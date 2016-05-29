للمرة الألف

للمرة الالف سأظل اتحدث عن هذا الموضوع، ولن امله لعمق مغزاه وجماله.. ولاننا افتقدناه اليوم في حياتنا التي طغت عليها كل اشكال الرياء والكذب والمجاملات وعدم الصدق.

ذهبت امرأة الى غاندي تطلب منه ان ينصح طفلها الا يأكل السكاكر لانها تضر بصحته.. فقال لها تعالي بعد شهر.. الا انها ابلغته انها جاءت من قرية بعيدة وهناك مشقة كبيرة لها ان تعود مرة اخرى.. الا انه اجابها.. لا يهم.

عادت الام بعد شهر مع طفلها.. فقال غاندي للطفل: «يا بني لا تأكل السكاكر لانها تضر بصحتك واسنانك».. فدهشت الام انه لم يقل شيئا جديدا يستحق الانتظار شهرا بكامله يدعها تتحمل مشقة السفر مرتين.

سألته: لماذا لم تقل ذلك من المرة الاولى؟!.. فأجابها غاندي: «انا لا استطيع ان انهى عن فعل وآتي بمثله.. لقد كنت آكل السكاكر قبل شهر وتوقفت عن اكلها منذ ذلك اليوم».

لن اعلق، ولن آتي بأمثلة، ولن اندب حظنا، ولن اصوت على واقعنا، ولن اقول ان بين كل كم مسؤول او صاحب رأي او وجه معروف او صاحب نصيحة او مفتي دين او اي مجال آخر.. او مدعي فضيلة او اخلاق.. او ناصح هو المقصود بهذا المقال.. وسأكتفي بقراءتكم له وترك العنان لذاكرتكم ان تستعرض كل هؤلاء. وما اكثرهم.

هؤلاء الناس الذين زاحمونا في دنيا الفضيلة والنصح، خاصة في مجال الدين لانه الاكثر تأثيرا في مجتمعنا اليوم.. يقولون ما لا يعملون، وينصحون بما لا يفقهون، ويمثلون الفضيلة والكمال وهم ابعد ما يكونون عن ذلك.. هؤلاء هم المنافقون الذين اوصلوا عالمينا العربي والاسلامي الى ما نحن عليه اليوم.

أن تفعل ما تقول وأن تفهم ما تعني وأن تنصح بما تنتهج وتعمل.. اصبحت اليوم لغة وسلوكا نادرين بعد ان لوثت المصالح بكل اشكالها كيان المرء الذي خلقه الله طفلا نظيفا بريئا صادقا.

*نقلا عن "القبس"