ما يحتاج أن يتعلمه المصريون

كتبت الدكتورة جهاد إبراهيم، المجاهدة الحقيقية بالابتسامة وبالأمل، عضو مجلس النواب، وواحدة ممن أنعم الله عليها بنعمة الأمل ونشر الطاقة الإيجابية رغماً عن إعاقتها. كتبت ما يلى لتساعدنا على أن نفهم كيف نتبنى رؤية «المكسب المتبادل» على النحو التالى:

1- المكسب المتبادل.. win.. win

دول أرقى أنواع البشر الموجودين فى الوجود، لأن عندهم حب مطلق للخير لنفسهم وللآخرين عايزين يكسبوا فى كل شىء فى الحياة والناس اللى بيتعاملوا معاهم، أو اللى مش بيتعاملوا معاهم يكسبوا كمان (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه) عندهم طيبة وقلب محب للحياة مش عندهم صراع والحياة بالنسبة ليهم مش حلبة مصارعة الحياة بالنسبة ليهم رحلة حلوة خالية من التنافس بنتعلم فيها من أخطائنا، «ودى محتاجة درجة وعى عالية جداااا والحمد لله بعد سعى أنا وصلت ليها قولوا ما شاء الله».....

2- المكسب الفردى win...lose

دول الناس الأنانيين اللى مش عندهم ثقة فى نفسهم ولا ثقة فى الخير والوفرة اللى ماليه الكون عايشين ثقافة الفقر فى كلللل حاجة بيحزنوا لو حد نجح أو طلع بيكرهوا الخير للناس وبيصارعوا طول الوقت علشان يفوزوا بموقف حتى لو على حساب يقتلوا ويوقفوا ضميرهم..بيكونوا طول الوقت عايشين فى صراع رهيب، لأن الحياة عنده يا إما يكسب يا إما شكله، هيكون وحش بيهتم بالمظاهر، والشكل الخداع والكداب على حساب الجوهر....

3 - الخسارة الفردية lose.. win:

دول الناس اللى بيجوا على نفسهم علشان يرضوا اللى حواليهم ويرضوا الناس (اللى كده كده عمرهم ما هيرضوا)، وهقولوكم على سر من نحو 3 سنين كنت أنا من النوع ده كنت عايشة للآخرين فقط كان موجود فى حياتى نحو 7 أو 10 أشخاص شافطنى بشاليموه باسم الحب الحب، وطبعاً ده بطاطس ملوش علاقة بالحب، ومش هنسى نصائح رائعى وتاج راسى ومعلمى الحبيب بسام الخورى لما قالى جهاد إنت أمل للملايين إنتى شخصية نظيفة من الداخل جداً خسارة تستغلى بالشكل ده ركزى فى جهاد، واللى بيحب جهاد هيكون شخص معطاء متوازن زى ماهياخد هيعطى، ومن وقتها بدل ما كان جمهورى 10 أشخاص بقا جمهورى اللى بيستفيد من وعيى وطاقتى ملايين فى كل أنحاء العالم ووصلت للبرلمان اللى بقا مؤسستى العالمية اللى هنشر من خلاله رسالة الحب والسلام والوعى...فإوعى تيجى على نفسك علشان ترضى حد.. على وعيك بحقوقك وحقوق غيرك وعلى ثقتك فى نفسك.. واعرف مين بيحبك بجد فى كل أحوالك ومين بيحبك بس علشان يشفطك لمصلحته.. ارضى ربنا ونفسك وسيب اللى يخبط راسه يخبط..

4- الخسارة المتبادلة: lose.. lose

دول الناس الأشرار اللى عندهم طاقة سيئة. جداا بيكرهوا نفسهم وبيكرهوا الحياة، وبالتالى لا بيحبوا الخير لنفسهم ولا بيحبوا الخير لحد ومش عارفين هما جم الحياة ليه أصلاً ساخطين ع كل شىء عندهم ميول انتحارية....

يارب رسالتى تكون وصلت وإنت ليك الحرية تختار هتكون تبع أنهى فئة واعرف إن كل اختيار بيحدد مصير راحتك وعلاقتك بربنا...خليك أمين، وانشر البوست لكل أصحابك يمكن تكون سبب فى أنك تغير حياتهم للأفضل، وبلاش تاخده كوبى وتنسبه لنفسك لأن ده نوع من أنواع السرقة الفكرية....

أحسنت الدكتورة فيما كتبت. وهذا الكلام يستحق التعميم لذا وجب إعادة نشره.

نقلاً عن الوطن