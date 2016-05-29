ما بعد اعتراف الجارديان بالفبركة؟

صار فى يد مصر أقوى دليل على الفبركات غير المبررة وغير المفهومة التى نُشرت ضدها فى جريدة الجارديان، وذلك بعد أن اعترفت بأن مراسلها تعمّد تزوير موضوعاته خلال عمله بمصر وأمريكا من 2009 إلى 2016! ووصفت الجريدة مراسلها بأنه خائن للثقة التى وضعتها فيه، بنشره تصريحات مزورة، وتغطيته أحداثا لم يشهدها، ودسّه مصادر مُختَلَقة ليس لها وجود أو ضعيفة مما لا يُعتَدّ بأحكامها!! فهل يجوز أن تمرّ هذه الاعترافات دون أن تأخذ الجهات المسئولة إجراءات تردّ بعضَ الضرر الذى وقع على مصر من جراء هذه الفبركات؟

تُقرّ الجارديان، فى اعترافها المنشور على موقعها الخميس الماضي، بأنه وصلتها تكذيبات ينفى أصحابُها أن يكونوا التقوا هذا المراسل، وأنهم فوجئوا بأسمائهم فى موضوعاته! لذلك، فإن المُرَجَّح أن اعترافات الجارديان ليست موقفا مبدئيا شجاعا، وإنما هى على الغالب خشية من فضيحة مدوية! لأنه من الصعب أيضا تصور أنه يمكن أن تُدس هذه الموضوعات المتهافتة دون أن يفطن لها أحد من خبراء الجريدة العالمين بكيف تدور الأمور فى مصر وفى غيرها.

الرواية المعتمدة للجريدة أن الشكوك التى حامت حول المراسل هى التى دفعتها إلى الاستعانة بخبير يتابع عمله، فتوصل الخبير إلى حقيقة الفبركة وتفاصيلها!

أيا ما كان الأمر، فمن حق مصر المطالبة بالتعويض، ونشر تصويبات تفصيلية للأكاذيب، وإذا لم تتطوع الجريدة بذلك فمن الممكن إجبارها بواسطة اعترافها، الذى هو سيد الأدلة، فى دعوى أمام القضاء الإنجليزي، بعد أن يشارك خبراء مصريون فى وضع ملف قانونى يحتوى على كل الفبركات.

السؤال المهم الذى تساعد الإجابة عليه ملاحقة هذا المراسل المزوِّر: ما هى دوافعه؟ ويمكن لأجهزة الاستخبارات المصرية والصديقة أن ترصد علاقاته وأوضاعه المالية للتأكد من احتمالات الرشاوي، ثم تحريك دعاوى ضده.

وفى كل الأحوال فإنه ينبغى شرح ونشر كل هذه التفاصيل وإبلاغها للمنظمات ولشركات السياحة الكبرى حول العالم التى كانت قرارات إلغاء وفودها بسبب مثل هذه الفبركات عن مناخ الخطر الذى يتهدد سلامة السياح القادمين إلى مصر. وليت أجهزتنا تبادر ضد صحف عالمية أخرى تجنت بالكذب على مصر.

* نقلا عن "الأهرام"