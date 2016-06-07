مصر وسايكس بيكو الجديدة

لم تكن مصر واقعة بأى معنى ضمن ما بات معروفا تاريخيا باتفاق سايكس بيكو لأن هذا الأخير عنى بتقسيم مناطق النفوذ الفرنسية والبريطانية فى منطقة المشرق العربى من ناحية، مع مراعاة المصالح النفطية للقوى الكبرى سواء من حيث الإنتاج أو النقل إلى البحر الأبيض المتوسط، ومن هذا الأخير إلى العالم الصناعى. الاتفاق ذاته جرى توقيعه سرا أثناء الحرب العالمية الأولى فى ١٦ مايو ١٩١٦ بين البريطانى مارك سايكس وزميله الدبلوماسى الفرنسى فرانسوا جورجيز بيكو؛ ولكن جرت إذاعته بعد نشوب الثورة البلشفية فى روسيا التى كان لها أيضا بعض من الحظ فى الوعد بالحصول على ميراث من الإمبراطورية العثمانية التى هزمت فى الحرب.

ولم يكن هذا الاتفاق وحيدا فى أهميته آنذاك، فقد سبقه اتفاق عام ١٩١٥ بين الحكومة البريطانية والحسين بن على أمير إمارة مكة آنذاك فيما بات معروفا باسم «مراسلات الحسين- مكماهون» والتى بمقتضاها وافقت الحكومة البريطانية على قيام دولة عربية مستقلة مقابل الثورة على الحكم العثمانى. ولحق الاتفاق آخر فى ٢ نوفمبر ١٩١٧ صدر فى شكل إعلان من وزير الخارجية البريطانى آرثر جيمس بالفور يعد فيه ممثل الوكالة اليهودية والتر روتشيلد بإقامة «وطن قومى لليهود» فى فلسطين. الاتفاقيات الثلاث كانت بالطبيعة متناقضة، وفى الواقع العملى انتهت إلى أنه بدلا من الدولة العربية المستقلة الموحدة فى المشرق العربى، قامت المملكة الأردنية الهاشمية فى الأردن، وبجوارها قامت الدولة العراقية التى تعددت أشكال حكمها خلال قرن انقضى، وبعدها قامت دولتا لبنان وسوريا، أما فلسطين فرغم أن بعضا من أوضاعها لا تزال معلقة، إلا أنه بين نهر الأردن والبحر المتوسط توجد دولة إسرائيل وفاء لوعد بلفور أو لقرار تقسيم فلسطين أو لنتائج حرب يونيو ١٩٦٧؛ وكيان فلسطينى له سلطة «حماس» فى غزة، والسلطة الوطنية الفلسطينية فى رام الله.

مصر كما ذكرنا لم يكن لها مكان فى الاتفاقيات المذكورة، بل إن المشروع العربى للدولة المستقلة الموحدة لم يكن يشملها؛ وإنما كان لها مشروعها الخاص أحيانا لوراثة الدولة العثمانية بحيث تكون مقرا لدولة الخلافة خاصة بعد حصولها على الاستقلال الأسمى فى عام ١٩٢٢ وقيام المملكة المصرية. وأحيانا أخرى كان لمصر مشروعها العربى الخاص الذى برز مرة عندما استضافت القاهرة الجامعة العربية لكى تكون مظلة كل الناطقين بالعربية؛ ومرة أخرى فى إطار أيديولوجية شاملة تحت اسم القومية العربية وبقيادة جمال عبدالناصر الذى أقام الوحدة المصرية السورية تحت علم الجمهورية العربية المتحدة (بالمناسبة العلم المصرى الحالى بألوانه الثلاثة مستمد من علم الوحدة الذى كان يتوسطه نجمتان واحدة لمصر والأخرى لسوريا). ولفترة ثلاث سنوات هزت مصر اتفاق سايكس بيكو من جذورها، ورسمت خرائط الشرق الأوسط لأول مرة من داخل المنطقة وليس من خارجها.

ولم تكن هذه هى المرة الوحيدة التى جرى فيها تحدى اتفاق سايكس بيكو حتى بعد انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة، فعندما نشأت منظمة التحرير الفلسطينية فى عام ١٩٦٥ من أجل قيام الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطينى كان ذلك تحديا آخر لسايكس بيكو ووعد بلفور معا. وحتى بعد تواضع الأهداف الفلسطينية من كامل التراب الوطنى إلى دولة فلسطينية فى حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وكان ذلك هو ما احتوته اتفاقيات كامب دافيد المصرية الإسرائيلية، وصدقت عليه المبادرة العربية فى القمة العربية المنعقدة فى لبنان فى مارس ٢٠٠٢، فإن مشروع الدولة الفلسطينية كان فى جوهره إعادة لرسم الحدود فى المشرق العربى مرة أخرى. وبشكل ما فإن الدور المصرى فى قيام دولة فلسطينية كان ولا يزال هو القوة الدافعة لإضافة دولة جديدة إلى خريطة المنطقة لم تكن موجودة من قبل. والحقيقة أن قوى أخرى كانت هى الأخرى تحاول إعادة رسم خرائط المنطقة بطريقتها الخاصة حينما قامت «داعش» بإنشاء دولة الخلافة الإسلامية على الحدود العراقية السورية؛ وما بين مدينة الرقة السورية والموصل العراقية، عاشت دولة من نوع لم يحدث من قبل فى تاريخ المنطقة خلال العامين الماضيين.

