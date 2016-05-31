الغضب السعودي

تواجه المملكة العربية السعودية حربا شرسة وقذرة على مختلف المستويات منذ فترة من دول وجماعات منظمة وأخرى إرهابية ومرتزقة، بل وصل الأمر إلى تسخير بعض الأفراد كل ما يمتلكه من مقدرات وقدرات لتشويه صورتها وإلحاق الضرر بها، وهذه الحرب بلغت ذروتها هذه الأيام في ظل ضبابية مواقف دول عربية وخليجية كان يجب ان تكون السند والعون للمملكة في مثل هذه الظروف.

الحرب على السعودية ليست بسبب مواجهتها لأحداث اليمن وليست عسكرية فقط بل على جميع الأصعدة اقتصاديا بطريقة مدروسة وصلت الى بث إشاعات مغرضة لضرب الاقتصاد وهو ما فشل أمام متانة الاقتصاد السعودي وإعلاميا من خلال تسخير قنوات إعلامية وإعلاميين لضرب أي تصرف سعودي ولي أعناق الحقائق لخدمة أجندات مضادة ومعادية للسياسة السعودية لدرجة ظهور قنوات عربية وتسخير كل برامجها وإعلاميها لخدمة أعداء المملكة، ولعل الغريب هو وقوف بعض المؤيدين للرياض موقف المتفرج وعدم تقديم الدعم المطلوب في مثل هذه المواقف!

السعودية تعلم بكل تأكيد عن هذا التقصير إلا أن سياسة الحكمة التي تنتهجها لا تعني قبولها بهذا الأمر وعدم انتقادها لمثل هذه المواقف الضبابية ولكن هي سياسة الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز الذي اختصرها في نصيحة لأحد ابنائه حين قال: «لا تغضب.. لا تغضب.. لا تغضب.. وان غضبت فلا ترضى».

وان كانت المواقف السياسية والعسكرية والاقتصادية ليس من السهل على العامة متابعتها ومعرفة حقيقتها إلا أن الجانب الإعلامي واضح فالإعلام العربي يترك المملكة منفردة في مواجهة حملات التشويه الإعلامية الممنهجة ولعل آخرها قضية الحجاج الإيرانيين، والسؤال لماذا لا يتم الرد على أكاذيب إيران وإيضاح الحقيقة للعالم من خلال وسائل الإعلام العربية وأصحاب الرأي والكتاب العرب؟ خصوصا أن المواقف السعودية من البلدان العربية لا تحتاج إلى إيضاح فلا يوجد بلد عربي تعرض لمحنة أو كارثة إلا وكان الدم السعودي والمال مسخرين له حتى يتجاوز الصعاب.

ما يحدث من وقوف بعض الدول العربية مع المملكة على استحياء أمر غير مقبول بل الأدهى والأمر أن الأيام قد تكشف أن هناك من كان يقف إلى جانب السعودية بثوب الصديق وهو أقرب إلى العدو وضرره أكثر من نفعه وهنا يصدق المثل «أشيل الخرج وفي الخرج حيه».

*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية