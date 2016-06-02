مفارقات الحالة الليبية

شهدت مدينة القاهرة هذا الأسبوع ملتقى دوليا دعت إليه وزارة الثقافة المصرية متمثلة في المجلس الأعلى للثقافة الذي يرأسه الوزير الأديب الأستاذ حلمي النمنم، حول الحاجة إلى تجديد الخطاب الثقافي بمناسبة التحديات التي تواجه دول المنطقة العربية والإسلامية وبلدان العمق الأفريقي، وبالذات ظاهرة الإرهاب، التي تمثل حالة من حالات التراجع والنكوص لما كانت تأمله هذا الشعوب من إسهام في التدرج الحضاري وتحقيق النهوض والتقدم واللحاق بحضارة العصر، وكانت الورقة التي شاركت بها في المؤتمر تستقي الأمثلة من الحالة الليبية، وما يحدث فوق أرض هذا الوطن العربي من كوارث، لا تختلف عما يحدث فوق عدد كبير من أقطار المنطقة، ورأيت في ما حصل من ظهور لهذا الغلو والتطرف في الدين الذي أنتج عنفا غير مسبوق في العصر الحديث، وجها آخر لما ساد في المنطقة من قهر وكبت وحجر على الحريات وإلغاء للعقل واستخدام للدين استخداما مشوها، وقلت مقتبسا ما حدث بعد ثورات الربيع العربي.

“عندما انطلقت ثورات الربيع العربي، التي انحرفت عن مسارها حين ركبتها الجماعات الإسلامية السياسية، مدفوعة من أجندات أجنبية سوداء، بشكلها المبدئي العفوي، من خلال الشرارة التي بدأت في تونس وسرت تجتاح عددا من الدول العربية، للإطاحة بأنظمة استبدادية، وعصابات حكم استهترت بإرادات الشعوب، وباعت واشترت في مقدراتها، ونهبت مواردها وثرواتها، كانت تستجيب لمعطيات في الواقع وفي نفوس البشر، وصلت إلى مرحلة الانفجار غضبا وثورة بسبب ما أحست به من مهانة، ولن نجافي الحقيقة إذا قلنا أن أكثر هذه الأنظمة استبدادا وخروجا على القواعد التي يحتكم إليها البشر، هو النظام الليبي، بما اعتمده من سياسات، وما بني عليه حكمه من تحريك النوازع، والغرائز في النفوس، لخلق أنصار يحمون حكمه ويطاردون أبناء الوطن الشرفاء، ويهددونهم بالتصفية المعنوية والجسدية، فكيف يمكن مسح آثار العدوان على النفوس والقيم ومحاولات التشويه التي تعرض لها المعدن الأصيل للمواطن الليبي، وبأي وسيلة نستطيع التعامل مع ميراث البؤس الذي تركه النظام السابق؟

ولذلك فإن ما حدث من فوضى وانتشار للسلاح لم يكن غير نتيجة من نتائج سياسات النظام المنهار، وتبعات لممارساته خلال أكثر من أربعين عاما، وها هو ميراثه يتحول إلى حصاد مرّ، بعد رحيله، عنفا واحترابا وخصومات سياسية تبدأ ولا تنتهي”.

ناديت في هذه الورقة بإعادة الاعتبار للعامل الثقافي، واعتماده أساسا في المشروع النهضوي الذي تسعى البلدان العربية الأفريقية إلى تحقيقه، ودخول المرحلة القادمة بسياسة ثقافية يكون قوامها الأساسي هذه التوليفة من القيم الدينية الحضارية والمدارس الأدبية والفنية، والتعليم الذي يستفيد من العصر دون أن يقطع الصلة بالتراث، وصولا إلى الخطاب الثقافي الجديد الذي لا بناء ولا نهوض ولا تنمية ولا تربية ولا تحرر لعقل الإنسان ووجدانه إلا باعتماده سبيلا ومنهجا في سياساتنا، ومنحه الأولوية بعد أن كان مهمشا مهملا لحساب عوامل أخرى سياسية واقتصادية وعسكرية، لا ندعو لإهمالها ولكن ندعو إلى أن تأخذ مكانها وتحظى بالعناية والأهمية بعد العامل الثقافي. ولا أجد ختاما أفضل من وصية المفكر الأفريقي علي مزروعي الذي كان يقول إن التركيز انصرف إلى التسليح وإلى الموارد المادية وإلى الحسابات الاستراتيجية، وأهملت الثقافة بشكل فادح وفاضح، ولا سبيل إلى تحقيق التوازن المنشود إلا بأن نضع الثقافة في بؤرة الاهتمام والتفكير.

وتلقيت ردود أفعال الحاضرين من مثقفي الوطن العربي ومفكريه على هذه الورقة، التي أتت على طرف من المحنة التي تعاني منها ليبيا، معبرين عن اندهاشهم واستغرابهم أن يحدث هذا في ليبيا، وهم يعرفونها بلادا ذات موارد بشرية ومادية ومعنوية، تتنوع مصادر الثروة فوق أرضها، ومع ذلك تبقى عاجزة عن الاستفادة من ثرواتها وموقعها ومواردها، ضاربة عرض الحائط بالخير الذي يسدّ حاجة أهلها جميعا ويفيض عن حاجتهم، ويستبدلون ذلك بالاحتراب والتنازع، وهي حالة مفهومة في بلد شحيح الموارد يتعارك أهله على الموارد القليلة، محاولين الاستحواذ عليها، أما ليبيا وهي وطن، بحجم قارة، وتبشر مواطنيها بغد أجمل وأبهى، فهم يرونه عارا أن يترك أهل البلاد كل هذا الخير، ويتحركون في إيذاء أنفسهم، وجلب الشر لبلادهم، وحرمان أبنائهم من الاستمتاع بما تتيحه البلاد من عيش كريم رغيد.

* نقلا عن "العرب"