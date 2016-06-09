حق الاطلاع على السجل الجنائي

أحد التحديات المرهقة التي يواجهها أعضاء لجان تقييم الاقتراحات في أي من جهات العمل، هو نوعية من الاقتراحات التي تبدو للوهلة الأولى أنها عملية، ثم يتبيّن أن الاقتراح يحتاج تطبيقه إلى ميزانيات ضخمة، أو إلى تعديل الكثير من القوانين، أو إلى نقل الصلاحيات وتوسيعها.. ومع هذا، يصرّ مقدم الاقتراح على أنه قابل للتطبيق.

في الأيام الماضية كان اقتراحٌ من تلك النوعية يتردّد في بعض وسائل الإعلام المحلية، إذ خرجت دعوات تطالب بالتحقّق من السجل الجنائي لأي شخص يتقدم للحصول على تأشيرة دخول للبلاد، لئلا نستقبل في الإمارات أشخاصاً لديهم سوابق جنائية، ثم نكتشف حقيقتهم بعد أن تحرّكت نوازع الشرّ في نفوسهم.

ومثل هذا الاقتراح فعلاً وجيه، ومنطقي، ويحقق المصلحة العامة، وفي حال تطبيقه سيقل معدل الجريمة لدينا، لكن هذا الاقتراح لا يمكن تطبيقه إلا بظهور نظريات جديدة في فلسفة الجريمة والعقاب، تنقض النظريات السابقة في هذا المجال، والتي على ضوئها ظهرت فكرة قانون ردّ الاعتبار، والذي تقوم فلسفته على أنه «ليس من العدل أن يُحرم شخص من أن يتبوأ المركز اللائق بكل شخص صالح، إذا بذل مجهوداً ليحسّن سيره وسلوكه، وأقام الدليل على هذا بمرور فترة معينة دون أن يرتكب حوادث».

قانون ردّ الاعتبار معمول به في مختلف دول العالم، ومنها دولة الإمارات، فأي شخص يدان بارتكاب جريمة، وينال جزاء ما اقترفه، من حقه أن يعطى فرصة ليعود فرداً صالحاً، ويردّ القانون إليه اعتباره من خلال محو حكم الإدانة للمستقبل، وإزالة ما ترتب عليه من آثار، بمعنى أن ما فعله قد يظل مقيداً في صحيفة سوابقه، لكن من دون أن يترتب على ذلك القيد أي أثر على مركزه القانوني، وعلى أهليته، وعلى اعتباره، ومن ثم، لا يحق للجهات التي تحتفظ بذلك السجل الإفصاح عمّا فيه لأي جهة داخلية، ومن باب أولى لجهات في الدول الأخرى.

كما أن الطلب من الراغبين في القدوم إلى الدولة إبراز ما يؤكد حسن سلوكهم، من خلال شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من بلدانهم، طلب لا يحقق الغاية منه، ففضلاً عن أن الإمارات بلد سياحي ويقصده ملايين الأشخاص سنوياً، فإن هذه الشهادة، إذا جئنا إلى إجراءات الحصول عليها في الإمارات مثلاً، وأعتقد أن الأمر لا يختلف في بقية الدول، تُعطى لمن كان سجله الجنائي خالياً من بعض أنواع الجرائم الخطرة خلال مدة معينة قبل تقدمه للحصول على تلك الشهادة، بمعنى أن سوابقه الجنائية التي مضت عليها فترة محددة في قوانين ردّ الاعتبار، لا تؤثر على منحه تلك الشهادة، ومن ثم، يمكن لأي صاحب سوابق أن يستحصل على تلك الشهادة، فلا نخرج بنتيجة من هذا الإجراء سوى التضييق على ملايين القادمين إلى الدولة، وتقليل عناصر الجذب السياحي للإمارات من خلال ذلك الشرط العجيب.

الجميع يتمنى أن تكون الإمارات خالية من الجرائم، وألا يجد أصحاب السوابق سبيلاً للقدوم إلينا، لكن لا يمكن معالجة هذه المسألة بمثل تلك الاقتراحات غير الواقعية، والتي تثير جدلاً لا فائدة منه.

*نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية