رمضان.. الذى عشقته!

هذا المقال «قد» لا يعجب الشباب.. ولكننى أثق بأنه سيحرك الأشجان.. ويريح النفوس.. وأنا نفسى أعشق رمضان القديم.. وكم أتمنى أن تعود «كل سلوكياته» التى كانت.. لأننى أرى فيها أفضل ما كان للمصريين عبر الزمن.. ولو تمكنت من صنع آلة الزمن لسعيت أن أستعيد هذا الزمن الذى عشته طفلاً.. دون الخامسة.. وصبياً دون العاشرة.. وشاباً دون العشرين.. وكان رمضان فى هذه الحقب الثلاث هو الأفضل، فى نظرى.

البداية: ليلة الرؤية.. وكنا نتسابق ونتحلق حول المساجد الكبرى لنراقب من يراقب ظهور رؤية الهلال.. ثم ننطلق نهتف - فى منتهى الفرح - رمضان جانا.. أهلاً رمضان، كنا نحاول أن نسبق الإعلان الرسمى لرؤية الهلال.. وهى 21 طلقة مدفع تدوى فى أنحاء المدينة معلنة ثبوت الرؤية.. وبداية أفضل الشهور.

ولكن الدمايطة - شأنهم شأن كل سكان المدن القديمة - كانت لهم مظاهرهم حتى قبل ليلة الرؤية.. البداية: صنّاع الفانوس المعدنى القديم.. وكان من الصفيح الملون.. وبداخله قاعدة دائرية نضع فيها الشمعة.. ونغلق باب الفانوس.. وننطلق نلوح به.. فى فرحة صبيانية رائعة.. بينما كان هناك من انهمك فى بناء فرن صنع خيوط الكنافة المائل.. وفوقه هذا السطح المعدنى الدائرى.. وكان يبنى بقوالب من الطوب اللبن وتحته «بيت النار» والخشب المشتعل لصنع هذه الخيوط الرفيعة وكلما كانت رقيقة.. كانت أفضل، مثل الشعر!! وبجانب هذا الفرن كانوا يصنعون فرناً أصغر وله «صاجة» أصغر ولكن أتخن.. لصنع القطايف العجين المستديرة: وكانت من حجمين: صغيرة نطلق عليها اسم «قطايف عصافيرى» أى «يدوب» تدخل فى فم العصفور! وكبيرة لمن يريد.. وكانت البيوت تشترى الكنافة الشعر.. والقطايف العجين هذه لتحول الأولى إلى صوانى كنافة - هى غالباً - محشوة بالكريمة.. أو الجبنة الحلوة وأقلها محشوة بالكسرات.. وكذلك كانت حشوة القطايف مع إضافة حبات من الزبيب.. لمن شاء.. وكانت أمتع لحظاتنا أن نحمل صوانى الكنافة إلى الفرن البلدى.. وتنتظرنا الأمهات بسائل العسل وماء الورد لتسقى الكنافة وهى ساخنة!!

وكنا - ونحن دون الخامسة - نتحلق حول مدفع رمضان، نتابع عمليات إعداده للانطلاق بمجرد رؤية لحظة غروب الشمس.. وننطلق - وكأننا نسابق صوت المدفع.. ونحن نتصايح: افطر.. المدفع ضرب.. وما إن نفرغ من إفطارنا حتى ننطلق بالفوانس جماعات.. جماعات.. نغنى ونطرب.. نشكر من يعطينا من طيبات رمضان.. ونهجو من يتجاهلنا ولا يمنحنا شيئاً، ومنا من كان يصنع البليلة من حمص الشام المملح بالفلفل والكمون فى «قفة من الخوص» أو من السمار.. نعرضه للبيع فى الحوارى والأزقة.. فى سيمفونية صبيانية رائعة.. وكانت كل الحوارى والأزقة لا تنام، كانت لوحات من الصبية تتحلق.. تلعب، تغنى.. وربما «يهمد» البعض إلى النوم.. استعداداً لاستقبال المسحراتى.. الذى هو «نوارة» الشهر الكريم.. وكان لكل مسحراتى مجموعة من الحوارى والأزقة يحفظ أسماء سكانها: صغاراً وكباراً.. ويطوف لكل منطقة وهو يردد حلقات من السيرة النبوية الشريفة فى 30 حلقة.. تبدأ من اليوم الأول لرمضان وتستمر حتى ليلة العيد.. وكان كل مسحراتى يردد أسماء الصغار بين كل مقطع وآخر، من السيرة.. ويا هناه من يردد المسحراتى اسمه!! وربما من هنا أخذ التليفزيون فكرة المسلسلات وكان بعض المسحراتية يروون لنا أجزاء من سيرة عنترة.. أو سيرة أبوزيد الهلالى والزناتى خليفة، أو سيرة سيف بن ذى يزن.. أو سيرة الظاهر بيبرس.. وكان المسحراتى يقف أمام كل بيت لدقائق عديدة.. يروى لنا ما شاء بصوت ولا صوت كبار المطربين، بينما أصابعه تدق بقطعة جلد سميكة على «البازة» التى هى طبلة المسحراتى وكانت من النحاس المدعم بمسامير من النحاس.. أما الجلد فكان من جلد الغزال.

■ ■ كان «كل» ما فى رمضان زمان.. طبيعياً، ولهذا عاش فى الوجدان.. ومازلنا نحلم به، ونتمنى أن يعود.

الآن «كل» شىء أصبح صناعياً من الطعام.. إلى الشراب، إلى المحسراتى. حتى مدفع رمضان.. والحمد لله أن وزيراً مسيحياً - منير فخرى عبدالنور - هو الذى منع استيراد فانوس رمضان.. من الصين، لكى يؤكد «مصرية» هذا الفانوس.. حتى ولو ركبوا فيه أغانى الشهر الكريم.

ولم يعد - من رمضان زمان قائماً - إلا أغانى رمضان من أحمد شريف وعبدالقادر، وعبدالمطلب، والثلاثى الطروب، على الأقل تذكرنا بكل جميل.. من رمضان زمان!!



*نقلاً عن "المصري اليوم"