«مبروك» 5377 تجاوزاً مالياً في 2015

5377 حالة امتناع عن توقيع استمارات الصرف المالي في الوزارات والهيئات الحكومية قد سجلها جهاز الرقابة المالية خلال سنة 2015 فقط؛ بسبب تضمن هذه الاستمارات تجاوزات مالية او مخالفات قانونية، تحمل عبئاً على الميزانية العامة للدولة. («الانباء» 2016/6/5).

أتخيل كيف كانت الامور تجري قبل انشاء جهاز الرقابة المالية وتفعيل ادوار مراقبيه في مؤسسات الدولة، حيث كانت بعض الوزارات تسرح وتمرح بالصرف من ميزانيتها السنوية بلا حسيب ولا رقيب، وكيف كان بعض القياديين يتعاملون مع اموال الدولة وكأنها تصرف من تجوري بيتهم فيشيل ويحط بهالفلوس بجرة قلم..

5377 تجاوزاً مالياً أوقفها المراقبون الماليون في سنة، فيا ترى ما نوع هذه المخالفات التي اوقف الصرف بسببها؟ هل هي مجرد مخالفات اجرائية وشكلية، ام هي مخالفات حقيقية تتعلق بالمال العام؟ طيب! ما الجهات الاكثر مخالفة في الدولة؟ ومن هم القياديون الاكثر جرأة في هذه المخالفات؟ السؤال الاهم: ماذا فعلت الوزارات بعد ايقاف صرف استماراتها، هل التزمت بتعليمات المراقبين الماليين ام تجاهلتها؟

عندما يتعلق الامر بميزانية الوزارات، فالألاعيب لا حصر لها في الاجهزة الحكومية بالتنفيع المباشر او بالاحتيال، خصوصاً في بنود المكافآت وفرق العمل والاعمال الاضافية واللجان والمهمات الرسمية والدورات الخارجية وتعيين المستشارين، ومن المؤكد أن الموضوع لا علاقة له بالتشديد في الاجراءات او الاكثار من اللوائح المنظمة بقدر ما هو معتمد بشكل كامل على أمانة الشخص المسؤول وذمته وتقديره لحرمة اموال الدولة، اما ما عدا ذلك فإن كل القوانين واللوائح الموضوعة قابلة للاختراق والتجميد طالما كان المسؤول «صاحب ذمة خربانة»، وهو بلا شك المحور الرئيسي في الفساد الاداري والمالي في البلد..

قد تتساءل عزيزي القارئ عن سبب استمرار هذه التجاوزات وتضخم هذه المخالفات سنة تلو الأخرى كما يرد في تقارير جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة، فهنا احيلك إلى تصريح النائب احمد القضيبي في نفس يوم نشر تقرير جهاز الرقابة المالية، حيث قال: «ان الحكومة لا تعبأ بتقارير ديوان المحاسبة، وساعدها على ذلك ضعف اداء اغلب نواب البرلمان».. وهذا مصداق للمثل الكويتي الشهير الذي يقول: «من أمرك؟ قال من نهاني؟»..

* نقلا عن "القبس"