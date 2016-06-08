المصريون.. فوليون بالفطرة!

شعوب العالم تختلف فيما تأكل، ولذلك هناك شعوب لحمية، أى اللحم هو أساس طعامها، وهم سكان المراعى، صحراوية للغنم والماعز والجمال.. أو زراعية صناعية أو طبيعية وهم سكان يرعون الأبقار.. وأغناهم من يرعى «اللاما» وهؤلاء هم سكان شمال أمريكا الجنوبية.. ويعشقون اللاما لحماً، وصوفها هو الأغلى! وهناك شعوب سمكية، السمك وما يخرج من البحار هو أساس طعامها وأكثرهم هم اليابان وسكان الجزر فى المحيطات والبحار.. والبحيرات الداخلية.. وشعوب أرزية.. تعتمد على الأرز.. منها كل شعوب جنوب وجنوب شرق آسيا، حتى عندما «يسكرون» يشربون الساكى المصنوع «أيضاً» من الأرز!

وهناك شعوب خبزية، أى الخبز هو الأساس.. ويا سلام على تعدد أنواع الخبز فى فرنسا وألمانيا، وهم - نادراً - ما يأكلون الأرز، أما الطلاينة فهم ملوك المخبوزات وأشهرها البيتزا، وهذه المخبوزات من القمح أو الشعير أو الذرة.. أو الشوفان.. والدخن وهو نوع من الذرة يزرع فى السودان والتشاد والنيجر وشمال نيجيريا.. والحلاوة فى خبز التورتيلا المكسيكى ويُصنع رقائق من الذرة.. والتوابل وانتشر فى كل المستعمرات الإسبانية.

واحتار الناس فى الشعب المصرى، هل هو من الشعوب الأرزية.. أم الشعوب السمكية.. أم نحن من الشعوب الخبزية بحكم أننا أكبر مستورد للقمح فى العالم كله، حتى وإن عشقنا اللحوم بأنواعها: ضأن، وماعز، وبقر، وجاموس.. وجملى.. وآه.. يا جملى!! ولكننى أقول - ولى كتاب فى أغرب ما أكلته فى العالم وصلت فيه إلى قناعة تقول: إننا شعب «فولى» الأصل.. أى الفول نعتمد عليه.. الغنى والفقير.. ليس فقط لأنه الأعلى فى نسبة البروتين بين البروتين الحيوانى والنباتى.. ولكن لأننا نعشق التاريخ.. ألسنا نحن مَن صنع التاريخ؟!

ولقد ثبت لنا أن المصريين من العصور الفرعونية - الفقيرة والغنية - على السواء عرفوا الفول المدمس - مثلاً - ومنذ آلاف السنين، بل عشقوه حتى وجدنا هذا المدمس فى مقابر الفراعنة.. والفراعنة هنا هم الملوك.. أى الفول كان معشوقاً للملوك.. وإذا كان الملوك قد عشقوه وأكلوه ولهذا حرصوا على وضعه ضمن الأثاث الجنائزى، ليجده الملك يوم القيامة.. فيأكله ولا يحرم منه.. فإن الفقراء عشقوه لأسباب أخرى!!

فالمصرى يبحث عن طعام تطول مدة هضمه.. أى لا تهضمه المعدة بسرعة.. ولذلك عشق المصرى «المدمس» بسبب قشرته شديدة القسوة.. لأنه لو كان سهلاً هضمه.. فإن المصرى يجوع بسرعة.. وهو لا يحب ذلك.. وهنا أتذكر أشهر «فوَّال» فى دمياط فى أواخر الأربعينيات عندما اخترع ماكينة لتقشير الفول المدمس، بعد تمام النضج، ثم نزع القشرة بعد ذلك.. وتقديم الفول.. دون قشر.. هنا ابتعد معظم الدمايطة عن هذا الفوَّال - وكان الأشهر ومازالت عائلته - وتوقفوا عن شراء الفول منه.. وعندما سأل الصبية الذين تعودوا أن يشتروا منه.. كان جوابهم.. أصل أبويا قال فول فلان بيتهضم بسرعة.. ولذلك نجوع بسرعة.. لأن قسوة القشرة تطيل فترة الهضم.. رغم أن الفول «المصفى» كان أفضل فى المذاق.. فقرر الفوَّال استمرار تقديم جزء من الفول دون إزالة القشرة.. و«قدرة» أخرى بعد إزالتها.

والفول يأكله المصرى بعدة طرق، مدمساً بكل أنواع الزيت «الحار» أى من بذرة الكتان شتاءً.. والزيت الطيب، أى الزيتون.. صيفاً، والأخف مع زيت السيرج - وهو زيت السمسم - أو زيت بذرة القطن.. ثم الآن زيوت الذرة ودوار الشمس، وكله بثمنه!! أما الأغنياء فيفضلون السمن البلدى أو الزبد.. وأحياناً يعشق ابن البلد هذا المدمس باللية.. تسيح على وش طبق الفول.

وقد برع المصرى فى تقديم أطباق الفول بالطماطم والشكشوكة والسجق، أو اللحم المفروم.. والبيض المسلوق، أو المضروب.. والطحينة، والثوم المحمر فى الزبد أو السمن، أو الزيت، أو بالليمون فقط مع الشطة الحراقة الحمراء، أما ابن البلد فلابد من البصل الأخضر أو فحل البصل أحمر أو أبيض ولو تولى أحد معامل التحليل فحص هذه الأكلة فسوف نعرف أنها: وجبة كاملة.. مع الليمون عصير أو مخلل أو معصفر أو مسلوق بالعصفر وحبة البركة وشوية زيت.

■ وعشق المصرى للمدمس وللفول.. لا حدود له، فصنع منه الفلافل، أى الطعمية.. والبصارة، وهى أطباق مصرية خالصة، حتى وإن كره الإسرائيليون.. وأحياناً يطبخه المصرى مدفوناً فى الأرز، بعد تقشيره فى «المدشة» يعنى فول كروش، أو مسلوقاً فى ماء به توابل وشطة ويسلق بكامل قشره.. أما الفول النابت فهو من أفضل ما يأكل المصرى بالزيت والنعناع والثوم ويوزع أحياناً فى الموالد.. أو يتم تحميره - بقشره - بعد إتمام سلقه وتقديمه مع الفلفل الأسود والكمون والليمون.. وأستطيع أن أقدم لكم 14 طبقاً مختلفاً من المدمس.

■ ويظل فول القدرة البلدى.. المكمور فى تراب الفرن البلدى هو الأفضل لأنه ينضج على نار هادئة تماماً ويكون الثلث من الفول الصحيح والثلث من المجروش.. والثلث من العدس الأصفر.. عايزين كمان؟.. تعالوا بكره!!

نقلاً عن المصري اليوم