامة الدماء والعنف التى دخلت فيها شعوب أخرى مجاورة لنا، ثار مرتين فى ثلاثين شهراً، وأطاح بنظامين بالحد الأدنى من الخسائر البشرية، دفع أقل من ألف وخمسمائة شهيد، مقابل مئات الآلاف دفعتها، ولا تزال، شعوب العراق وسوريا وليبيا، وإذا كان البعض يُهدّد بحمامات دم أو بحرب أهلية، فهو واهم وكاذب لاعتبارات عديدة، أبرزها سمات الشعب المصرى الرافضة للعنف والدم، التى تتصدّى بحسم لكل محاولات نشر الفوضى ونثر الدماء، ومنها أيضاً طبيعة الجيش المصرى، كجيش وطنى شعبى، فالجيش المصرى لا يستند إلى أساس دينى أو طائفى أو عرقى أو جغرافى (جهوى)، بل هو جيش وطنى شعبى يمثل جميع شرائح المجتمع المصرى، لذلك كان وسيظل الجيش بعيداً عن محاولات العبث التى قامت بها الجماعة من أجل مدّ حلم الأخونة، لضمان السيطرة عليه.

ويمكن اعتبار محاولات الجماعة لأخونة مؤسسات الدولة، بمثابة امتداد لمحاولات النظام منذ رحيل «عبدالناصر» زرع الفتن فى المجتمع المصرى، جرياً على المبدأ الاستعمارى القديم «فرّق تسد»، الذى حولته إلى «فرّق تحكم». فقد جاء «السادات» فاقداً الكاريزما وسمات الزعامة، بحث عنها، فوجدها فى رفع الشعارات الدينية والتفرقة بين المصريين على أساس دينى/ طائفى. من جانبه قاوم المجتمع المصرى محاولات زرع الفتن عبر تصدير المشترك الوطنى، لكن النظام نجح عبر حزمة من السياسات فى زرع بذور الفتن الدينية والطائفية، ففد عمل نظام السادات على استخدام التعليم والإعلام ورجال الدين فى نشر التشدُّد والطائفية، تحالف مع جماعة الإخوان، أفرج عن رجالها الذين كانوا فى السجون، سمح بعودة قيادات الجماعة، من الخليج وتحديداً السعودية، ليُحكموا السيطرة على نظام التعليم، انتشروا فى بيروقراطية الدولة، نشروا أكاذيب حول توجُّه الكنيسة المصرية إلى إنشاء دولة مستقلة، صدّق «السادات» الكذبة وأمر بوضع خانة للديانة فى كل عقود البيع والشراء، حتى يراقب عمليات البيع والشراء فى الأراضى والعقارات، ويرصد توجّهات المسيحيين المصريين للشراء والإقامة.

زرع «السادات» بذور التعصُّب والطائفية فى المجتمع المصرى، فنضجت ثمارها المرة، وكان الحصاد مراً ودموياً، ودفع «السادات» حياته ثمناً لتلاعبه بهذه القضية. جاء من بعده «مبارك»، ولم يتعلم الدرس، واصل رعاية شجرة التعصّب والطائفية، فجنت مصر وشعبها ثماراً مرة عشرات المرات تحت حكم مبارك وأوصل المجتمع المصرى إلى شفا الانفجار الدينى والطائفى، وقد توقف بفعل ثورة الخامس والعشرين من يناير. وكأن قدر مصر أن تواصل المعاناة من سياسات التعصُّب والطائفية، لذلك خطف الإخوان الثورة، وأقاموا نظاماً متعصباً دينياً وطائفياً، ووضعوا دستوراً لدولة تُميّز بين مواطنيها على أساس من الدين والطائفة، لكن الشعب المصرى ثار مرة ثانية وخلع حكم الجماعة، وبدأ يتطلع إلى إرساء أساس لدولة مدنية حديثة تنهض على حكم القانون، وعلى مبادئ المواطنة، والمساواة وعدم التمييز، لكن الميراث ثقيل للغاية بعد أن ضرب فيروس التعصّب قطاعات من المصريين والثقل يزداد فى البيئات التى تتسم بارتفاع معدلات الفقر والجهل، كما هو الحال فى قرى بالصعيد والوجه البحرى.

يمكننا أن نقول إن الفتن فى مصر هى صناعة حكومية أو صناعة نظام، ووقف هذه الفتن يبدأ بقرار من النظام أولاً، لا سيما أن القطاع الأبرز من المصريين تعافى من داء الطائفية، وبدأ فى استعادة سماته الضاربة بعمق فى جيناته، ومن ثم تقديم نماذج رائعة فى التوافق الوطنى وتجاوز طائفية مؤسسات الحكم.

* نقلا عن "الوطن"