المناظرة العظمى الجديدة

فى معظم الثقافات يوجد عدد محدود من «المناظرات العظمى» التى تجرى ما بين أفكار أو نظريات تحاول أن تضع أحوال البشر فى منظومات متنافسة على تفسير الحقيقة والواقع. فى هذه الأحوال فإنه لا توجد فكرة خاطئة، أو أخرى صحيحة، بالضرورة، وإنما يكون الحكم على الفائدة والمدى الذى تساعدنا به فكرة ما فى الفهم والتقدير. فى الفكر العربى والإسلامى على سبيل المثال هناك تلك المناظرة بين ما هو حتمى، وما هو مخير، باختصار المدى الذى يصل إليه الفعل الإنسانى فى تغيير الواقع. وهناك المناظرة الأخرى بين التقليد والتجديد، وتابعتها الأصالة والمعاصرة، وهكذا مناظرات. وكذلك الحال فى الفكر الغربى والأمريكى خاصة الذى طرح مناظرة عن العزلة والاشتباك فى السياسة الخارجية، وكذلك المثالية والواقعية فى السياسة. وكانت آخر المناظرات التى لفتت الأنظار فى عالمنا العربى تلك المناظرة الغربية فى العقد الأخير من القرن العشرين بين «نهاية التاريخ» و«صدام الحضارات»، وعما إذا كانت الحضارة الإنسانية وفقاً لفرانسيس فوكاياما قد وصلت إلى نهايتها فلم يعد فيها تناقضات رئيسية بعد أن وصل العالم إلى التسليم بالحضارة الغربية الرأسمالية الديمقراطية، أو أنها دخلت فى تناقضات دموية جديدة بين الحضارات الرئيسية فى العالم كما طرح صمويل هنتنجتون.

والمناظرات فى الحقيقة لا تنقطع أبداً، ولكن الأحداث والفواجع اليومية كثيراً ما تدفع الفكر الإنسانى لكى يلاحق الأحداث التى لا تنقطع، ولحسن الحظ أنه يبقى دائماً من كان لديهم البصيرة لكى يحاولوا النظر فى «الصورة الكبرى» لما يجرى على كوكب الأرض. وآخر هذه المحاولات كان ما طرحه كيشور محبوبانى (الجامعة الوطنية فى سنغافورة) ولورانس سومرز (جامعة هارفارد) فى دورية «الشؤون الخارجية» عدد مايو/ يونيو الجارى تحت عنوان «انتشار الحضارات The Fusion of Civilizations:The Case for Global Optimism»، الفكرة الرئيسية هنا تبدو كما لو كانت معارضة نظرية صدام الحضارات بالزعم أن الحضارات مع تلاقحها وتفاعلها فى الحقيقة استقرت على حضارة كبرى واحدة لها سمات مشتركة تقوم على تنظيمات ومؤسسات متشابهة من الجامعات والبنوك والاتصالات والمواصلات والتعليم فى عمومه والصحة والتجارة. هذا النوع من الوحدة العالمية لا يمنع وجود الثقافات التى باتت آدابها وموسيقاها وأمثالها الشعبية وغذاؤها يجرى تداوله على مستوى العالم كله، كما أن تبنى الدولة للنماذج العالمية للمؤسسات المختلفة لا يمنع إطلاقاً من استمرار الثقافة الذاتية فى كل مجتمع تبقى معروضة للعالم بالنقل المباشر أحياناً، ومن خلال الهجرات واللجوء أحياناً أخرى.

