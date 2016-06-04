مات زعيم البوليساريو.. ماذا عن حركته الانفصالية

مات زعيم الحركة الانفصالية البوليساريو وفي نفسه غصة حارقة تجاه المغرب. عاش على أمل كاذب بانفصال جنوب المغرب عن صنوه الشمالي. توفي محمد عبدالعزيز وهو الآن بين يدي ربه، لكنه ترك للتاريخ أوراقا سيذكره بها كشخص باع قومه لعسكر الجزائر، وزرع الفتنة بين عشيرته، ودق إسفينا بين أبناء وطنه وخان لَبَن والدته.

هل موت زعيم الانفصاليين يجعلنا نتهيب من الحديث عما حدث ويحدث وسيحدث في مخيمات تندوف؟ نعم، المخيمات لم تتطور إلى مبان وعمارات وشوارع ومطارات وسكك حديد ومرافق عمومية… كانت خياما عند تزعمه حركة الانفصال وبقيت كذلك، وها هو الرجل يرحل عن دنيانا تاركا مخيمات تندوف غارقة في أعطابها النفسية والصحية والإنسانية والاجتماعية. أذكروا موتاكم بخير، قاعدة أخلاقية نلتزم بها، لكن ماذا ترك زعيم البوليساريو السابق لكي يذكره به التاريخ والناس؟

ساهم في تقسيم أهلنا في الصحراء ولم يتوان مع من تحالف معهم في إدخال القضية الصحراوية ردهات المؤسسات الدولية والإقليمية وإعطاء الفرصة للقوى الكبرى للتحكم في مصير المنطقة ومآلاتها.

ما ذنب أطفال المخيمات ونسائها وشيوخها وهم يعيشون أوضاعا لا إنسانية لا تشرف شهامة ومروءة الصحراويين؟

“عند ربكم تختصمون”، آية بليغة تنذر أولئك المتاجرين بالمساعدات الموجهة لمحتجزي مخيمات تندوف، وتزف الخبر اليقين في العدل والإنصاف لهؤلاء الذين استُخْدِمُوا ضد رغبتهم كأدوات للصراع والاسترزاق بهم أمام الهيئات الدولية واستجداء المساعدات. هناك من يتساءل حول كيفية التعامل مع عبدالعزيز بعد انتقاله إلى دار البقاء؟

سنتعامل معه باعتباره زعيم حركة انفصالية وعميلا للنظام الجزائري خان الأرض والوطن والقضية، سنتعامل معه على أساس إنساني ونسائله سياسيا.

نقول إننا لا نشمت في الموت، وحاشا أن نكون كذلك. لكن نذكّر من يريد أن يتذكر بأن الراحل تسبب في جرح لأبناء المغرب قاطبة لا زال ينزف إلى الآن، وسنفحم من يزايد على قوت الصحراويين ومستقبلهم وأرضهم وتاريخهم وشخصيتهم المستقلة.

الراحل عبدالعزيز كان ضمن المجموعة التي اغتنت على حساب حليب الأطفال وزيتهم وأرزهم ومعلباتهم وأغطيتهم.

كيف يمكن تجاهل مصير الملايين من الدولارات التي ذهبت إلى حسابات قادة البوليساريو البنكية في الخارج لقاء متاجرتهم بالمساعدات الإنسانية المقدمة من عدة دول تعاطفت مع وضعية المحتجزين بتندوف لعقود طويلة من الزمن. وكان زعيمهم الراحل يبارك لهم الفعلة ويقبض الأجر مضاعفا.

التاريخ سيذكر محمد عبدالعزيز بأنه كان سببا في ألم فراق الأهل وتشريد العائلات والمتاجرة بالأطفال وتعذيب الشباب وقتل طموحهم في بلد واحد موحد.

ستقرأ الأجيال القادمة أنه تحكم في المخيمات وخنق ونكل بأصحاب الرأي المخالف وغالى في تعذيبهم، وستكشف أنه غذى الاستجابة الطوعية لنداء الانفصال عن النسب والأرض والعرض.

إذن رجاء لا يحدثونا عن يوتوبيا المدينة الفاضلة داخل مخيمات تندوف ولا عن حقوق إنسان كان المتوفى وميليشياته سببا في خنقها والتنكيل بمن يدعو ويدافع عن تحقيقها.

ماذا بقي أن يقال في الخيانة وتقديس الانفصال والكفر بنعمة الوطن، سوى ما عبرت عنه رسالة نعي صادرة عن مكتب عبدالعزيز بوتفليقة في موت عميل نظامه.

وهل من كلام آخر بعدما اعتبرت الرسالة نبأ الوفاة “حدثا مفجعا وخطبا جللا” وأن المتوفى “عاش مجاهدا يقود رفاقه الأشاوس إلى مرابض الكفاح المشروع، وظل يقاسم شعبه شظف العيش بكبرياء”. إنها كذبة وادعاءات واهية ودعاية مغرضة، تؤكد على شيء واحد، وهو تمسك النظام الجزائري بالأجندة التي سار عليها منذ أمد بعيد في مكايدة المغرب والتآمر على وحدة ترابه.

لقد ذهب كاتب رسالة النعي في طريق غيه متحدثا عن عبدالعزيز المراكشي بأنه “لم يطرق اليأس إلى نفسه على مر السنين وهو ينتظر ساعة الفرج، داعيا للسلم كمبدأ استراتيجي وكقناعة نضالية لا بديل عنها”، متناسيا أن زعيم البوليساريو حمل السلاح على أبناء وطنه وخان بلده ولم يتوان في التذكير حتى آخر رمق بخيار العودة للعمل العسكري ضمن أجندة البوليساريو. فعن أي سلم وأي قناعة تتحدثون؟

من المؤكد أن النظام الجزائري استثمر في الزعيم السابق لجبهة البوليساريو، والأكيد أنه سيوظف خَلَفه لنفس المهمة وذات الغاية التي سار عليها مخططو النظام العسكري.

مات عبدالعزيز وسيبقى اسمه ملتصقا بذاكرة خادمة لفكرة الانفصال، مات ولم يتب إلى ربه توبة نصوحا في التحلل من نزعته الانفصالية، بل دافع عن قناعته المناهضة للوحدة والاستقرار بكل شراسة حتى النهاية.

رسالة النعي الجزائرية نسفت أي محاولة لإصلاح ما أفسده زعيم البوليساريو. وستبقى جبهة البوليساريو الانفصالية رهينة الأجندة الجزائرية وفي يد من يخطط لتقسيم الأرض والناس.

ولن نكون سوى واقعيين في التأكيد على أن قرار البوليساريو ليس في يد من سيتولى تدبير ما بعد موت محمد عبدالعزيز، بل داخل أروقة المخابرات الجزائرية، وستبقى معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف إلى أمد لا تبدو ملامح انتهائه في الأفق القريب.



*نقلا عن "العرب"