الخراف لا تقرر الانتظام

الإنسان كائن عاقل، يفكر ويتخيل ويحب ويكره ويخاف ويحلم. ومن الثابت المعلوم أن الأفكار والأخيلة وسائر المشاعر الإنسانية وأسبابها وأشكالها وقوتها وضعفها تختلف بين البشر. لهذا يمكن القول انه لكي تكتمل صفة الإنسانية لا يكفي ان يكون المرء عاقلا ويفكر ولديه مشاعر كالحب والكراهية والخوف ونحو ذلك، بل ينبغي ان يكون (متفردا) في تلك الأفكار والمشاعر، فذلك شرط ملزم لا تستقيم آدميتنا من دونه.

***

الخراف لا تمشي قطعانا لأنها قررت الانتظام بل لأنها كائنات مبرمجة، لا خيار لها ولا قرار، وعاجزة عن التفرد، مثلها مثل مجاميع الأسماك وأسراب الطيور وسائر البهائم التي تتشابه حد التطابق ولا يختلف واحدها عن الآخر بعكس البشر. فالاختلاف الناتج عن التفرد صفة آدمية، لذلك من الطبيعي أن يكون الإنسان الآخر مختلف عنك، ومن المنطقي أن يكون الاعتراف بهذا الاختلاف واحترامه ناموسا ثابتا بين البشر، وإلا لن تستمر الحياة على وجه هذه البسيطة.

***

كلما آمن المرء بحتمية وأهمية وجود الأخر المختلف (عرقيا ودينيا ومذهبيا وفكريا واجتماعيا.. الخ) واحترم هذا الاختلاف، اقترب المرء أكثر من آدميته، وكلما اشترط الشخص تطابق الآخر معه كشرط لقبوله واحترامه اضطربت إنسانيته بسبب عدم اكتمالها. وفي عبارة اخرى يمكن القول ان شرعية وجودي الإنساني تكمن في وجود الإنسان الآخر المختلف عني، أما إنكاره أو عدم احترام خصوصيته فإنه إنكار لذاتي أنا وتأكيد على عدمها، ونقص صيرورتها.

*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية