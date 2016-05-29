لن تتحقق نبوءة المبشرين بالغنوشي رئيساً لتونس

استوقفتني خلال الأيام الماضية كثرة المقالات، التي خصصت لتصريحات راشد الغنوشي، الذي انتخب مرة أخرى رئيساً لحركة النهضة. ولعل ما استوقفني أكثر هو الترويج لهذه التصريحات، واعتبارها "ثورة من قبل الرجل على حركته وعلى جماعة الإخوان"، في إشارة إلى ما اعتبر سعياً من الغنوشي إلى الفصل بين الدين والسياسية أو بين الدعوي والسياسي داخل حركته.

كما ذهب البعض إلى الترويج لخروج النهضة عن جماعة الإخوان التي ولدت أصلا من رحمها وترعرعت في أحضانها، مستشهدين بما يقال إنها تسريبات غير مؤكدة بالصوت والصورة عن غضب الغنوشي من جماعة الإخوان في مصر، لأنها لم تتبع نصائحه الثمينة التي كانت ستحميها من طردها من السلطة.

إلا أن المتابع لخطاب الغونشي الذي افتتح به أعمال المؤتمر العاشر للحركة، والذي شهد الكثير من البهرج والبذخ، وتم خلاله ترديد النشيد الوطني التونسي للمرة الأولى، يكتشف مراوغة الرجل وزيف تصريحاته التي خص بها صحيفة لوموند الفرنسية.

فالرجل لم يذكر ولو في مناسبة واحدة تعبير "الفصل" بين السياسي والدعوي. هو تحدث عن "التخصص"، أي إنشاء رافدين داخل حركته: أحدهما سياسي والآخر دعوي. فالغنوشي استفاد من تجربة السنوات الثلاث في حكم تونس، وعلم أن تسيير شؤون الدولة لا يحتاج أصلا إلى الدين فقط. فهو يروج لاقتصاد السوق تنفيذاً لمقولته الشهيرة: "إن الله يحب الأغنياء"، وبالتالي فإن توقيع صفقات تجارية أو بناء سد أو تعبيد طريق لا يحتاج إلى الدين في مرجعيته. فمن هنا يأتي إنشاء الفرع الدعوي ليكون رافداً للفرع السياسي يروج لأفكاره ويحشد له الناخبين من خلال توزيع الأضاحي والسلال الغذائية ورمضان على الأبواب ويقيم حفلات الختان للصبيان وكلها تصب في مصلحة السياسيين. بل أكثر من ذلك وبعد يوم واحد من انتهاء المؤتمر العاشر طلع القيادي في الحركة عبدالكريم الهاروني على قناة حنبعل التونسية لينفي قطعيا أي توجه نحو الفصل بين السياسي والدعوي، مشيرا إلى أن الحركة ذات مرجعية إسلامية وهي وفية لها.

كما سارع القيادي الثاني في الحركة، والذي ترأس المؤتمر العاشر وهو علي العريض الذي كان رئيسا للحكومة ووزيرا للداخلية في عهد الترويكا، سارع إلى توضيح أن الحركة لم تتبرأ من جماعة الإخوان، وذلك في دليل قاطع على أن الغنوشي وفي لخداعه المعروف. أليس هو الذي يسر له الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي أمور مغادرته تونس إلى الجزائر محطته الأولى، التي قادته بعد ذلك إلى السودان قبل أن يستقر به المقام في لندن، حيث التقط على ما يبدو فكرة "الإسلام الديمقراطي" من بعض الأحزاب الأوروبية على غرار حزب المستشارة الألمانية الحالية أنجيلا ميركل.

كما حاول الاستفادة من النموذج التركي. فلبس البذلة الإفرنجية الزرقاء، لون حركته، وألبسها لأحد صقور حركته وهو الصادق شورو الذي ظهر في المؤتمر لابسا بذلة وكاشفا رأسه، رغم أنه تعود على اعتمار "الشاشية" التونسية الحمراء، لإقناع الخارج بأن تغييرات تحصل داخل النهضة وتطال حتى الصقور من أعضائها. فقد ابتلع الإعلام الأجنبي بصفة عامة الطعم وصفق وهلل وذهب بعض الكتاب العرب الحالمين بحكم الإخوان لتونس إلى الترويج لأن النهضة ستفوز في الانتخابات المقبلة، وأن الغنوشي هو الرئيس المقبل لتونس، وتهنئته بذلك ومنحه لقب الرئيس.

أقول الإعلام الخارجي لأن جزءا كبيرا من الإعلام التونسي فضح زيف الرجل وخداعه وحذر منه، وكذلك العديد من الأطراف السياسية. أما الشعب التونسي فيعلم جيدا أن المرء لا يلدغ من حجر واحد مرتين. جرب الغنوشي وجماعته لمدة ثلاث سنوات فاكتوى. ارتفع منسوب الإرهاب وانتشر الإرهابيون الذين كان الغنوشي يقول عنهم إنهم: "أبناؤه ولم يأتوا من المريخ ويبشرون بثقافة جديدة". وانتشرت مخازن السلاح في ظل حكم النهضة وتوليها وزارة الداخلية وارتفعت الأسعار ومعها البطالة والعنف فخرجت المظاهرات تنادي بسقوط الترويكا. وهو ما حصل بالفعل إذ أسقط الناخبون النهضة التي عادت للأسف من خلال نداء تونس، الذي فاز في الانتخابات التشريعية والرئاسية على أساس أنه "لا ولن يتحالف مع النهضة".

هذا الشعب ما زال موجودا ونساء تونس اللاتي أوصلن الباجي قائد السبسي إلى سدة الحكم ما زلن موجودات. وللمبشرين بالغنوشي رئيسا لتونس أقول لهم بالتونسي "يبطى شوية".