المنطقة هكذا تعيش حالة من السيولة التى بدأت بما عرف بالربيع العربى، وانتهت إلى سلسلة من الحروب الأهلية والإقليمية، وحتى الدولية، التى اشتعلت خلال الأعوام القليلة الماضية ومركزها فى سوريا والعراق، مضافا لهما اليمن وليبيا، وفى الحقيقة فإن الشرق الأوسط بات أكبر كثيرا مما كان معروفا باسم الشرق الأدنى. الحقائق الجيوسياسية والجيواستراتيجية توسعت، والمصالح الاقتصادية تمددت ووسطها كانت مصر تحاول أن تلعق جراح الثورات من ناحية، وتعيد بناء نفسها من ناحية أخرى، وأن تلعب دورها الإقليمى بحرص وحصافة من ناحية ثالثة. وخلال الأسابيع الأخيرة طرح الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة تدعو الإسرائيليين إلى التجاوب مع مبادرة السلام العربية، وتدعو الفلسطينيين إلى مصالحة تاريخية تجعل أمل قيام الدولة الفلسطينية ممكنا. الدعوة من الرئيس السيسى ليست جديدة كلية فقد سبق أن لمس موضوع إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق التسوية فى المنطقة بأكثر من طريقة؛ ولكن الجديد هذه المرة أن الدعوة جاءت بينما قامت فرنسا بطرح مبادرتها الخاصة فى إطار دولى، وبينما رفضت إسرائيل هذه فإنها رحبت بالمبادرة المصرية. وحدث ذلك بينما ذاع على جانبى نهر الأردن فى فلسطين والدولة الأردنية حديث عن وحدة كونفيدرالية بين فلسطين والأردن، وذاع فى استطلاعات الرأى العام الفلسطينية تأييد حل الدولة الواحدة لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وطرح ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلى أن الحفاظ على يهودية الدولة قد يستدعى مبادلة منطقة المثلث العربية فى شمال إسرائيل بالمناطق اليهودية فى الضفة الغربية فى إطار حل شامل يجرى بالأساس مع الأطراف العربية الرئيسية خاصة مصر والسعودية والأردن. التحرك المصرى شجاع فى جوهره لأنه يأتى فى لحظة ارتجاج كبيرة فى المنطقة، ولأنه يأتى فى وقت لا يقل حساسية وخطرا الآن عما كان عليه الحال خلال الحرب العالمية الأولى عندما ولد اتفاق سايكس بيكو. فإذا كنا الآن نملك أقدارنا بالفعل، وأن للاستقلال معنى، فإنه لا يكون فقط بإرادة الرفض للسلام والتسوية، وإنما أيضا بإرادة إعادة بناء المنطقة كلها من جديد ليس فقط برسم الخرائط الجديدة، وإنما بوضع إطار للأمن الإقليمى يتحدى ما هو سائد وشائع فى المنطقة على مدى العقود الماضية التى باتت مفارقة تماما للواقع الحقيقى. فالشائع الآن، كما حدث دائما من قبل، هو أن القوى المضادة للتسوية بيننا لن ترفض كل المبادرات وكفى، وإنما سوف تبدأ فى عملية طرح العقبات التى تقف فى سبيلها. ولن تجد هذه القوى مشكلة فى البحث عن تصريحات إسرائيلية مضادة للسلام وفى مقدمتها ما يقوله نتنياهو وليبرمان، وأفعال عدوانية إسرائيلية تجرى هنا وهناك، وفى مقدمتها الاستيطان، وتكون النتيجة التى يريدها الجميع أن تبقى الأوضاع التعيسة على ما هى عليه، والتى هى بالتأكيد أكثر ملاءمة لإسرائيل من الفلسطينيين أو للدول العربية حيث تعتدى وتستوطن.

المفاوضات، وإدارة عملية السلام والتسوية، وإعادة رسم خرائط الشرق الأوسط، والمنطقة العربية، تحتاج الكثير من الإرادات الصلبة الحديدية التى عرفت فى الماضى كيف تستعيد الأرض من بيجين ومن شارون، وتنتزع حقوقا من غيرهم للشعب الفلسطينى لم يحصل عليها فى تاريخه لا من الإمبراطورية العثمانية ولا من الاحتلال الإنجليزى. ومن الجائز أن المرحلة الراهنة أكثر تشابكا وتعقيدا، ولكن ذلك ربما يخلق صعوبات وعقبات كثيرة، ولكنه بالحكمة السياسية يجد فرصا كثيرة. لقد كان الرئيس السادات أول عربى يحصل على جائزة نوبل للسلام، وأظن أن الرئيس السيسى يستطيع أن يفعل ما فعله لا لكى يحصل على الجائزة، وإنما لأن فى السلام مصلحة مصر العليا ودورها الإقليمى المقدر لمصالحها ولمصالح العرب.

* نقلا عن "المصري اليوم"