من هنا فإن ما هو شائع عن «الراديكالية الإسلامية»، والصعود المثير للصين، وتزايد تواجد «الشعبوية» الأوروبية والأمريكية التى ترمى إلى العزلة، تصبح نوعاً من التحديات التى تواجه انتشار الحضارات وتعميق هذه الظاهرة. فالحقيقة هى أن الجامعة فى الولايات المتحدة لن تختلف كثيراً عن تلك المتواجدة فى دولة الإمارات العربية أو فى الصين، وكذلك المطارات، أو وسائل الإعلام المختلفة تحكمها نفس القواعد التى تسير عليها فى أمريكا كما هى فى السعودية أو اليابان، ولن يعنى ذلك بالضرورة التخلى عن الثقافات المحلية. فى هذا المجال فإن «الراديكالية الإسلامية» فى جوهرها لا تتعدى أكثر من أن تكون تياراً هامشياً إذا ما حسب فيه المنتمون إلى «داعش» الذين لن يتعدوا إلا بضع عشرات الألوف، وإذا ما أضيف لها «القاعدة» وغيره من التنظيمات المتشددة والمتطرفة المماثلة فإننا نتحدث عن بضع مئات الألوف، ويبقى بعد ذلك أن العالم الإسلامى فيه مليار وستمائة مليون مسلم، يعملون وينتمون إلى دول وأمم تعيش كما يعيش أمثالهم فى الدول الأخرى. الصورة هنا فى نظرية «انتشار الحضارات» من تلك المتعلقة بنهاية التاريخ، فنظام العمل والإنتاج والعلاقات الخاصة بالملكية والتطور التكنولوجى هى الآن الحضارة العالمية، ولا يستطيع أحد، ولا يتصور، إمكانية الخروج عليها. ولكن الجديد هو أن الثقافة، أو الهوية، لا تتناقض مع هذه الحقيقة، بل إنها تعطى للعالم مذاقات ونكهات مختلفة لذات الوجبة ومكوناتها الرئيسية. المعيار الوحيد هنا ليس الثقافة أو الحضارة، وإنما فى كفاءة استخدام أدوات وتنظيمات الحضارة المختلفة. «فاقتصاد السوق قد جعل العمال الصينيين والهنود الآن أكثر إنتاجية مما كانوا عليه تحت قيادة ماوتسى تونج أو جواهر لال نهرو». «إن الأغلبية الساحقة من البشرية الآن متعلمة، ولديها الآن على الأقل تليفون نقال، ولديها القدرة على الوصول إلى المخزون العالمى للمعرفة. فما يقرب من نصف البالغين فى العالم الآن لديهم تليفونات ذكية، وأكثر من ذلك لديه وسائل اتصال جوالة بأكثر مما هو موجود على الكوكب من البشر». الجميع بلا استثناء يعيشون بشكل أو آخر تحت مظلة «النهضة والتنوير والثورة الصناعية»، وكلها جاءت من التحولات العظمى للنهضة فى الغرب، ولا يمكن لأى من الحضارات الأخرى القول إنها أعطت الميلاد للحداثة، وفى النهاية فإن انتشار المنظور الحداثى للدنيا أعطى الجميع ضرورة الاعتماد على العلم والعقلانية فى حل المشكلات، وذلك لفائدة جميع سكان الكوكب. الأمر المهم هنا هو أن العلم والتكنولوجيا قدما تحسناً كبيراً فى الكرامة الإنسانية عندما جرى القضاء على العبودية، وعلى العديد من الأمراض، والشعوذة، وجرى انخفاض لأكثر من النصف فى عدد الذين يعيشون فى الفقر المدقع بين عامى ٢٠٠٠ و٢٠١٥، ومن المتوقع أن ينخفض العدد أكثر قبل حلول عام ٢٠٣٠. وفى نفس الوقت فإن الطبقة الوسطى العالمية سوف تزيد من ١.٨ مليار عام ٢٠٠٩ إلى ٣.٢ مليار عام ٢٠٢٠ إلى ٤.٩ مليار عام ٢٠٣٠. المؤلفان بعد ذلك يقدمان كثيراً من الإحصاءات التى تشير إلى تحسنات كبيرة فى الحالة البشرية نتيجة الحالة الحضارية الحالية فى العالم. ولكن مع تسليم ستيفن والت الأستاذ فى جامعة هارفارد بهذه الحقائق فإنه نشر مقالاً مضاداً فى دورية «السياسة الخارجية» بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٦ عارضاً لفكرة أخرى وهى «اضطراب الحضارات أو

The Confusion of Civilizstions»، متهماً أصحاب نظرية «انتشار الحضارات» أنهم لم ينظروا إلى النصف الفارغ من الكأس.

الحجة الرئيسية التى جاء بها «والت» هى أنه مع التسليم بالإحصاءات التى جاء بها «ماحبوبانى وسومرز» فإن ذلك لا يعنى بالضرورة انخفاضاً فى حالة الصراع العالمى والقدرة الأكبر على حل الصراعات والنزاعات. فارتفاع أعداد الطبقات الوسطى فى العالم لا يعنى نزعة أقل فى المنافسة والخصومة والعداء، خاصة أن ارتفاع نسبة الطبقة الوسطى فى أوروبا بين عامى ١٨٥٠ و١٩١٤ لم يمنع من نشوب حربين عالميتين. والثابت أنه لا يمكن الجزم بأن الحسابات العقلانية للتكلفة والعائد كانت حاجزاً أمام الصراع، وأنه حتى فى الدول التى تتمتع بقدر كبير من الرشادة فإنه نتيجة استيعابها الخاطئ للمعلومات قد تخطئ فى حسابات القوة ومن ثم تنزع إلى استخدامها. فالحقيقة أن الشعوذة والسحر القديم لم يكن هو الذى أدى بالولايات المتحدة إلى الحرب الفاشلة فى العراق عام ٢٠٠٣، بل إن من قاموا بهذه الحرب فى الولايات المتحدة كانوا من خريجى أفضل الجامعات الأمريكية مثل هارفارد وييل والمتمرسين بشدة على وسائل التحليل المرتبطة بعصر ما بعد التنوير والأدوات المتقدمة لتحليل التكلفة والعائد، واعترف باراك أوباما خريج كولومبيا وهارفارد بأنه قام بـ«أعمال غبية» وهو ما يوضح حدود العقل الإنسانى فى المجال السياسى.

المناظرة لا تزال فى بدايتها بين «نهاية التاريخ» و«صراع الحضارات» و«انتشار الحضارات» و«اضطراب الحضارات»، وهى ليست نوعاً من الرياضة الذهنية، ولكنها فى النهاية دفعٌ نحو اختيارات عملية تشاهد ما جرى من تغيرات جوهرية فى العالم من ناحية، ولكنها من جانب آخر تدرك الحدود القائمة على العقل البشرى الذى لا يزال عليه أن يقدم الكثير للحضارة الإنسانية من ناحية أخرى.

*نقلاً عن "المصري اليوم"