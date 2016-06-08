ثروة العشوائيات !

كان العام فى ما أظن هو 2003، وكان المكان هو الحزب الوطنى الديمقراطى فى مكانه الذى كان فيه على كورنيش النيل كما كان حزب مصر العربى الاشتراكى والاتحاد الاشتراكى العربى من قبله،

وكانت المناسبة اجتماع لجنة السياسات المقدرة فى ذلك الوقت، وسيئة السمعة فيما أتى بعد عهد الثورات. أما الموضوع فكان عن «العشوائيات» باعتبارها كما كانت العادة واحدة من معضلات مصر الكبرى التى تحتاج إلى حلول سريعة ودائمة. كان الموضوع مثارا بشكل أو بآخر فى الصحف، وأحيانا يشار إليه فى التليفزيون، ولكن فداحة المعضلة لم تظهر إلا عندما ذكر أن العشوائيات تمثل 65% من المبانى السكنية فى البلاد؛ ولعل التعريف البسيط للعشوائية هو أن تلك الأبنية والمساكن التى جرى بناؤها بدون تصريح رسمي. وفى علم الحياة فإن ذلك معناه أن يكون 65% من المواطنين بدون أب معروف، أو بدون شهادة ميلاد، وهو ما يعنى عمليا ألا يكون كل ذلك القدر بدون رعاية لا من مدرسة أو وحدة صحية، ولا حماية من قسم شرطة أو وحدة إطفاء للحريق، ودع الرعاية الاجتماعية جانبا الآن، فربما كان ذلك لا تحصل عليها أغلبية أكبر من المصريين. كان عنوان الظاهرة الواضح أنها جزء من القطاع غير الرسمى فى مصر الذى يشغل جانبا كبيرا من الاقتصاد، وها هو يتمثل فى بشر، وسكن، وحياة.

كان الفيلم المعروض مؤثرا فيما عرضه بالألوان حيث جرى تصويره من طائرة اقتربت وابتعدت بحيث تكون «الحقيقة» المؤلمة كاملة. لم تكن هذه مصر التى نريدها؛ ومع ذلك فإن ما جرى من نقاشات وقتها، وما اقترح من سياسات، لا أوقف انتشار الظاهرة، ولا عالجها، وفى الأغلب لم يجد طريقه إلى التنفيذ. وللحق فإن موضوع العشوائيات لم يكن وحده المعلق فى الهواء، وإنما كان معه موضوعات كثيرة أخرى منها على سبيل المثال وليس الحصر كان مشروع تنمية سيناء الذى ما أن دخلت إلى مجلس الشورى حتى كان على المجلس أن يناقش تقريرا أعدته لجنة الصناعة عن تعمير شبه الجزيرة التى حررناها منذ عقود مضت، ومات من أجلها عشرات الألوف من المصريين. كان رقم التقرير هو الحادى عشر، وسبقه عشرة آخرون لا يدرى أحد فى أى الأدراج استقرت، وكان معلوما أن مجلس الشعب المجاور قد أعد بدوره رقما أعلى من تقارير سيناء يجرى فض الغبار عنها بتقرير جديد كلما حل عيد التحرير؛ أما المجالس القومية المتخصصة فكانت مجتهدة دوما بتقارير ومشروعات أكثر.

كان الفارق بين «العشوائيات» وباقى الموضوعات الأخرى أنها كانت تنمو أمام أعيننا كل يوم. وربما كان لبناء الطريق الدائرى حول القاهرة دور فى لعب دور «الفترينة» التى من خلالها تجرى مشاهدة واقع قبيح، وغير رسمي، وبلا أسرة، ولا حكومة، وفى كل الأحوال خارج التاريخ، مهما كان مؤكدا أنه كان داخل الأفلام بما يحتويه من قصص مثيرة. لم تكن الظاهرة تنمو حول القاهرة وحدها، فقد وصلت إلى الإسكندرية، ومن بعدها عواصم المحافظات الأخري، ومن بعدهم نزلت إلى المراكز والقري. كان ذلك كافيا لكى تكون «العشوائية» مفهوما عن مصر، بقدر ما كانت تعبيرا عن حالة إسكانية وسكانية.

