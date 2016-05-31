رمضان الإثنين

شهر رمضان المبارك هذا العام سنة 1437هـ اوله يوم الاثنين 6/6/2016، ويولد هلاله صباح يوم الاحد الساعة 10 والدقيقة 59، وفي المساء يمكث الهلال بعد مغيب الشمس 17 دقيقة، واكبر مكث له في سائر البلدان الاسلامية والعربية 34 دقيقة، اما اكبر مكث له في البلدان غير الاسلامية التي نشترك معها في ليلة واحدة فهو 57 دقيقة، وشكل الهلال منحرف مثل حرف الراء، واطول نهار واقصر ليل في الكويت سيكون يوم الاربعاء 22/6/2016، اما مدة الصوم فهي 15 ساعة و37 دقيقة ومدة الافطار 8 ساعات و23 دقيقة وستكتمل عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما.

نقلا عن "الأنباء"