«حدس» في عنوان جديد

لا بد من الاشادة بقرار الحركة الدستورية المشاركة في الانتخابات المقبلة، بعد مراجعة واسعة لمواقف سلبية سابقة، والموقف الجديد فيه الكثير من الواقعية والتفهم للحالة الكويتية الخاصة، وهو قرار يسهم في تحريك الحياة السياسية، ويمدها بالحرارة، ويسخِّن النزعة التنافسية، ويطعمها بمادة انتخابية غابت عن الساحة. وعلى الحركة الدستورية أن تتقبل حقائق السياسة التي لا تخلو من مباذل، وفيها رخص في المساومات وفيها توترات العراك وحدة الصراع نحو الفوز.

وهنا أشير إلى بعض الملاحظات المستخلصة من أدبيات الحركة وسلوكياتها:

أولا – يجب على قيادة الحركة التخلص من الدروشة السياسية وفك أثقال الجمود التي قوقعتها في مسار الدعوة التربوية، وتنضم كفاعل في الفضاء السياسي، بعد أن طويت العزلة وتخلصت من المراقبة السلبية لقضايا الوطن، وهذا التحول يستدعي أن تأتي الحركة بمشروعها السياسي الذي ينبغي أن يكون واقعياً يشرح المواقف التي يأنس لها الناس مرتكزاً على الاعتدال والوسطية الإسلامية مع الانتباه إلى أن طروحات الماضي كانت دروشة تتكاثر فيها فضيلة النصح، بينما السياسة تستهوي وضوح الفكر تجاه كل القضايا التي تهم المواطن.

ثانيا – ضرورة تفهم الحركة الدستورية، قيادة وأعضاء، بأن الشعب الكويتي ملتزم، ديناً وأخلاقاً، ومتمسك بالتراث، دينياً وسلوكياً، وعلى علم بأن السياسة مفسدة، حريص على قدسية الدين وعلى ابعاده عن التداخل مع السياسة التي لا تعرف القيود، فلا محرمات فيها، ولا تعبأ بالمناشدات والنداءات الأخلاقية، كما أن شعب الكويت متابع لحقائق الاختلاط بين الدين والسياسة في الجوار الجغرافي، يتابع شأن إيران ومعاناة شعبها، وقلق جداً على العنف الذي يعكر حياة مصر بسبب الخلط بين السياسة والدين، ويناقش أوضاع تونس وليبيا واليمن وغيرها ويتضرع إلى الله أن يصون الخليج وشعبه من حرائق الجوار.

ثالثا – من حق شعب الكويت أن يقف على مضمون بيان من الحركة الدستورية تلتزم فيه بدستور الكويت وبكل بنوده وبشكل يطمئن الشعب بأن ممثليه القادمين سيحافظون على هذا الالتزام في البرلمان، ولن يتقدموا بجدول أعمال خاص مسكون بتسييس الدين، مع الحرص على المشاركة الفاعلة في مناقشات تحاكي تطلعات الشعب في التنمية والتطور والتجديد، وأن يتصرف ممثلوها في البرلمان وفق متطلبات الوحدة الوطنية والنأي عن أضرار الطائفية والقبلية، والأهم في هذا الالتزام هو الوفاء الجاد للاعتدالية الدينية من دون تزمت ومن دون مبالغات.

رابعا – وبكل صراحة ينقص قيادة الحركة الانخراط في النقاش السياسي والحضور المتواصل في المناقشات والمنتديات، حيث إن القيادة تحتاج إلى شيء من التآلف مع المسار الإعلامي الموضح لفكرها ولمضمون مشروعها السياسي الجديد في ضوء تبدل المواقف، مع استذكار الجانب السلبي الذي خلفه نوابها السابقون في نقدهم اللاذع للنواب الحاليين وللآخرين الذين شاركوا في نظام الصوت الواحد وممارستهم حملات التحريض ضد الاستقرار الاجتماعي.

كل شيء جائز في السياسة، لا سيما بعد أن تبدل عنوان «حدس» من مقاطعة إلى مشاركة، فمن مارس الذم بالأمس سيرافق نواب رماهم بالحجر.

وأخيرا – نكرر بأن تجربة الكويت الناشئة تحتاج إلى تواجد كل القوى الحريصة على أمن الكويت والواعية لتجديد مسار يؤدي إلى التوافق السياسي، للابحار نحو مزيد من التطور تحقيقا للمبادئ التي جسدها الدستور، لكن ذلك لا يتم إلا في مجتمع يكرس ضميره للوحدة الوطنية، ولا يتردد في عزل ممثلي التطرف في ملاحقة طروحاتهم ويركز في أولوياته على التحرر من نزعات طائفية أو قبلية، مؤمنا بأن سلامة الكويت في تكاتف شعبها ووحدته.

تتكاثر منابع الروحانيات في شهر رمضان المبارك وتزدهر فضيلة الرقي الأخلاقي، وتسمو مشاعر الترابط بين الناس، هذه الوصفة يحتاج إليها مجتمعنا وكل مجتمع ينشد الاطمئنان والعيش الكريم، وكل عام وأنتم بخير..

*نقلاً عن "القبس" الكويتية