ربع صفحة.. «بس»؟!

عالمنا العربي ينتمي الى أمة «اقرأ»، وهي الكلمة التي بدأ بها قرآننا الكريم، حين دعا الله رسولنا «اقرأ باسم ربك الذي خلق».. ولكن.

كلمة لكن هذه تتضمن في فحواها هم الامتين العربية الاسلامية كلهما، وتحكي قصص التخلّف وروايات التراجع، حين ضاعت القراءة واصبح الكتاب تائها ضائعا لا يجد من يمسكه ويتصفح اوراقه ويطلع على فحواه.

11 كتابا هو متوسط عدد الكتب التي يقرأها الاميركي كل سنة، بينما يقرأ الاوروبي 7 كتب، أما العربي سليل أمة اقرأ، فلا يقرأ في السنة ما لا يزيد على ربع صفحة فقط.

والله العظيم أخجل ان اقول او اكتب هذا الجزء من الرقم، ولكني مضطرة لافضح جهلنا وكسلنا. أتألم حين ارى بالطائرات في رحلات السفر الطويلة من يقضي وقته بالتأمل في سقف الطائرة وجدرانها من دون ان يتكبّد عناء الإمساك بأي كتاب او حتى مجلة يقرأها لعله يخرج بمعلومة ولو واحدة تزيد من ثقافته.

نادرا ما ترى عربيا يجلس في باص او طائرة او تاكسي.. او بانتظار دوره في عيادة طبية او في وزارة لوقت طويل، فاتحاً كتاباً يقرأه بشغف، فالغالبية تفضل مراقبة حركة الناس وتأمل المكان، فتعدي الساعات من عمر هذا الانسان من دون او يستزيد شيئا من العلم والثقافة.

أفرح كثيرا عندما ارى شبابا او شابات يجلسون في مقهى يرتشفون القهوة بالصباح وهم ينتقلون من صفحة لاخرى في كتاب يمسكونه، وافرح اكثر عندما ارى المكتبات مكتظة والناس فيها يتسابقون على تفريغ الأرفف من كتاب اعلن فوزه بجائزة محلية او دولية.

من اكثر الامور التي أفرحتني مكتبة ذات السلاسل التي فتحت قبل سنوات في مجمع الافنيوز وحركة الناس فيها، الا انني صدمت باغلاقها ولا اعرف السبب، وكم اتمنى ان يكون بغرض التطوير والتجديد.. لا للاغلاق نهائيا.

اروع ما بلغني ان دار معرفي وصاحبها موسى معرفي صاحب المبادرات الوطنية في كل مجال تتبنى برنامج «نادي اقرأ للاطفال» من خلال الجمعية الكويتية للاخاء الوطني، يتخلله معرض لبيع القصص للاطفال والناشئة، وكل اسبوع او اكثر هناك موعد مع الصغار لقراءة قصة في اطار هذا البرنامج الرائع.

بمبادرات ذاتية ومساعدة الشباب من الجنسين والمؤمنين بأهمية القراءة للاطفال خلق هذا الانسان الرائع حركة ثقافية تنتشل اطفالنا من مستنقع غياب الثقافة ليجد الكتاب مكانه في ايادي اطفالنا، لعلنا نعود للقراءة في خضم مغريات الجهل التي تحيط بنا.

لنفرض الكتاب على اطفالنا بكل الاشكال، ولنقربهم منه، فهو الذي سيبعدهم عن امراض المجتمع وسيوسع مداركهم ويضعهم في مصاف الشعوب التي تقرأ، وهي ليست من أمة «اقرأ»!

*نقلا عن "القبس"