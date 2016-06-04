الكل ضد الكل: حيرة عربية!

قد يكون أفضل وصف للمنطقة العربية هو القول إنها منطقة ميتة سياسياً. والوضع العام في حالة غير مسبوقة من القتامة والتأزم، وعلى الرغم من قتامتها فلا تقابلها محاولة استنهاض عامة، وإدراك لطبيعة المخاطر المحدقة بنا جميعاً. فالثقافة التي تربينا عليها، حجبت عنا المبادرة وجعلتنا أحياناً نتخبط وننتقل من أزمة إلى أخرى أشد منها، وندور في دائرة مفرغة تعطل أي محاولة لصد الهجمة الشرسة التي نتعرض لها.

وثمة أحياناً قطيعة بين السلطة والمجتمع في بعض الحالات العربية، ونشوة سلطوية كفيلة تدمير أي محاولة ترقيع للعلاقة بينهما، فالتكوين التاريخي راكم القطيعة وأنتج سياسات معوجة ومدمرة لاستمرار الدولة القطرية في بعض البلدان العربية غير المستقرة. فالانقسام الطائفي والعرقي يشكل تحولاً يهز المنطقة، وفي العمق استئصال مبرمج بدقة ترسمه الطوائف المتقاتلة، من دون أن تعي أنها معركة خاسرة، لا رابح فيها سوى القوة الخفية المعلومة في آن واحد، وهي قوة سئمت من استمرار الأزمات التي أنتجها سوء إدارة بعض الدول لوظائفها، وتحولت إلى أزمة بنيوية أنتجت أنماط التفكك وأدواته المدمرة للأوطان. فالسياسة الأحادية وتفريغ المجتمع من قواه المستنيرة، دفعت تلك البؤر غير المستقرة نحو تبني العنف كوسيلة للثأر والانتقام، ولم يعد بالإمكان محاصرته بوسائل التفكير التي جبل الناس عليها.

وهناك اتفاق شبه دولي على أن المنطقة العربية لن تعود كما كانت، وأن خريطتها بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد قائمة، وأن على العرب أن يواجهوا هذه الحقيقة. ولعل مما يؤكد ذلك تصريحات لشخصيات بارعة وضليعة ومطلعة مثل «برنار باجوليه» رئيس الاستخبارات الفرنسية، الذي صرح بقوله إن الشرق الأوسط انتهى إلى غير رجعة. فالمنطقة تشهد نوعاً جديداً من الحروب التي أطلق عليها وصف حروب تقويض الدولة وإضعافها، وسميت بالحروب الجديدة التي لا وجود فيها لجيوش نظامية، وإنما قد تقوم بها جماعات تشبه العصابات «الداعشية». فهي اليوم تنشر الرعب وتضعف الدولة الوطنية وتكسر هيبتها، وتصنع كيانات ترتكز على الهوية العرقية أو المذهبية. فالحرب في العراق وسوريا وليبيا واليمن جميعها أشكال جديدة تصب في اتجاه تفتيت الدولة القُطرية. وفي ظل هذه التحولات في نمط الحروب الدائرة في منطقتنا العربية نلاحظ تهاوناً عربياً في كيفية التعامل مع الحروب الجديدة التي قد تزحف بخريطتها وتتوسع في جغرافيتها، وهو ما يجعلنا في حالة قلق، فهذه الحروب تحصل على دعم معقد لقوى تسعى لإعادة رسم الخريطة العربية. والبعض يعتقد أنها محصورة في بلاد الشام بينما الشواهد تشير إلى أجندة مختلفة، وأن أكثر من دولة عربية تظل غير بعيدة عن المخطط الكبير الذي يواجه المنطقة.

إن تغيير حساباتنا الاستراتيجية بات ضرورة في ظل تداخل المتغيرات الدولية التي ترى في المنطقة العربية أحد أهم مصادر الصراع والتوتر العالمي، ومن ثم فإن ما يحدث بحاجة إلى رؤية مغايرة لبعض معهود سياساتنا التقليدية العربية التي ما زالت ممسكة بركائزها السابقة، وخصوصاً أن الحرب الدولية ضد «داعش»، تؤكد حقيقة المشهد، وأنه الوقت لم يعد يسعفنا، وما يجري على أرض الواقع يؤكد الأهداف التدميرية المنوطة بقوى إرهاب مثل «داعش». والخطورة في استمرار نهج التفكير التقليدي في التعامل مع المتغيرات السريعة.

فتوسيع دائرة التحالف، وخصوصاً الإسلامي، والاتجاه نحو الشرق، ربما يعيق المخطط الدولي، ويعيد التوازن العالمي، ولا يخفى أن علاقتنا مع الشرق يشوبها بعض من غياب الثقة نتيجة لسياسات قديمة أخلت بعلاقتنا التاريخية.



*نقلا عن "الإتحاد"