هذا الوجود، على أى حال، يقودنا إلى التفكير والتحليل والمقارنة، والفهم، وربما يكون ذلك هو طريقنا إلى التعامل مع الموضوع بجدية هذه المرة. فالثابت أولا أن العشوائيات فى مصر ليست مثيلة لتلك التى توجد فى بلاد أخري، فهى مختلفة تماما عن تلك المقامة فى البرازيل على سبيل المثال، والتى فى أغلبها مصنوعة من ألواح الإسبستوس أو الصفيح أو من نشارة الخشب المضغوط. فى مصر فإن الأغلبية الساحقة من العشوائيات مصنوعة من الطوب الأحمر، ولها سقوف خرسانية ونوافذ من زجاج، وبها حمامات من النوع البلدى أو الحديث؛ وأقلها هو الذى يماثل ما هو موجود فى أمريكا الجنوبية أو الهند من مدن الصفيح والكرتون. وثانيها أن العشوائيات المصرية لا تعبر عن حقيقة واحدة، فمن شاهدها ذهابا أو إيابا، سوف يجد أن الشائع منها مبان من ثلاثة طوابق، ولكن من داخلها، وتدريجيا ارتفعت هذه الطوابق، وباتت أحيانا أبراجا، لها مداخل من الرخام، وفى كل الأحوال فإن ساكنيها لديهم بوتاجاز وثلاجة وتليفزيون، ومن الشائع جدا فوق هذه المساكن أن تجد فوقها أطباقا كثيرة للحصول على القنوات المشفرة وإلى جوارها أبراج إنتاجية للحمام. وثالثها أن لهذه المبانى قيمة، كما هو حال الأرض التى تقام عليها، وبشكل عام فإن قيمة الوحدة السكنية تتراوح ما بين 150 ألف جنيه و 300 ألف جنيه حسب اعتبارات عديدة. ورابعها أن سكان هذه العشوائيات، مثلهم مثل القطاع غير الرسمى فى البلاد، ليس مسجلا فى خطط التنمية، ولا يرد عليهم ما يرد على بقية البلاد من بنية أساسية، أو اعتبار فى استهلاك المياه، والكهرباء، والمواصلات، والضرائب، وهكذا أمور.

افتتاح حى الأسمرات أخيرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى هو طرق على واحدة من أهم المعضلات التنموية فى مصر؛ وهو يقف جنبا إلى جنب مع المشروعات الأخرى المتعلقة بسيناء والساحل الشمالى وقناة السويس وغيرهم. والمطرقة كما هو واضح هى القوات المسلحة التى لديها القدرة على تخطى البيروقراطية من ناحية، وتوفير نفقات يمكنها أن تعبيء القطاع الخاص من ناحية أخري. ولكن الأمر المهم هنا هو كيف يتم ربط الموضوعات التنموية المختلفة بحيث تكمل بعضها البعض أحيانا بقوة المشروع على الأرض، وأحيانا أخرى بقوة القانون الذى يشجع ويحفز. الحالة «العشوائية» هنا هى جزء من القضية الأكبر للقطاع غير الرسمى فى مصر الذى نما وتشعب خلال العقود الماضية، وبشكل خاص خلال السنوات القليلة الماضية. هل يمكن وجود هذه الحزمة من القوانين والإجراءات والمشروعات التى توقظ ما يقال عن بشر وحجر قيمته تزيد على قيمة الناتج المحلى الإجمالى لمصر كلها كما نعرفه الآن وساعتها نكون قد انتقلنا من إدارة الفقر إلى إدارة الثروة؟ اليقين هنا أنه يمكن حدوث ذلك بقدرة القيادة على العمل المستمر، ودفع القيادات الأخرى فى الوزارة والحكومة والمحافظات على إحياء ليس االعشوائياتب وحدها، وإنما معها، وبجوارها، المجتمع الكبير غير الرسمى فى مصر.

نقلاً عن الأهرام