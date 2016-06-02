الهروب الكبير من الرقة إلى إفريقيا

متابعة الحرب الدائرة ضد تنظيم داعش فى الإقليم على المستوى العملياتي، تتيح التعرف على حدود خريطة الصدام القادم فى المنطقة وأوجز النقاط التى ترسم ذلك المشهد في:

أولا: هروب عدد كبير من قيادات وأفراد تنظيم داعش من الرقة والموصل بعد الهجمات التى يشنها عليهم الجيش العراقى والجيش السورى وقوات الأكراد (التى تقترب من المدينتين) وقوات التحالف الدولي، وإيران، وقوات الاتحاد الروسي، والميليشيات الصفوية القادمة من باكستان وإيران.

ثانيا: انضمام عدد من مقاتلى التكفيريين فى سيناء (وبالذات التنظيمات التى أعلنت بيعتها لداعش) إلى فلول التنظيم الهاربة.

ثالثا: بلغ عدد الروس الشيشان الذين هربوا من شمال غرب القوقاز إلى التنظيم 2900 إرهابي، وينتظر أن يهرب منهم عدد كبير عقب مواجهات الرقة والموصل، وسينضم إليهم أربعة آلاف تونسى خرجوا من بلادهم بسبب الحصار الأمنى وانضموا إلى داعش.

رابعا: سيتركز الهاربون فى منطقتين الأولى بالانضمام إلى فلول تنظيم «بوكو حرام» وبالذات فى شمال شرق نيجيريا، والثانية فى غرب ليبيا الملاصق للحدود التونسية ومنطقة ابن قردان (التى سبق وتعرضت لهجوم إرهابى واسع).

خامسا: سيحاول الإرهابيون المتأسلمون تأمين موقع قدم لهم على ذات عادتهم وبحيث يكون قاعدة للتنظيم، مثلما فعلوا من قبل فى إقليم «سوات» فى باكستان، وفى غزة بفلسطين، والمكلا باليمن، وفى الضاحية الجنوبية ببيروت، وفى ميدانى رابعة والنهضة بالقاهرة والجيزة.

سادسا: لما كان تنظيم بوكو حرام (الذى قتل عشرين ألفا من الأبرياء) يعانى ضعفا واضحا منذ تولى الرئيس محمد بخارى الحكم وتوجيه ضربات قاصمة له فإن الأرجح هو تركيز التنظيم على تونس.

سابعا: الهجوم على تونس سيكون من ليبيا التى استقر التنظيم فيها فى المناطق التى تسيطر عليها (فجر ليبيا) أو الإخوان المسلمون فى الغرب.

ثامنا: سيشن داعش هجوما خاطفا على تونس أما معركته الكبيرة فهى مع مصر فى الشرق، وفى هذا الإطار نلفت الانتباه إلى أن الولايات المتحدة والغرب قصرا السماح بتسليح ليبيا على حكومة فائز السراج وما يسمى بحرس ليبيا الرئاسى حتى لا يتدعم وضع الفريق خليفة حفتر حليف مصر.

* نقلا عن "الأهرام"