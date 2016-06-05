المؤسسات الدينية والمثقفون

بدأت المؤسسات الدينية العربية والإسلامية، تحقق بعض النتائج الواعدة، وفي مجالين: مجال مكافحة التطرف والإرهاب، ومجال طرح البدائل. وأقصد بالمؤسسات الدينية الأزهر، والمؤسسة الدينية المغربية، و«منتدى الشيخ بن بيه لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، فالأزهر تحرك ويتحرك من خلال علمائه وأذرُعه في دار الإفتاء، وفي وزارة الأوقاف ويتحرك في المجال العالمي من خلال مجلس الحكماء والمؤتمرين اللذين عقدهما في فلورنسا ثم في باريس أخيراً. وستكون لديه فضائية، ووسائل تواصل أخرى. وهذا بالإضافة إلى تجديد التواصل مع الفاتيكان بعد انقطاعٍ دام لقرابة السنوات العشر.

أما المؤسسة الدينية المغربية فقد تحركت وتتحرك من خلال وزارة الأوقاف، ومن خلال «الرابطة المحمدية للعلماء»، ولتلك المؤسسة نشاط كبير بالداخل المغربي، وفي المجال الأفريقي وبرامج الدُعاة والأئمة والجمعيات الذين يأتون للتدريب والتنظيم والنهوض بالمملكة المغربية، وذلك إلى نشاط الطرفين: وزارة الأوقاف والرابطة المحمدية في أوروبا والمُغتربات الأُخرى. أما «منتدى تعزيز السلم»، فقد نشط في مؤتمراته السنوية بأبوظبي وخارجها، وحقّق إنجازاً بارزاً في مؤتمر مراكش (بالتعاون مع وزارة الأوقاف المغربية)، والذي صدر بنهايته إعلان مراكش، الذي لقي أصداءً عالميةً غير مسبوقة.

وكما سبق القول؛ فإنّ نشاطات الاعتدال في وجه التطرف، تجاوزت مسائل الدفاع عن صورة الإسلام بالدواخل مع الخارج، إلى طرح بدائل للاعتدال والوسطية أمام شبان المسلمين من جهة، وأمام العالم من جهةٍ أُخرى.

هناك مسألة تصحيح المفاهيم فيما يتعلق بالدين والشريعة والجهاد وعلائق الدين بالدولة، وهناك التأكيد على الثوابت التي نُسيت أو تحرفت تحت وطأة التضليل والاستنزاف.

التأكيد على وحدة العقيدة والعبادة، وعلى رفض انتهاك الحُرُمات: حرمة الدم، وحرمة العرض والشرف والكرامة الإنسانية، وحُرمة المال والمِلْك، وليس في أوساط المسلمين وفيما بينهم فقط؛ بل ومع الآخر أو الآخرين من غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية، وفي العالم. ولا ننسى أنّ المسلمين الذين يبلغ عددهم ملياراً ونصف المليار يعيش ثُلُثُهم في نواحٍ وديارٍ بين أكثريات غير مسلمة.

فلا يستطيع المسلمون العيش في ديارهم، ولا في العالم ومعه إلاّ بشروط وضمان مُراعاة الثوابت والحُرُمات الإسلامية والإنسانية. لقد سبق أن دعا عالم اللاهوت الكاثوليكي هانز كينج منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي إلى الأخلاق العالمية، على أساس أنه لا سلامَ في العالم إلاّ بالسلام بين الأديان، ولا سلام بين الأديان إلاّ بالوصول إلى قيم وقواسم مشتركة في المسائل الأخلاقية الكبرى.

وهذا ما تحاولُ المؤسساتُ الدينيةُ القيامَ به حالياً بعد طول تردد وضعفٍ وانقسام.

ولستُ أزعُمُ هنا أن ما يقوم به علماء الإسلام تجاه المجتمعات المسلمة، وتجاه العالم قد بلغ ذروته أو أقاصيه، فنحن محتاجون إلى تأهُّل أكبر وأوسع، وإلى إصلاح في البُنى والنشاطات، إضافة إلى تعاوُن أكبر بين المؤسسات، سواء في الرسالة الموجَّهة، أو في المبادرات المنسَّقة، بيد أنّ هناك مسألةً مهمةً جداً ما تزال تنقصنا من أجل وضوح الرسالة الموجَّهة للمجتمعات وللعالم، وأقصِد بذلك جبهة المثقفين العرب والمسلمين، ووسائل الإعلام والاتصال، وهؤلاء فضلاً عن عدم وحدتهم في التشخيص، ما يزال كثيرٌ منهم يعتبرون المؤسسات الدينية عقبةً كأداء ينبغي إزالتها. هم يشكون من أنّ المؤسسات ما تزال «تقليدية»، وما تزال تعتمد: الموروث وتغرفُ منه، وهو نفس ما يفعلُهُ المتطرفون وجماعات العنف. وهذا بالفعل غير صحيح.

فالمتطرفون ضد التقليد وضد الموروث، وهم يقولون إنهم لا يعودون إلاّ إلى الكتاب والسُنة، وبالطبع فإنهم في عمليات «التأصيل» هذه يرمون لقطع النصوص عن سياقاتها لكي يسهُلَ عليهم استخدامُها فيما هم بسبيله من تخريبٍ وعنف. إنّ المثقفين (أو معظمهم) يعرفون ذلك، ولكنهم ما يزالون يتشبثون بـ«تقاليد» الإصلاح الديني الأوروبي، المعادية للدين، ويتعمدون خلْطَ الدين بالأصوليات، لتبرير عدائهم للمؤسسات أياً يكن ما تقوم به.

إنّ الأوضاع التي وصل إليها ديننا نتيجة انشقاقات المتطرفين، والأوضاع التي وصلت إليها دولنا نتيجة التدخلات الإقليمية والدولية، بحيث صار الخطر شاملاً، كلُّ ذلك يقتضينا من أجل الصمود والبقاء، واعتبارات المستقبل، أن نجترح مراجعاتٍ جذرية لأفكارنا وتشخيصاتنا، وبالتالي رؤانا وقراراتنا، فالدين في خطر، والمجتمعات والدول في خطر، ونحن محتاجون للوحدة أو التضامن في وجه الأخطار.

نحن بحاجةٍ إلى التعاون القوي بين العلماء والمثقفين وتجاهُل اعتبارات الاختلاف في الرؤية والتشخيص أو تأملها تأملاً نقدياً. وما يُقال عن المثقفين، يمكن قوله عن العاملين في وسائل الاتصال، والذين يعتبرون أيضاً أنّ المؤسسات إمّا عاجزة أو معادية للحداثة التي ينشدونها! لا هذا ولا ذاك صحيح، ولذا لا بد من التصحيح والتعاون والتضامن، أو تهدد إمكانيات سكينة الدين، ووحدة المجتمعات ورؤية العالم لنا.

*نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية