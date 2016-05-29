لست من المعجبين بالكاتب والمفكر الأمريكى روبرت كاجان، الباحث فى مؤسسة بروكينجز، فهو من البارزين فى تيار المحافظين الجدد فى الولايات المتحدة الأمريكية، الذين كما نعرف قادوا بلادهم إلى الشرق الأوسط خلال رئاسة جورج بوش الابن، وانتهى الأمر إلى الكوارث المعروفة، ويكفيه أنه يقود مجموعة عمل مصر التى لا تترك مناسبة إلا وتمس مصر بالدعاية السيئة، ومؤخرا طالب، فى خطاب إلى الرئيس باراك أوباما، بأن تضغط الولايات المتحدة على مصر حتى تستجيب لعمليات من الهندسة السياسية التى تتماشى مع فكره وفكر جماعته، ومع ذلك فإنه حتى الأشرار يقدمون أحيانا أفكارا لافتة للنظر، ومنها ما نشره الرجل، فى صحيفة «الواشنطن بوست» تحت عنوان: «كيف تأتى الفاشية إلى أمريكا؟»، والذى طرح فيه أن المرشح الرئاسى الجمهورى دونالد ترامب يمثل نموذجا للفاشية عندما تحط على قيادة بلد ما. لم يكن هذا من قبيل الدعاية السياسية أو انحياز الكاتب إلى الحزب الديمقراطى المقابل لحزب ترامب، وإنما كان من قبيل التحليل السياسى الذى يتجاوز مجرد مقولات عنصرية مضادة للمسلمين واللاتينيين والنساء والصينيين والمكسيكيين والأوروبيين والعرب والمهاجرين واللاجئين، الذين يرى فيهم إما أنهم مصدر للتهديد والخوف أو أنهم أصل من أصول التخلف والتراجع والاستغلال للكرم الأمريكى الأبله!.

الفاشية فلسفة سياسية تقوم على تمجيد الذات القومية، وتحقير القوميات الأخرى، وتدَّعِى نوعا من الحكمة القائمة على العنف فى عملية إدارتها لعالمها والعالم كله. وفى العموم فإن الفاشية تقع على أقصى اليمين من السياسة، حيث تنحدر إلى العنصرية وكراهية كل ما عداها من شعوب وأجناس وأعراق. وازدهرت بشدة على الساحة الأوروبية فى النصف الأول من القرن الماضى، حيث تمثلت فى الفاشية الإيطالية والنازية الألمانية، وحاولت دول أخرى فى العالم تقليدها، فكان مثلها فرانكو فى إسبانيا، وبيرون فى الأرجنتين، وأحمد حسين وحزبه «مصر الفتاة» فى ثلاثينيات القرن الماضى فى مصر، والحزب القومى السورى فى الشام فى نفس الفترة، وكذلك مَثَّل الإخوان المسلمون طبعة دينية من ذات الفلسفة.

ولكن المسألة السياسية مع الفاشية ليست ما تمثله من فلسفة وأفكار، وإنما أيضا من آلية لإفساد الحياة السياسية الديمقراطية، وتلك هى النقطة تحديدا التى ركز عليها روبرت كاجان، لأن دونالد ترامب لم يقدم أفكارا فقط، فهذه يمكن دحضها ومواجهتها بالفكر أيضا، وإنما سار وفق منهج يدمر أسس الحياة الديمقراطية، فتداول الأفكار والتدبر فيها جزء أساسى من الحياة الديمقراطية، أما «الشعبوية» القائمة على عبارات ضخمة لا معنى لها عمليا- مثل أن تصبح أمريكا «عظيمة» مرة أخرى، مع التجنب الكامل للكيفية التى يمكن بها تحقيق هذا الهدف- فهى نوع من الخداع العقلى الذى يقوض «العقلانية» التى تقوم عليها الديمقراطية. وبينما الأصل فى النظام الديمقراطى هو الاحتكام إلى المنطق والحجة والأفكار الجديدة ولكنها عملية فى نفس الوقت، حيث إن الفاشية تركز كلية على الغرائز، وأهمها الخوف. ولذا فإن «المؤامرة» دائما جزء لا يتجزأ من الفكر الفاشى، وهذه فى العادة لا تعتمد على أعداء من الخارج فقط، وإنما على خونة من الداخل أيضا.

ترامب لم يعتمد فقط على خطاب الخوف وعدم الاطمئنان للمستقبل، وإنما فعل كل ما فعله الفاشيون من قبل، وهو تقويض الحياة السياسية التى تعتمد على المؤسسات الدستورية والأحزاب وجماعات المصالح والمجتمع المدنى والإعلام والتفاعل والتوازن فيما بينها، وبدلا عنها جميعا، يكون الاعتماد على الفرد الزعيم الملهم الذى يؤيده تابعوه مهما تناقضت عباراته وما يقول به من سياسات. هنا يتوقف الاعتماد على المؤسسات، وتبدأ الأمور وتنتهى دوما بالثقة التى يضعها الجمهور فى القائد السياسى. ترامب فعل ذلك خلال حملته الانتخابية حينما ابتعد قدر ما استطاع عن الآلة الحزبية للحزب الجمهورى، ولم يتردد فى مهاجمة المؤسسات الحزبية حينما بدا له أن الحزب يفضل مرشحين آخرين، بل هدد بالخروج من الحزب والترشح مستقلا، وهو ما كان يضمن فشل الحزب الجمهورى فى المنافسة الحقيقية مع الحزب الديمقراطى.

ما طرحه ترامب من «زعامة» تستعصى على الهزيمة أمام صناديق الانتخابات على مدى عام تقريبا من بداية الدعاية للانتخابات التمهيدية خلق علاقة مباشرة بين الجماهير والزعيم، وهو ما يغذى- من ناحية- مشاعر الغبن الذى يقع على أمريكا من العالم كله حلفاء وأعداء وخصوما، ومن ناحية أخرى، سوف يكون المنقذ الخشن العنيف الذى سيخلصها من قادة يتسمون بعدم الكفاءة والرخاوة فى التعامل مع الدول الأخرى، ويأخذها إلى «المجد» مرة أخرى. هنا عمليا انتهى الحزب، خاصة عندما كان «الزعيم» لديه من الأموال ما يعطيه قدرة على الاستغناء عن تبرعات الحزب وآلته الانتخابية.

هل يمكن لذلك أن يحدث فى أمريكا؟ الكتابات الأمريكية الأخرى تقول إن «الشعبوية» ليست فقط ظاهرة متعلقة بالحزب الجمهورى، فهى أيضا موجودة فى الحزب الديمقراطى من خلال المرشح بيرنى ساندورز، الذى عبأ بدوره قواعد مشابهة لتلك التى أتى بها ترامب إلى الساحة السياسية. تعالوا بنا نتابع ونرى كيف سيكون الحكم فى صناديق الانتخابات؟!

*نقلا عن "المصري اليوم"